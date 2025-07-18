https://ria.ru/20250718/med-2028120056.html
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине - РИА Новости, 18.07.2025
Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине
По нормативам Минздрава на одного участкового терапевта приходятся 1700 пациентов. По факту — в два, а то и в три раза больше, жалуются врачи. Те, кто в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:00:00+03:00
2025-07-18T08:00:00+03:00
2025-07-18T08:03:00+03:00
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здравоохранение
медицина
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Захар Андреев. По нормативам Минздрава на одного участкового терапевта приходятся 1700 пациентов. По факту — в два, а то и в три раза больше, жалуются врачи. Те, кто в системе, вынуждены перерабатывать, молодые специалисты уходят из профессии. В результате страдают пациенты. Как пытаются решать проблему — разбиралось РИА Новости.Ни сил, ни времениДополнительные часы, частые дежурства в ночные смены — из-за кадрового дефицита российским врачам приходится трудиться "и за того парня". Очень много бумажной работы. Ольга, когда устраивалась участковым педиатром в одну из поликлиник Воронежа, думала, что за это прилично доплачивают."Коллега в отпуске? Оформляешь допсоглашение, а прибавка — ноль. Или, например, в эпидсезон, когда у тебя до глубокой ночи 30 с лишним вызовов на дом (при норме у педиатра до восьми), за это — либо несколько сотен рублей, либо вовсе ничего. В ответ на возмущения: "Денег нет, но вы держитесь" и "Что-то не нравится? Никто вас не держит", — рассказывает она.Все это, разумеется, отражается и на качестве медицинских услуг. К концу рабочего дня усталость берет свое, врач уже не так сосредоточен, шанс упустить симптом какой-то серьезной болезни возрастает.Поначалу Ольга держалась, что называется, на энтузиазме. Но довольно быстро из-за нехватки времени и денег поняла: надо уходить. Устроилась в одну из частных больниц. В поликлинике же остались старожилы."Причины? Ждут пенсии. Привыкли так и не знают, что можно по-другому. Боятся или ленятся менять что-то в устоявшейся жизни. Молодые же врачи приходят на год-два (максимум три, если есть целевое), "ставят руку" и увольняются. Желания работать в такой обстановке у них, поверьте, нет никакого. Это я вам говорю как тот самый молодой врач", — подчеркивает Ольга."Вылечить это будет тяжело"Официальная статистика выглядит так: по состоянию на 1 января 2025-го стране не хватает более 23 тысяч врачей и порядка 63 тысяч средних медицинских работников, сообщили в Министерстве здравоохранения.Согласно апрельскому отчету Росстата, незакрытыми остаются 19 процентов вакансий в скорой, свыше 13 процентов — среди врачей общей практики, более десяти процентов — у среднего медперсонала.Проблема с дефицитом кадров возникает в медицине первичного звена — и затем растет как снежный ком."На это звено ложится профилактическая часть — очень важная, во многом определяющая все дальнейшие затраты на здравоохранение. Если вы что-то не предотвратили, потом это очень тяжело лечить. Не осмотрели вовремя человека — не получится быстро направить к нужному специалисту, которых тоже иногда не хватает. В итоге пациент зачастую получает помощь с задержкой в две-три недели, а то и месяц", — говорит заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников.Согласно нормативам Минздрава, на одного участкового врача должно приходиться 1700 человек. Соблюдается это далеко не везде.Петербуржец Иван Давыдов заведует терапевтическим отделением в городской поликлинике. Пациентов у его сотрудников явно больше нормы: за дверями часто бывает большая очередь."А на прием отведено всего 15 минут, задерживать нельзя, — отмечает он. — В итоге не удается качественно поработать с каждым: чтобы человек вышел с чувством, что его выслушали и как следует полечили".Особенно это бьет по мотивации вчерашних выпускников, добавляет Давыдов. И те бросают профессию.Треть "даже не рядом"Очевидный способ восполнения дефицита — подготовка новых кадров. "Это порядка 50 тысяч медиков в год. Таким образом, до 2030-го по программам специалитета мы получим примерно 350 тысяч врачей. Кроме того, в этом году 128 тысяч окончили средние медицинские учебные заведения", — проинформировали в Минздраве. Впрочем, уточнили там, не все выпускники немедленно выходят на рынок — кто-то идет в ординатуру, другие — в науку. Но даже среди тех, кто отучился окончательно, в медицине остается не каждый.По данным министерства, до 35% получивших диплом вуза и 40% — колледжа не устраиваются в государственные клиники. Андрочников приводит другие данные: треть медиков просто "вымываются" из профессии. Терапевт Давыдов подсчитал, что среди его однокашников таких почти половина."Треть оказываются в сфере, которая даже "не рядом", еще процентов 20 занимают какие-то смежные позиции вроде страхового эксперта или медицинского представителя в фармацевтической компании — грубо говоря, рекламируют таблетки. Есть и те, кто занимается непосредственно производством лекарств или научными исследованиями", — перечисляет он.