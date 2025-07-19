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СМИ узнали о хитром плане Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025
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19:13 19.07.2025 (обновлено: 19:14 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030187114.html
СМИ узнали о хитром плане Зеленского
СМИ узнали о хитром плане Зеленского - РИА Новости, 19.07.2025
СМИ узнали о хитром плане Зеленского
Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в правительстве Украины ради расположения президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.07.2025
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в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в правительстве Украины ради расположения президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg."Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа", — говорится в материале.По информации издания, в связи с неопределенностью относительно того, как долго продлится "резкий поворот в политике Трампа", украинское правительство быстро предприняло меры, чтобы "приспособиться к более благоприятным обстоятельствам".Перестановки в украинском кабмине
https://ria.ru/20250719/zelenskiy-2030147688.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, денис шмыгаль
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
СМИ узнали о хитром плане Зеленского

Bloomberg: Зеленский проводит перестановки в правительстве ради Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский проводит кадровые перестановки в правительстве Украины ради расположения президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
"Реорганизация кабинета министров, проведенная на этой неделе Зеленским, стала частью усилий по продвижению на позиции его сторонников, которые потенциально могут завоевать расположение Дональда Трампа", — говорится в материале.
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По информации издания, в связи с неопределенностью относительно того, как долго продлится "резкий поворот в политике Трампа", украинское правительство быстро предприняло меры, чтобы "приспособиться к более благоприятным обстоятельствам".

Перестановки в украинском кабмине

  • Премьер-министром стала Юлия Свириденко, до этого занимавшая должность вице-премьера и министра экономики.
  • Бывший глава правительства Денис Шмыгаль возглавил Минобороны вместо Умерова.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил к своей должности пост первого вице-премьера.
  • Замминистра экономики Тараса Качку назначили вице-премьером по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции, а Ольгу Стефанишину, занимавшую раньше эту должность, — уполномоченной по развитию отношений с Соединенными Штатами.
  • Светлана Гринчук сменила Германа Галущенко на посту главы Минэнерго, а тот стал министром юстиции.
  • Министром социальной политики назначили первого замминистра финансов Дениса Улютина.
  • Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
  • Министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, глава Минздрава Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко сохранили должности.
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