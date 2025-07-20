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Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП

Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП - РИА Новости, 20.07.2025

Экс-участник группы The Hatters погиб в ДТП

Экс-участник группы The Hatters тромбонист Вадим Рулев и его жена Екатерина погибли, сообщил музыкальный коллектив в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T21:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-участник группы The Hatters тромбонист Вадим Рулев и его жена Екатерина погибли, сообщил музыкальный коллектив в Telegram-канале."Вчера не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которым мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким", — говорится в посте.По информации издания "Деловой Петербург", Рулев вместе с супругой погибли в ДТП в Ленинградской области. Музыкант находился за рулем мотоцикла и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover. Пара скончалась на месте от полученных травм.Музыканту было 35 лет, его жене — 33 года.Вадим Рулев родился в 1990 году в Ленинграде. С 1997-го года пел в школьном хоре и был приглашен в театр Л. М. Борухзон "Вокруг рояля". Позже окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Музыкант играл в нескольких петербургских коллективах. В The Hatters он был тромбонистом, а в начале 2020 года покинул группу, после чего начал играть в симфоническом оркестре.

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ленинградская область, ленинград, the hatters, россия, санкт-петербург