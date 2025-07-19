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Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL - РИА Новости, 19.07.2025
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20:12 19.07.2025 (обновлено: 20:59 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/rossiya-2030193805.html
Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL
Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL - РИА Новости, 19.07.2025
Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL
Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил президент... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T20:12:00+03:00
2025-07-19T20:59:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
владимир путин
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
баку
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БАКУ, 19 июл — РИА Новости. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил президент Ильхам Алиев.&quot;Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: &quot;следствие продолжается&quot;. Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского &quot;Боинга&quot; продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется&quot;, — сказал он, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.Баку также настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Президент России Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
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в мире, азербайджан, россия, владимир путин, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), баку, актау
В мире, Азербайджан, Россия, Владимир Путин, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Баку, Актау
Азербайджан заявил о подготовке иска против России по крушению AZAL

Алиев: Азербайджан готовит иски в международные суды в связи с крушением AZAL

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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БАКУ, 19 июл — РИА Новости. Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции против России из-за крушения самолета авиакомпании AZAL в Актау, заявил президент Ильхам Алиев.
«

"Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы главе Следственного комитета России, однако в ответ приходит лишь формулировка: "следствие продолжается". Такая позиция является контрпродуктивной. Азербайджан намерен подать документы в международные судебные инстанции. Расследование катастрофы малайзийского "Боинга" продолжалось более десяти лет. Азербайджан тоже готов ждать столько, сколько потребуется", — сказал он, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме.

Баку также настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим при крушении.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии. Выжили 29 человек, в их числе девять россиян.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Экспертизы по крушению самолета AZAL около Актау скоро могут завершить
2 июля, 10:47
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что самолет подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
Президент России Владимир Путин принес Алиеву свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
В миреАзербайджанРоссияВладимир ПутинИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БакуАктау
 
 
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