Чтобы сохранить выпускников в государственном секторе, Минздрав подготовил законопроект, обязывающий выпускников медицинских вузов в течение трех лет отработать в клиниках под руководством врача-наставника. Иначе — полное возмещение стоимости обучения плюс штраф."Выпускники, не желающие работать в госсистеме здравоохранения, "не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи", объяснили авторы этого документа.Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что попытка административным способом решить проблему без дополнительных затрат — "от бедности". По его мнению, это только все усугубит."Государственная система рискует превратиться в место, где молодые врачи в течение трех лет будут отрабатывать практические навыки на пациентах, — говорит он. — Однако удержать их в системе не получится. Более того, административное принуждение может ослабить интерес к профессии у потенциальных абитуриентов".Простое решениеПо мнению медиков, главная причина дефицита кадров — низкая оплата труда. Согласно майским указам президента, врачи должны были гарантированно получать 200 процентов от средней зарплаты по региону, прочий медперсонал — 100. Однако на местах это зачастую совсем не так.Андрочников указывает: зарплата не соответствует трудозатратам врачей."Чтобы обеспечить себе достойную сумму, они, как правило, берут полторы ставки, работают до 60 часов неделю — более чем на 20 выше нормы. Добавьте к этому особую профессиональную ответственность, из-за чего столь малооплачиваемый труд становится иногда попросту опасным", — говорит председатель профсоюза.Куринный полагает, что зарплаты в госклиниках нужно уравнять с частной системой здравоохранения, а также между регионами — разница между провинцией и крупнейшими городами колоссальная, что приводит к вымыванию специалистов из небогатых областей. Самые высокие зарплаты — в столичном регионе и на Крайнем Севере. Но и в рамках одного федерального округа разрыв может быть существенным: так, по данным Росстата за 2024-й, в Мордовии средняя зарплата составляла 71,8 тысячи рублей, а в Татарстане — 111 тысяч (правда, по словам врачей, эти цифры, скорее всего, существенно завышены).Куринный также предлагает внедрить жилищную программу для медиков. "Например, предоставлять специализированное жилье с правом дальнейшего выкупа или выгодную ипотеку. Зарплаты и жилье — самый простой в нынешних условиях путь, но затратный для государства", — признает депутат.Медики хотели бы вернуть зарплаты ковидных времен — тогда они получали в два-три раза больше, чем сегодня."В красных зонах были очень тяжелые условия. Знаю не понаслышке, тоже провел там целый год. Но платили за это так, что врачи сами туда стремились, — вспоминает Давыдов. — Если вернуть подобные ставки, думаю, все найдут возможность справиться с высокими нагрузками".Причем, добавляет терапевт, для этого не требуются радикальные денежные вливания — нужно лишь оптимизировать систему распределения."Сейчас больницы и поликлиники функционируют как самостоятельные экономические субъекты, зарабатывая за счет страховых компаний. Это приводит к тому, что администрация гонится за финансовыми планами, которые напрямую зависят от количества посещений. В результате врачи вынуждены привлекать пациентов, даже если в этом нет особой необходимости", — отмечает он.Альтернативой могло бы стать прямое бюджетное финансирование, основанное на реальных потребностях: числе пациентов, заболеваемости. "Эти показатели легко прогнозируются на год вперед. Такая система снизила бы нагрузку на медработников и администрацию, исключив необоснованные планы по посещаемости, без увеличения общих затрат", — уверен врач.Заграница поможет?Впрочем, даже если чаяния медработников сбудутся и зарплаты увеличатся в разы, это не означает, что кадровый дефицит исчезнет, признают эксперты. Одна из причин — демографический кризис и снижение количества студентов медвузов.Это касается не только России — США и Евросоюза тоже. Ситуация там похожая: чрезмерно высокая нагрузка и не слишком эффективная система в целом.Возможное решение — привлекать специалистов из-за рубежа.Так, главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач предлагает сотрудничать с Кубой, где "уровень медицины весьма высок"."В странах Латинской Америки, Африки до недавнего времени работали от 20 до 40 тысяч кубинских врачей и медсестер, — напоминает он. — Из-за разных геополитических и прочих трудностей многие вернулись на родину. Почему бы их не пригласить?"Депутат Куринный критикует идею: будет мешать языковой, культурный барьер, "религиозные особенности, которые накладывают свои ограничения".По мнению врачей, депутатов и экспертов, универсального решения, "волшебной таблетки" для этой проблемы пока нет. Преодоление кадрового кризиса в российском здравоохранении, от которого зависит, в частности, продолжительность жизни людей, требует комплексного подхода.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, медицина
Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здравоохранение, Медицина
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Захар Андреев. По нормативам Минздрава на одного участкового терапевта приходятся 1700 пациентов. По факту — в два, а то и в три раза больше, жалуются врачи. Те, кто в системе, вынуждены перерабатывать, молодые специалисты уходят из профессии. В результате страдают пациенты. Как пытаются решать проблему — разбиралось РИА Новости.
