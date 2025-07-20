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В направлении Крыма задерживаются восемь пассажирских поездов

В направлении Крыма задерживаются восемь пассажирских поездов - РИА Новости, 20.07.2025

В направлении Крыма задерживаются восемь пассажирских поездов

В направлении Крыма задерживается 8 пассажирских поездов, а с полуострова - 12 составов по состоянию на 10.00 мск, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс"... РИА Новости, 20.07.2025

2025-07-20T10:54:00+03:00

2025-07-20T10:54:00+03:00

2025-07-20T10:54:00+03:00

происшествия

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юрий слюсарь

олег белозеров

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В направлении Крыма задерживается 8 пассажирских поездов, а с полуострова - 12 составов по состоянию на 10.00 мск, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс" ("ГСЭ"). "В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 10.00 мск. В Крым: №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164 Москва - Феодосия, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, №27/28 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь. Из Крыма: №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва", - говорится в сообщении. В ГСЭ добавили, что время задержки в пути может измениться. Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 132 пассажирских поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.

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происшествия, москва, симферополь, санкт-петербург, юрий слюсарь , олег белозеров, ржд, гранд сервис экспресс