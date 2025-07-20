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В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов - РИА Новости, 20.07.2025
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13:37 20.07.2025 (обновлено: 13:51 20.07.2025)
https://ria.ru/20250720/krym-2030262435.html
В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов
В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов - РИА Новости, 20.07.2025
В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов
В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов, а с полуострова - 14 составов по состоянию на 13.00 мск, сообщили в компании "Гранд сервис... РИА Новости, 20.07.2025
2025-07-20T13:37:00+03:00
2025-07-20T13:51:00+03:00
гранд сервис экспресс
республика крым
россия
происшествия
москва
симферополь
евпатория
олег белозеров
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов, а с полуострова - 14 составов по состоянию на 13.00 мск, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс" ("ГСЭ")."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск. В Крым: №91/92 Москва - Севастополь, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, №27/28 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь. Из Крыма: №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.В ГСЭ добавили, что питьевую воду путешественники могут взять в кулерах, пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараются накормить детей и маломобильных пассажиров, отметили в компании.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 132 пассажирских поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
https://ria.ru/20250719/ator-2030121890.html
республика крым
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симферополь
евпатория
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гранд сервис экспресс , республика крым, россия, происшествия, москва, симферополь, евпатория, олег белозеров, юрий слюсарь , ржд
Гранд Сервис Экспресс , Республика Крым, Россия, Происшествия, Москва, Симферополь, Евпатория, Олег Белозеров, Юрий Слюсарь , РЖД
В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов

ГСЭ: В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов

© РИА Новости / Денис Бирюков | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости / Денис Бирюков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В направлении Крыма задерживаются шесть пассажирских поездов, а с полуострова - 14 составов по состоянию на 13.00 мск, сообщили в компании "Гранд сервис экспресс" ("ГСЭ").
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск. В Крым: №91/92 Москва - Севастополь, №173/174 Москва - Евпатория, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, №27/28 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь. Из Крыма: №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва, №91/92 Севастополь - Москва, №97/98 Симферополь - Москва, №141/142 Симферополь - Пермь, №17/18 Симферополь - Москва, №27/28 Симферополь - Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
Проводница проверяет документы у пассажиров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки
19 июля, 12:27
В ГСЭ добавили, что питьевую воду путешественники могут взять в кулерах, пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараются накормить детей и маломобильных пассажиров, отметили в компании.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны 132 пассажирских поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Мужчина на пляже - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Туроператоры готовы помочь туристам южных курортов после задержки поездов
19 июля, 10:45
 
Гранд Сервис ЭкспрессРеспублика КрымРоссияПроисшествияМоскваСимферопольЕвпаторияОлег БелозеровЮрий СлюсарьРЖД
 
 
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