Дополнительные часы, частые дежурства в ночные смены — из-за кадрового дефицита российским врачам приходится трудиться "и за того парня". Очень много бумажной работы. Ольга, когда устраивалась участковым педиатром в одну из поликлиник Воронежа, думала, что за это прилично доплачивают.
"Коллега в отпуске? Оформляешь допсоглашение, а прибавка — ноль. Или, например, в эпидсезон, когда у тебя до глубокой ночи 30 с лишним вызовов на дом (при норме у педиатра до восьми), за это — либо несколько сотен рублей, либо вовсе ничего. В ответ на возмущения: "Денег нет, но вы держитесь" и "Что-то не нравится? Никто вас не держит", — рассказывает она.
Все это, разумеется, отражается и на качестве медицинских услуг. К концу рабочего дня усталость берет свое, врач уже не так сосредоточен, шанс упустить симптом какой-то серьезной болезни возрастает.
Поначалу Ольга держалась, что называется, на энтузиазме. Но довольно быстро из-за нехватки времени и денег поняла: надо уходить. Устроилась в одну из частных больниц. В поликлинике же остались старожилы.
"Причины? Ждут пенсии. Привыкли так и не знают, что можно по-другому. Боятся или ленятся менять что-то в устоявшейся жизни. Молодые же врачи приходят на год-два (максимум три, если есть целевое), "ставят руку" и увольняются. Желания работать в такой обстановке у них, поверьте, нет никакого. Это я вам говорю как тот самый молодой врач", — подчеркивает Ольга.
"Вылечить это будет тяжело"
Официальная статистика выглядит так: по состоянию на 1 января 2025-го стране не хватает более 23 тысяч врачей и порядка 63 тысяч средних медицинских работников, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Согласно апрельскому отчету Росстата, незакрытыми остаются 19 процентов вакансий в скорой, свыше 13 процентов — среди врачей общей практики, более десяти процентов — у среднего медперсонала.
Проблема с дефицитом кадров возникает в медицине первичного звена — и затем растет как снежный ком.
"На это звено ложится профилактическая часть — очень важная, во многом определяющая все дальнейшие затраты на здравоохранение. Если вы что-то не предотвратили, потом это очень тяжело лечить. Не осмотрели вовремя человека — не получится быстро направить к нужному специалисту, которых тоже иногда не хватает. В итоге пациент зачастую получает помощь с задержкой в две-три недели, а то и месяц", — говорит заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников.
Согласно нормативам
Минздрава, на одного участкового врача должно приходиться 1700 человек. Соблюдается это далеко не везде.
Петербуржец Иван Давыдов заведует терапевтическим отделением в городской поликлинике. Пациентов у его сотрудников явно больше нормы: за дверями часто бывает большая очередь.
"А на прием отведено всего 15 минут, задерживать нельзя, — отмечает он. — В итоге не удается качественно поработать с каждым: чтобы человек вышел с чувством, что его выслушали и как следует полечили".
Особенно это бьет по мотивации вчерашних выпускников, добавляет Давыдов. И те бросают профессию.
Очевидный способ восполнения дефицита — подготовка новых кадров. "Это порядка 50 тысяч медиков в год. Таким образом, до 2030-го по программам специалитета мы получим примерно 350 тысяч врачей. Кроме того, в этом году 128 тысяч окончили средние медицинские учебные заведения", — проинформировали в Минздраве.
Впрочем, уточнили там, не все выпускники немедленно выходят на рынок — кто-то идет в ординатуру, другие — в науку. Но даже среди тех, кто отучился окончательно, в медицине остается не каждый.
По данным министерства, до 35% получивших диплом вуза и 40% — колледжа не устраиваются
в государственные клиники. Андрочников приводит другие данные: треть медиков просто "вымываются" из профессии. Терапевт Давыдов подсчитал, что среди его однокашников таких почти половина.
"Треть оказываются в сфере, которая даже "не рядом", еще процентов 20 занимают какие-то смежные позиции вроде страхового эксперта или медицинского представителя в фармацевтической компании — грубо говоря, рекламируют таблетки. Есть и те, кто занимается непосредственно производством лекарств или научными исследованиями", — перечисляет он.
