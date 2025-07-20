Мишустин посетит Благовещенск и Читу
Мишустин посетит Благовещенск и Читу 21-22 июля
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ, в рамках которой 21-22 июля посетит Благовещенск и Читу, сообщила пресс-служба правительства.
"Двадцать первого июля Михаил Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган", - говорится в сообщении.
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Сообщалось, что новый аэровокзальный комплекс будет в 3,5 раза больше действующего. Общая площадь – более 25 тысяч квадратных метров. Пропускная способность – не менее 600 пассажиров в час на внутренних воздушных линиях и 400 пассажиров в час – на международных. Терминал будет оснащён двумя галереями, к каждой из которых будут примыкать по два телетрапа, а также комфортными бизнес-залами. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланированы на 2025-й год.
В программе председателя правительства значится и посещение социально-культурного объекта. Мишустин также встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым.
"Двадцать второго июля председатель правительства в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также Михаил Мишустин посетит "Забайкальский краевой перинатальный центр", - сообщили в пресс-службе правительства.
В графике Мишустина значится и встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.
Сопровождать председателя правительства будут министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Нередко поездки главы правительства на Дальний Восток совмещаются с посещением Сибирского федерального округа.
В июле 2021 года Мишустин посетил Хабаровский край, Сахалинскую и Иркутскую области. В 2023 году Мишустин также совершил ряд рабочих поездок по субъектам Дальневосточного федерального округа и Сибири. Премьер, в частности, посетил Владивосток, Улан-Удэ, Норильск и Горно-Алтайск. В 2024 году городами посещения стали Магадан, Хабаровск, Новосибирск и Горно-Алтайск.
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