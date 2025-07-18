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"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад - РИА Новости, 18.07.2025
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09:04 18.07.2025 (обновлено: 10:48 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029851634.html
"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад
"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад - РИА Новости, 18.07.2025
"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад
Назначение Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, так как его действия незаконны с точки зрения Конституции, пишет немецкое издание... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:04:00+03:00
2025-07-18T10:48:00+03:00
верховная рада украины
ольга стефанишина
владимир зеленский
сша
в мире
украина
михаил федоров
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, так как его действия незаконны с точки зрения Конституции, пишет немецкое издание Tageszeitung."Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией &lt;...&gt; и это не пустяк", — говорится в статье.По словам автора, позиции офиса Зеленского, где и без того сосредоточена значительная власть, укрепляются, и украинцы это замечают.В четверг Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.Согласно опубликованному депутатом Ярославом Железняком списку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свой пост и стал первым вице-премьером. Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной, назначенной Зеленским уполномоченной по развитию отношений с США, стал Тарас Качка, занимавший кресло замминистра экономики.Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко назначен министром юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин возглавил министерство социальной политики. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029612925.html
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верховная рада украины, ольга стефанишина, владимир зеленский, сша, в мире, украина, михаил федоров
Верховная Рада Украины, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, США, В мире, Украина, Михаил Федоров
"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад

Tageszeitung: назначение Зеленским нового правительства можно оспорить

© AP Photo / Vadym SarakhanНовоизбранный премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступает в сессионном зале парламента в Киеве
Новоизбранный премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступает в сессионном зале парламента в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Новоизбранный премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступает в сессионном зале парламента в Киеве
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Назначение Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, так как его действия незаконны с точки зрения Конституции, пишет немецкое издание Tageszeitung.
"Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией <...> и это не пустяк", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Вчера, 08:00
По словам автора, позиции офиса Зеленского, где и без того сосредоточена значительная власть, укрепляются, и украинцы это замечают.
В четверг Рада проголосовала за состав нового правительства. Дениса Шмыгаля, отправленного в отставку с поста премьера, назначили министром обороны Украины. Новым главой кабмина стала Юлия Свириденко.
Согласно опубликованному депутатом Ярославом Железняком списку, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сохранил свой пост и стал первым вице-премьером. Новым вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции вместо Ольги Стефанишиной, назначенной Зеленским уполномоченной по развитию отношений с США, стал Тарас Качка, занимавший кресло замминистра экономики.
Бывший глава министерства энергетики Герман Галущенко назначен министром юстиции. Министром энергетики стала Светлана Гринчук. Первый заместитель министра финансов Денис Улютин возглавил министерство социальной политики. Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Свои должности сохранили министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Без Украины: Трамп уходит, чтобы вернуться
16 июля, 08:00
 
Верховная Рада УкраиныОльга СтефанишинаВладимир ЗеленскийСШАВ миреУкраинаМихаил Федоров
 
 
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