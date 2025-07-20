https://ria.ru/20250720/rossiya-2030290672.html

Мишустин посетит Благовещенск и Читу

Мишустин посетит Благовещенск и Читу - РИА Новости, 20.07.2025

Мишустин посетит Благовещенск и Читу

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу,... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T18:04:00+03:00

2025-07-20T18:04:00+03:00

2025-07-20T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу, сообщила пресс-служба правительства. "Двадцать первого июля Михаил Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган", - говорится в сообщении. Сообщалось, что новый аэровокзальный комплекс будет в 3,5 раза больше действующего. Общая площадь – более 25 тысяч квадратных метров. Пропускная способность – не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Терминал будет оснащён двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа, а также комфортными бизнес-залами. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025-й год. В программе председателя правительства значится и посещение социально-культурного объекта. Мишустин также встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым. "Двадцать второго июля председатель правительства в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также Михаил Мишустин посетит "Забайкальский краевой перинатальный центр", - сообщили в пресс-службе правительства. В графике Мишустина значится и встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым. Сопровождать председателя правительства будут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Мишустин в статусе главы правительства не раз ездил на Дальний Восток. Первая поездка в дальневосточные регионы состоялась в августе 2020 года, в течение недели премьер посетил Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа. В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.

https://ria.ru/20250423/aeroporty-2012986352.html

https://ria.ru/20250717/mishustin-2029820792.html

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чита

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дальний восток, благовещенск, чита, михаил мишустин, василий орлов (губернатор), александр осипов, политика