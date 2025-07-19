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В Рособрнадзоре назвали количество пересдавших один из предметов ЕГЭ - РИА Новости, 19.07.2025
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02:43 19.07.2025
https://ria.ru/20250719/ege-2030091721.html
В Рособрнадзоре назвали количество пересдавших один из предметов ЕГЭ
В Рособрнадзоре назвали количество пересдавших один из предметов ЕГЭ - РИА Новости, 19.07.2025
В Рособрнадзоре назвали количество пересдавших один из предметов ЕГЭ
Свыше 135 тысяч выпускников российских школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в... РИА Новости, 19.07.2025
2025-07-19T02:43:00+03:00
2025-07-19T02:43:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
анзор музаев
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 135 тысяч выпускников российских школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "В дополнительных днях (сдачи ЕГЭ – ред.) приняли участие 135 496 человек, что на порядка 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году", – сказал глава ведомства. Музаев добавил, что наибольшее количество участников дополнительных дней ЕГЭ – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
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общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, анзор музаев, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Анзор Музаев, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В Рособрнадзоре назвали количество пересдавших один из предметов ЕГЭ

Музаев: один из предметов ЕГЭ пересдали свыше 135 тысяч выпускников

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПаспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена
Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Паспорт ученика во время сдачи единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Свыше 135 тысяч выпускников российских школ пересдали один из предметов ЕГЭ-2025 в дополнительные дни 3 и 4 июля, это на 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году, сообщил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В дополнительных днях (сдачи ЕГЭ – ред.) приняли участие 135 496 человек, что на порядка 30,5 тысяч человек больше, чем в прошлом году", – сказал глава ведомства.
Музаев добавил, что наибольшее количество участников дополнительных дней ЕГЭ – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургАнзор МузаевВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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