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В Петербурге задержали агента, передавшего данные для атаки объекта

В Петербурге задержали агента, передавшего данные для атаки объекта - РИА Новости, 21.07.2025

В Петербурге задержали агента, передавшего данные для атаки объекта

Агент спецслужб Украины, передавший координаты военных объектов, задержан в Петербурге, по одному из них планировалась атака 80 дронами, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2025

2025-07-21T11:12:00+03:00

2025-07-21T11:12:00+03:00

2025-07-21T17:37:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Агент спецслужб Украины, передавший координаты военных объектов, задержан в Петербурге, по одному из них планировалась атака 80 дронами, сообщает пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области… пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности") в интересах украинских спецслужб, чья деятельность направлена против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что он инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и министерства обороны. На видео пресс-службы УФСБ задержанный говорит, какое задание он получил. "Приехал по координатам, которые ввел в навигаторе, сделал фотки и отправил ему", - рассказал фигурант. На вопрос, что должно было потом произойти, мужчина ответил, что "какой-то удар" 80 дронами. И добавил, что осознавал, что его действия направлены против "солдат России". "Лицо, причастное к организации данной противоправной деятельности, задержано и заключено под стражу", - отметили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250717/fsb-2029630941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание агента спецслужб Украины, передавшего координаты военных объектов в Петербурге Агент спецслужб Украины, передавший координаты военных объектов, задержан в Петербурге, сообщили в УФСБ по городу и Ленобласти. По одному из таких объектов, по словам мужчины, планировалась атака 80 беспилотниками. 2025-07-21T11:12 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)