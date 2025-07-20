Рейтинг@Mail.ru
Мишустин посетит Благовещенск и Читу - РИА Новости, 20.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 20.07.2025
https://ria.ru/20250720/rossiya-2030290672.html
Мишустин посетит Благовещенск и Читу
Мишустин посетит Благовещенск и Читу - РИА Новости, 20.07.2025
Мишустин посетит Благовещенск и Читу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу,... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T18:04:00+03:00
2025-07-20T18:04:00+03:00
дальний восток
благовещенск
чита
михаил мишустин
василий орлов (губернатор)
александр осипов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027937745_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4e892fe017ed314d799ff4c43cebe62.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу, сообщила пресс-служба правительства. "Двадцать первого июля Михаил Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган", - говорится в сообщении. Сообщалось, что новый аэровокзальный комплекс будет в 3,5 раза больше действующего. Общая площадь – более 25 тысяч квадратных метров. Пропускная способность – не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Терминал будет оснащён двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа, а также комфортными бизнес-залами. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025-й год. В программе председателя правительства значится и посещение социально-культурного объекта. Мишустин также встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. "Двадцать второго июля председатель правительства в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также Михаил Мишустин посетит "Забайкальский краевой перинатальный центр", - сообщили в пресс-службе правительства. В графике Мишустина значится и встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Сопровождать председателя правительства будут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.
https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html
https://ria.ru/20250717/mishustin-2029820792.html
дальний восток
благовещенск
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027937745_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_853a9c0742d2097d49bb0d4b347c4049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, благовещенск, чита, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), александр осипов, политика
Дальний Восток, Благовещенск, Чита, Михаил Мишустин, Василий Орлов (губернатор), Александр Осипов, Политика
Мишустин посетит Благовещенск и Читу

Мишустин посетит Благовещенск и Читу 21-22 июля

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу, сообщила пресс-служба правительства.
"Двадцать первого июля Михаил Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Мишустин сообщил о планах открыть еще 75 аэропортов в России
23 апреля, 15:57
Сообщалось, что новый аэровокзальный комплекс будет в 3,5 раза больше действующего. Общая площадь – более 25 тысяч квадратных метров. Пропускная способность – не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Терминал будет оснащён двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа, а также комфортными бизнес-залами. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025-й год.
В программе председателя правительства значится и посещение социально-культурного объекта. Мишустин также встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.
"Двадцать второго июля председатель правительства в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также Михаил Мишустин посетит "Забайкальский краевой перинатальный центр", - сообщили в пресс-службе правительства.
В графике Мишустина значится и встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Сопровождать председателя правительства будут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.
Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России
17 июля, 16:00
 
Дальний ВостокБлаговещенскЧитаМихаил МишустинВасилий Орлов (губернатор)Александр ОсиповПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала