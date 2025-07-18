https://ria.ru/20250718/umerov-2029863626.html

Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины

Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 18.07.2025

Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T10:14:00+03:00

2025-07-18T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)."Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе Владимира Зеленского.Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.Перестановки в украинском кабминеНакануне Рада проголосовала за новый состав правительства.По информации "Страны.ua", эти изменения призваны усилить влияние Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029829934.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

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