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Задерживаются 14 поездов в Крым и обратно - РИА Новости, 19.07.2025
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13:49 19.07.2025 (обновлено: 14:05 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/poezda-2030142346.html
Задерживаются 14 поездов в Крым и обратно
Задерживаются 14 поездов в Крым и обратно - РИА Новости, 19.07.2025
Задерживаются 14 поездов в Крым и обратно
Шесть поездов "Таврия" в направлении Крыма задерживаются на 13.00 по московскому времени, также задерживаются восемь составов, идущие с полуострова, следует из... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T13:49:00+03:00
2025-07-19T14:05:00+03:00
республика крым
гранд сервис экспресс
происшествия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Шесть поездов "Таврия" в направлении Крыма задерживаются на 13.00 по московскому времени, также задерживаются восемь составов, идущие с полуострова, следует из сообщения компании "Гранд сервис экспресс"."В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск. В Крым: №75/76 Омск - Симферополь...; №97/98 Москва - Симферополь...; №17/18 Москва - Симферополь...; №67/68 Москва - Симферополь...; №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь...;№91/92 Москва - Севастополь… Из Крыма: №17/18 Симферополь - Москва…; №27/28 Симферополь - Москва…; №163/164 Феодосия - Москва…; №473/474 Симферополь - Смоленск; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург…; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург…; №167/168 Симферополь - Москва…;№173/174 Евпатория - Москва", - говорится в сообщении.В компании отметили, что время задержки поезда в пути может измениться. Уточняется, что в кулерах есть питьевая вода для путешественников, также пассажирам предоставляется горячее питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов, дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250719/elektrosnabzhenie-2030142026.html
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
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республика крым, гранд сервис экспресс , происшествия
Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс , Происшествия
Задерживаются 14 поездов в Крым и обратно

"Гранд сервис экспресс" сообщила о задержке 14 поездов в Крым и обратно

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБилеты на пассажирский поезд в руках мужчины на железнодорожном вокзале
Билеты на пассажирский поезд в руках мужчины на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Билеты на пассажирский поезд в руках мужчины на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Шесть поездов "Таврия" в направлении Крыма задерживаются на 13.00 по московскому времени, также задерживаются восемь составов, идущие с полуострова, следует из сообщения компании "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время задержки на 13.00 мск. В Крым: №75/76 Омск - Симферополь...; №97/98 Москва - Симферополь...; №17/18 Москва - Симферополь...; №67/68 Москва - Симферополь...; №177/178 Санкт-Петербург - Симферополь...;№91/92 Москва - Севастополь… Из Крыма: №17/18 Симферополь - Москва…; №27/28 Симферополь - Москва…; №163/164 Феодосия - Москва…; №473/474 Симферополь - Смоленск; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург…; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург…; №167/168 Симферополь - Москва…;№173/174 Евпатория - Москва", - говорится в сообщении.
Ремонт линии электропередач - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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В компании отметили, что время задержки поезда в пути может измениться. Уточняется, что в кулерах есть питьевая вода для путешественников, также пассажирам предоставляется горячее питание. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов, дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
Проводница проверяет документы у пассажиров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
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