https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html

Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL

Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL - РИА Новости, 19.07.2025

Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL

Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2025

2025-07-19T20:12:00+03:00

2025-07-19T20:12:00+03:00

2025-07-19T20:59:00+03:00

в мире

азербайджан

россия

владимир путин

ильхам алиев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

баку

актау

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БАКУ, 19 июл — РИА Новости. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил президент Ильхам Алиев."Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется", — сказал он, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.Баку также настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Президент России Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.

https://ria.ru/20250702/krushenie-2026676353.html

азербайджан

россия

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в мире, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, актау