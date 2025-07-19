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В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов - РИА Новости, 19.07.2025
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16:50 19.07.2025 (обновлено: 17:17 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/poezda-2030167160.html
В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов
В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов - РИА Новости, 19.07.2025
В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов
Восемь поездов задерживаются в направлении Крыма на 16.00 по московскому времени, в направлении с полуострова количество составов осталось таким же, как и... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T16:50:00+03:00
2025-07-19T17:17:00+03:00
происшествия
республика крым
гранд сервис экспресс
симферополь
юрий слюсарь
ржд
олег белозеров
москва
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восемь поездов задерживаются в направлении Крыма на 16.00 по московскому времени, в направлении с полуострова количество составов осталось таким же, как и ранее, - восемь составов, следует из сообщения компании "Гранд сервис экспресс".Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 16.00 мск. В Крым: №75/76 Омск – Симферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва", — говорится в сообщении.В компании напомнили, что время задержки в пути может измениться.В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.По состоянию на 13.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и восьми составах - с полуострова.
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
https://ria.ru/20250719/poezda-2030100705.html
республика крым
симферополь
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происшествия, республика крым, гранд сервис экспресс , симферополь, юрий слюсарь , ржд, олег белозеров, москва
Происшествия, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Симферополь, Юрий Слюсарь , РЖД, Олег Белозеров, Москва
В направлении Крыма и обратно задерживаются 16 пассажирских поездов

Из-за ЧП в Ростовской области задерживаются 16 поездов в Крым и обратно

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкСкорый двухэтажный поезд "Таврия"
Скорый двухэтажный поезд Таврия - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Макс Ветров
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Скорый двухэтажный поезд "Таврия" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Восемь поездов задерживаются в направлении Крыма на 16.00 по московскому времени, в направлении с полуострова количество составов осталось таким же, как и ранее, - восемь составов, следует из сообщения компании "Гранд сервис экспресс".
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны более 50 поездов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
Проводница проверяет документы у пассажиров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки
Вчера, 12:27
«
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 16.00 мск. В Крым: №75/76 ОмскСимферополь, №97/98 Москва - Симферополь, №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь, №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь, №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь, №91/92 Москва - Севастополь, №163/164. Из Крыма: №17/18 Симферополь – Москва, №27/28 Симферополь – Москва, №163/164 Феодосия - Москва, №473/474 Симферополь – Смоленск, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, №167/168 Симферополь – Москва, №173/174 Евпатория – Москва", — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что время задержки в пути может измениться.
В РЖД сообщали, что из-за задержек составов запустят дополнительный поезд из Воронежа в Москву. Также компания информировала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимает все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
По состоянию на 13.00 мск железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" сообщал о шести поездах, задерживающихся в направлении Крыма, и восьми составах - с полуострова.
Поезд в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Из-за падения БПЛА в Ростовской области задержали более 50 поездов
Вчера, 06:36
 
ПроисшествияРеспублика КрымГранд Сервис ЭкспрессСимферопольЮрий СлюсарьРЖДОлег БелозеровМосква
 
 
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