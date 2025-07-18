Умерова назначили секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины
Экс-глава МО Украины Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе Владимира Зеленского.
Предыдущего секретаря СНБО Александра Литвиненко отправили в отставку.
Как утверждали украинские СМИ, Умеров должен был отправиться послом в США. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Вашингтон не согласовал это назначение из-за лояльности бывшего министра обороны к главе офиса Зеленского Андрею Ермаку.
Перестановки в украинском кабмине
Накануне Рада проголосовала за новый состав правительства.
- Премьер-министром стала Юлия Свириденко, до этого занимавшая должность вице-премьера и министра экономики.
- Бывший глава правительства Денис Шмыгаль возглавил Минобороны вместо Умерова.
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров добавил к своей должности пост первого вице-премьера.
- Замминистра экономики Тараса Качку назначили вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а Ольгу Стефанишину, занимавшую раньше эту должность, — уполномоченной по развитию отношений с Соединенными Штатами.
- Светлана Гринчук сменила Германа Галущенко на посту главы Минэнерго, а тот стал министром юстиции.
- Министром социальной политики назначили первого замминистра финансов Дениса Улютина.
- Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев возглавил Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
- Министр молодежи и спорта Матвей Бедный, министр ветеранов Наталья Калмыкова, глава МВД Игорь Клименко, министр образования и науки Оксен Лисовой, глава Минздрава Виктор Ляшко и министр финансов Сергей Марченко сохранили должности.
По информации "Страны.ua", эти изменения призваны усилить влияние Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.