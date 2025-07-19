В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов
Из-за ЧП в Ростовской области задерживаются 16 поездов в Крым и обратно
Скорый двухэтажный поезд "Таврия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восемь поездов задерживаются в направлении Крыма на 16.00 по московскому времени, в направлении с полуострова количество составов осталось таким же, как и ранее, - восемь составов, следует из сообщения компании "Гранд сервис экспресс".
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
«
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 16.00 мск. В Крым: №75/76 Омск – Симферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва", — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что время задержки в пути может измениться.
В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
По состоянию на 13.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и восьми составах - с полуострова.