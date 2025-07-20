Задерживается отправление трех поездов в Крым
Отправление трех поездов в Крым задерживается по техническим причинам
Мужчина покупает билеты. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. По техпричинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций трех пассажирских поездов в Крым, в пути задерживаются четыре состава на полуостров и 12 в обратном направлении по состоянию на 15.30 мск, сообщили в "Гранд сервис экспресс".
"По техническим причинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20.07, №473/474 Смоленск - Симферополь, №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория... В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 15.30 мск. В Крым: №67/68 Москва - Симферополь, №27/28 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №315/316 Адлер - Симферополь. Из Крыма: №473/474 Симферополь – Смоленск, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №67/68 Симферополь - Москва", - говорится в сообщении.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 132 пассажирских поезда. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.