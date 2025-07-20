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Число задерживающихся поездов в сообщении с Крымом снизилось до 14 - РИА Новости, 21.07.2025
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23:20 20.07.2025 (обновлено: 01:03 21.07.2025)
https://ria.ru/20250720/krym-2030316801.html
Число задерживающихся поездов в сообщении с Крымом снизилось до 14
Число задерживающихся поездов в сообщении с Крымом снизилось до 14 - РИА Новости, 21.07.2025
Число задерживающихся поездов в сообщении с Крымом снизилось до 14
Количество задерживающихся пассажирских поездов в направлении Крыма снизилось до 3, а с полуострова до 11 составов по состоянию на 23.00 мск, следует из... РИА Новости, 21.07.2025
2025-07-20T23:20:00+03:00
2025-07-21T01:03:00+03:00
республика крым
москва
симферополь
санкт-петербург
олег белозеров
юрий слюсарь
ржд
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество задерживающихся пассажирских поездов в направлении Крыма снизилось до 3, а с полуострова до 11 составов по состоянию на 23.00 мск, следует из сообщения "Гранд сервис экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 23.00 мск. В Крым: №27/28 Москва - Симферополь, №167/168 Москва - Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №67/68 Симферополь - Москва, №173/174 Евпатория - Москва, №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург, №97/98 Симферополь - Москва, №75/76 Симферополь - Омск", - говорится в сообщении.В компании добавили, что после прибытия поезда №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория в Чудово, к нему будут добавлены вагоны №691/692 Псков - Евпатория, отправлением 20 июля.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250720/poezd-2030258557.html
https://ria.ru/20250720/krym-2030278529.html
республика крым
москва
симферополь
санкт-петербург
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республика крым, москва, симферополь, санкт-петербург, олег белозеров, юрий слюсарь , ржд, гранд сервис экспресс
Республика Крым, Москва, Симферополь, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, Юрий Слюсарь , РЖД, Гранд Сервис Экспресс
Число задерживающихся поездов в сообщении с Крымом снизилось до 14

В сторону Крыма и обратно задерживается 14 поездов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество задерживающихся пассажирских поездов в направлении Крыма снизилось до 3, а с полуострова до 11 составов по состоянию на 23.00 мск, следует из сообщения "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 23.00 мск. В Крым: №27/28 Москва - Симферополь, №167/168 Москва - Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория. Из Крыма: №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №67/68 Симферополь - Москва, №173/174 Евпатория - Москва, №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург, №97/98 Симферополь - Москва, №75/76 Симферополь - Омск", - говорится в сообщении.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
ФПК предупредила об изменениях в расписании поездов
Вчера, 13:02
В компании добавили, что после прибытия поезда №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория в Чудово, к нему будут добавлены вагоны №691/692 Псков - Евпатория, отправлением 20 июля.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Мужчина покупает билеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
Задерживается отправление трех поездов в Крым
Вчера, 16:12
 
Республика КрымМоскваСимферопольСанкт-ПетербургОлег БелозеровЮрий СлюсарьРЖДГранд Сервис Экспресс
 
 
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