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Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки - РИА Новости, 19.07.2025
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12:27 19.07.2025 (обновлено: 12:52 19.07.2025)
https://ria.ru/20250719/poezda-2030134058.html
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки - РИА Новости, 19.07.2025
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки
Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД. РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T12:27:00+03:00
2025-07-19T12:52:00+03:00
происшествия
ростовская область
ржд
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД."Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам задержанных поездов. На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной питьевой воды и сухих пайков. Так, только на вокзале Ростов Главный роздано более 3500 бутылок воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти восемь тысяч наборов питания, еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время. Кроме того, ведется постоянное информирование пассажиров о времени задержки поездов, работают справочные.Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
https://ria.ru/20250719/poezd-2030101214.html
https://ria.ru/20250716/kolesnikov-2029270439.html
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происшествия, ростовская область, ржд
Происшествия, Ростовская область, РЖД
Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают сухпайки

Пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области, раздают воду и сухпайки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПроводница проверяет документы у пассажиров
Проводница проверяет документы у пассажиров - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Проводница проверяет документы у пассажиров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области, сообщается в Telegram-канале РЖД.
"Организована раздача воды и сухих пайков пассажирам задержанных поездов. На вокзалах и станциях Ростов Главный, Лихая, Каменская, Зверево, Новочеркасск, Миллерово, Шахтная, Россошь, Лиски, Волгоград ведется раздача бутилированной питьевой воды и сухих пайков. Так, только на вокзале Ростов Главный роздано более 3500 бутылок воды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего пассажирам в поездах и на станциях передано почти восемь тысяч наборов питания, еще 15 тысяч будет поставлено в ближайшее время. Кроме того, ведется постоянное информирование пассажиров о времени задержки поездов, работают справочные.
Ранее в РЖД сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, задержаны более более 50 поездов. Дополнительный поезд из Воронежа в Москву запустят из-за задержек составов. Позднее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение. Компания также сообщала, что десять поездов отправлены через перегон в Ростовской области, где было приостановлено движение, поезда пропускаются на тепловозной тяге. Глава РЖД Олег Белозеров взял ситуацию под личный контроль. Позднее они сообщили, что движение поездов на электротяге открыто на перегоне Лихая - Замчалово, а компания принимают все меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов.
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