https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html

СМИ узнали о хитром плане Зеленского

СМИ узнали о хитром плане Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025

СМИ узнали о хитром плане Зеленского

Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в правительстве Украины ради расположения президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T19:13:00+03:00

2025-07-19T19:13:00+03:00

2025-07-19T19:14:00+03:00

в мире

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в правительстве Украины ради расположения президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg."Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа", — говорится в материале.По информации издания, в связи с неопределенностью относительно того, как долго продлится "резкий поворот в политике Трампа", украинское правительство быстро предприняло меры, чтобы "приспособиться к более благоприятным обстоятельствам".Перестановки в украинском кабмине

https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030147688.html

https://ria.ru/20250719/vykhodka-2030115658.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль