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Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 18.07.2025
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10:14 18.07.2025 (обновлено: 11:18 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/umerov-2029863626.html
Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины
Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины - РИА Новости, 18.07.2025
Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины
Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:14:00+03:00
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министерство обороны украины
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сша
владимир зеленский
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)."Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе Владимира Зеленского.Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.Перестановки в украинском кабминеНакануне Рада проголосовала за новый состав правительства.По информации "Страны.ua", эти изменения призваны усилить влияние Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029829934.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
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министерство обороны украины, в мире, украина, сша, владимир зеленский, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
Министерство обороны Украины, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины

Экс-глава МО Украины Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Скандалы и чистки": на Западе обрушились на Зеленского из-за одного хода
02:00
Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.
Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее
Вчера, 08:00

Перестановки в украинском кабмине

Накануне Рада проголосовала за новый состав правительства.
  • Премьер-министром стала Юлия Свириденко, до этого занимавшая должность вице-премьера и министра экономики.
  • Бывший глава правительства Денис Шмыгаль возглавил Минобороны вместо Умерова.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил к своей должности пост первого вице-премьера.
  • Замминистра экономики Тараса Качку назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а Ольгу Стефанишину, занимавшую раньше эту должность, — уполномоченной по развитию отношений с Соединенными Штатами.
  • Светлана Гринчук сменила Германа Галущенко на посту главы Минэнерго, а тот стал министром юстиции.
  • Министром социальной политики назначили первого замминистра финансов Дениса Улютина.
  • Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
  • Министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, глава Минздрава Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко сохранили должности.
По информации "Страны.ua", эти изменения призваны усилить влияние Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.
Новоизбранный премьер-министр Украины Юлия Свириденко выступает в сессионном зале парламента в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
"Не пустяк". Новое украинское правительство встревожило Запад
09:04
 
Министерство обороны УкраиныВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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