Чтобы сохранить выпускников в государственном секторе, Минздрав подготовил
законопроект, обязывающий выпускников медицинских вузов в течение трех лет отработать в клиниках под руководством врача-наставника. Иначе — полное возмещение стоимости обучения плюс штраф.
"Выпускники, не желающие работать в госсистеме здравоохранения, "не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи", объяснили авторы этого документа.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что попытка административным способом решить проблему без дополнительных затрат — "от бедности". По его мнению, это только все усугубит.
"Государственная система рискует превратиться в место, где молодые врачи в течение трех лет будут отрабатывать практические навыки на пациентах, — говорит он. — Однако удержать их в системе не получится. Более того, административное принуждение может ослабить интерес к профессии у потенциальных абитуриентов".
По мнению медиков, главная причина дефицита кадров — низкая оплата труда. Согласно майским указам президента, врачи должны были гарантированно получать 200 процентов от средней зарплаты по региону, прочий медперсонал — 100. Однако на местах это зачастую совсем не так.
Андрочников указывает: зарплата не соответствует трудозатратам врачей.
"Чтобы обеспечить себе достойную сумму, они, как правило, берут полторы ставки, работают до 60 часов неделю — более чем на 20 выше нормы. Добавьте к этому особую профессиональную ответственность, из-за чего столь малооплачиваемый труд становится иногда попросту опасным", — говорит председатель профсоюза.
Куринный полагает, что зарплаты в госклиниках нужно уравнять с частной системой здравоохранения, а также между регионами — разница между провинцией и крупнейшими городами колоссальная, что приводит к вымыванию специалистов из небогатых областей. Самые высокие зарплаты — в столичном регионе и на Крайнем Севере. Но и в рамках одного федерального округа разрыв может быть существенным: так, по данным Росстата за 2024-й, в Мордовии средняя зарплата составляла 71,8 тысячи рублей, а в Татарстане — 111 тысяч (правда, по словам врачей
, эти цифры, скорее всего, существенно завышены).
Куринный также предлагает внедрить жилищную программу для медиков. "Например, предоставлять специализированное жилье с правом дальнейшего выкупа или выгодную ипотеку. Зарплаты и жилье — самый простой в нынешних условиях путь, но затратный для государства", — признает депутат.
Медики хотели бы вернуть зарплаты ковидных времен — тогда они получали в два-три раза больше, чем сегодня.
"В красных зонах были очень тяжелые условия. Знаю не понаслышке, тоже провел там целый год. Но платили за это так, что врачи сами туда стремились, — вспоминает Давыдов. — Если вернуть подобные ставки, думаю, все найдут возможность справиться с высокими нагрузками".
Причем, добавляет терапевт, для этого не требуются радикальные денежные вливания — нужно лишь оптимизировать систему распределения.
"Сейчас больницы и поликлиники функционируют как самостоятельные экономические субъекты, зарабатывая за счет страховых компаний. Это приводит к тому, что администрация гонится за финансовыми планами, которые напрямую зависят от количества посещений. В результате врачи вынуждены привлекать пациентов, даже если в этом нет особой необходимости", — отмечает он.
Альтернативой могло бы стать прямое бюджетное финансирование, основанное на реальных потребностях: числе пациентов, заболеваемости. "Эти показатели легко прогнозируются на год вперед. Такая система снизила бы нагрузку на медработников и администрацию, исключив необоснованные планы по посещаемости, без увеличения общих затрат", — уверен врач.
Впрочем, даже если чаяния медработников сбудутся и зарплаты увеличатся в разы, это не означает, что кадровый дефицит исчезнет, признают эксперты. Одна из причин — демографический кризис и снижение количества студентов медвузов.
Это касается не только России — США
и Евросоюза
тоже. Ситуация там похожая: чрезмерно высокая нагрузка и не слишком эффективная система в целом.
Возможное решение — привлекать специалистов из-за рубежа.
Так, главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач предлагает
сотрудничать с Кубой, где "уровень медицины весьма высок".
"В странах Латинской Америки, Африки до недавнего времени работали от 20 до 40 тысяч кубинских врачей и медсестер, — напоминает он. — Из-за разных геополитических и прочих трудностей многие вернулись на родину. Почему бы их не пригласить?"
Депутат Куринный критикует идею: будет мешать языковой, культурный барьер, "религиозные особенности, которые накладывают свои ограничения".
По мнению врачей, депутатов и экспертов, универсального решения, "волшебной таблетки" для этой проблемы пока нет. Преодоление кадрового кризиса в российском здравоохранении, от которого зависит, в частности, продолжительность жизни людей, требует комплексного подхода.