https://ria.ru/20250718/med-2028120056.html

Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине

Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине - РИА Новости, 18.07.2025

Хуже, чем в ковид. В России пытаются решить масштабную проблему в медицине

По нормативам Минздрава на одного участкового терапевта приходятся 1700 пациентов. По факту — в два, а то и в три раза больше, жалуются врачи. Те, кто в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:00:00+03:00

2025-07-18T08:03:00+03:00

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здравоохранение

медицина

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Захар Андреев. По нормативам Минздрава на одного участкового терапевта приходятся 1700 пациентов. По факту — в два, а то и в три раза больше, жалуются врачи. Те, кто в системе, вынуждены перерабатывать, молодые специалисты уходят из профессии. В результате страдают пациенты. Как пытаются решать проблему — разбиралось РИА Новости.Ни сил, ни времениДополнительные часы, частые дежурства в ночные смены — из-за кадрового дефицита российским врачам приходится трудиться "и за того парня". Очень много бумажной работы. Ольга, когда устраивалась участковым педиатром в одну из поликлиник Воронежа, думала, что за это прилично доплачивают."Коллега в отпуске? Оформляешь допсоглашение, а прибавка — ноль. Или, например, в эпидсезон, когда у тебя до глубокой ночи 30 с лишним вызовов на дом (при норме у педиатра до восьми), за это — либо несколько сотен рублей, либо вовсе ничего. В ответ на возмущения: "Денег нет, но вы держитесь" и "Что-то не нравится? Никто вас не держит", — рассказывает она.Все это, разумеется, отражается и на качестве медицинских услуг. К концу рабочего дня усталость берет свое, врач уже не так сосредоточен, шанс упустить симптом какой-то серьезной болезни возрастает.Поначалу Ольга держалась, что называется, на энтузиазме. Но довольно быстро из-за нехватки времени и денег поняла: надо уходить. Устроилась в одну из частных больниц. В поликлинике же остались старожилы."Причины? Ждут пенсии. Привыкли так и не знают, что можно по-другому. Боятся или ленятся менять что-то в устоявшейся жизни. Молодые же врачи приходят на год-два (максимум три, если есть целевое), "ставят руку" и увольняются. Желания работать в такой обстановке у них, поверьте, нет никакого. Это я вам говорю как тот самый молодой врач", — подчеркивает Ольга."Вылечить это будет тяжело"Официальная статистика выглядит так: по состоянию на 1 января 2025-го стране не хватает более 23 тысяч врачей и порядка 63 тысяч средних медицинских работников, сообщили в Министерстве здравоохранения.Согласно апрельскому отчету Росстата, незакрытыми остаются 19 процентов вакансий в скорой, свыше 13 процентов — среди врачей общей практики, более десяти процентов — у среднего медперсонала.Проблема с дефицитом кадров возникает в медицине первичного звена — и затем растет как снежный ком."На это звено ложится профилактическая часть — очень важная, во многом определяющая все дальнейшие затраты на здравоохранение. Если вы что-то не предотвратили, потом это очень тяжело лечить. Не осмотрели вовремя человека — не получится быстро направить к нужному специалисту, которых тоже иногда не хватает. В итоге пациент зачастую получает помощь с задержкой в две-три недели, а то и месяц", — говорит заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников.Согласно нормативам Минздрава, на одного участкового врача должно приходиться 1700 человек. Соблюдается это далеко не везде.Петербуржец Иван Давыдов заведует терапевтическим отделением в городской поликлинике. Пациентов у его сотрудников явно больше нормы: за дверями часто бывает большая очередь."А на прием отведено всего 15 минут, задерживать нельзя, — отмечает он. — В итоге не удается качественно поработать с каждым: чтобы человек вышел с чувством, что его выслушали и как следует полечили".Особенно это бьет по мотивации вчерашних выпускников, добавляет Давыдов. И те бросают профессию.Треть "даже не рядом"Очевидный способ восполнения дефицита — подготовка новых кадров. "Это порядка 50 тысяч медиков в год. Таким образом, до 2030-го по программам специалитета мы получим примерно 350 тысяч врачей. Кроме того, в этом году 128 тысяч окончили средние медицинские учебные заведения", — проинформировали в Минздраве. Впрочем, уточнили там, не все выпускники немедленно выходят на рынок — кто-то идет в ординатуру, другие — в науку. Но даже среди тех, кто отучился окончательно, в медицине остается не каждый.По данным министерства, до 35% получивших диплом вуза и 40% — колледжа не устраиваются в государственные клиники. Андрочников приводит другие данные: треть медиков просто "вымываются" из профессии. Терапевт Давыдов подсчитал, что среди его однокашников таких почти половина."