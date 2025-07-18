Заявление Зеленского о новом правительстве вызвало недоумение на Западе
FAZ: состав правительства Украины после заявления Зеленского почти не изменился
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский утвердил новый состав правительства для формирования обновленной политики, но при этом большинство его членов сохранили свои места, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Зеленский требует от нового правительства укрепления экономики страны. <...> для этого он призвал к сокращению государственного регулирования и устранению бюрократических препятствий, отметив, что обновление правительства станет гарантией выполнения этих задач", — говорится в материале.
Однако, по словам автора статьи, большинство членов "обновленного" кабинета министров уже входили в состав правительства. Так, новый премьер Юлия Свириденко занимала посты министра экономики и вице-премьера. Экс премьер-министр Денис Шмыгаль теперь станет главой Минобороны, отметил он.
В четверг украинский депутат Ярослав Железняк опубликовал список, согласно которому министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свой пост и стал первым вице-премьером. Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной, назначенной Зеленским уполномоченной по развитию отношений с США, стал Тарас Качка, занимавший кресло замминистра экономики.
Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко назначен министром юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин возглавил министерство социальной политики. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
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