Треть оказываются в сфере, которая даже "не рядом", еще процентов 20 занимают какие-то смежные позиции вроде страхового эксперта или медицинского представителя в фармацевтической компании — грубо говоря, рекламируют таблетки. Есть и те, кто занимается непосредственно производством лекарств или научными исследованиями", — перечисляет он.Чтобы сохранить выпускников в государственном секторе, Минздрав подготовил законопроект, обязывающий выпускников медицинских вузов в течение трех лет отработать в клиниках под руководством врача-наставника. Иначе — полное возмещение стоимости обучения плюс штраф."Выпускники, не желающие работать в госсистеме здравоохранения, "не участвуют в реализации прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи", объяснили авторы этого документа.Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что попытка административным способом решить проблему без дополнительных затрат — "от бедности". По его мнению, это только все усугубит."Государственная система рискует превратиться в место, где молодые врачи в течение трех лет будут отрабатывать практические навыки на пациентах, — говорит он. — Однако удержать их в системе не получится. Более того, административное принуждение может ослабить интерес к профессии у потенциальных абитуриентов".Простое решениеПо мнению медиков, главная причина дефицита кадров — низкая оплата труда. Согласно майским указам президента, врачи должны были гарантированно получать 200 процентов от средней зарплаты по региону, прочий медперсонал — 100. Однако на местах это зачастую совсем не так.Андрочников указывает: зарплата не соответствует трудозатратам врачей."Чтобы обеспечить себе достойную сумму, они, как правило, берут полторы ставки, работают до 60 часов неделю — более чем на 20 выше нормы. Добавьте к этому особую профессиональную ответственность, из-за чего столь малооплачиваемый труд становится иногда попросту опасным", — говорит председатель профсоюза.Куринный полагает, что зарплаты в госклиниках нужно уравнять с частной системой здравоохранения, а также между регионами — разница между провинцией и крупнейшими городами колоссальная, что приводит к вымыванию специалистов из небогатых областей. Самые высокие зарплаты — в столичном регионе и на Крайнем Севере. Но и в рамках одного федерального округа разрыв может быть существенным: так, по данным Росстата за 2024-й, в Мордовии средняя зарплата составляла 71,8 тысячи рублей, а в Татарстане — 111 тысяч (правда, по словам врачей, эти цифры, скорее всего, существенно завышены).Куринный также предлагает внедрить жилищную программу для медиков. "Например, предоставлять специализированное жилье с правом дальнейшего выкупа или выгодную ипотеку. Зарплаты и жилье — самый простой в нынешних условиях путь, но затратный для государства", — признает депутат.Медики хотели бы вернуть зарплаты ковидных времен — тогда они получали в два-три раза больше, чем сегодня."В красных зонах были очень тяжелые условия. Знаю не понаслышке, тоже провел там целый год. Но платили за это так, что врачи сами туда стремились, — вспоминает Давыдов. — Если вернуть подобные ставки, думаю, все найдут возможность справиться с высокими нагрузками".Причем, добавляет терапевт, для этого не требуются радикальные денежные вливания — нужно лишь оптимизировать систему распределения."Сейчас больницы и поликлиники функционируют как самостоятельные экономические субъекты, зарабатывая за счет страховых компаний. Это приводит к тому, что администрация гонится за финансовыми планами, которые напрямую зависят от количества посещений. В результате врачи вынуждены привлекать пациентов, даже если в этом нет особой необходимости", — отмечает он.Альтернативой могло бы стать прямое бюджетное финансирование, основанное на реальных потребностях: числе пациентов, заболеваемости. "Эти показатели легко прогнозируются на год вперед. Такая система снизила бы нагрузку на медработников и администрацию, исключив необоснованные планы по посещаемости, без увеличения общих затрат", — уверен врач.Заграница поможет?Впрочем, даже если чаяния медработников сбудутся и зарплаты увеличатся в разы, это не означает, что кадровый дефицит исчезнет, признают эксперты. Одна из причин — демографический кризис и снижение количества студентов медвузов.Это касается не только России — США и Евросоюза тоже. Ситуация там похожая: чрезмерно высокая нагрузка и не слишком эффективная система в целом.Возможное решение — привлекать специалистов из-за рубежа.Так, главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ, бывший замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач предлагает сотрудничать с Кубой, где "уровень медицины весьма высок"."В странах Латинской Америки, Африки до недавнего времени работали от 20 до 40 тысяч кубинских врачей и медсестер, — напоминает он. — Из-за разных геополитических и прочих трудностей многие вернулись на родину. Почему бы их не пригласить?"Депутат Куринный критикует идею: будет мешать языковой, культурный барьер, "религиозные особенности, которые накладывают свои ограничения".По мнению врачей, депутатов и экспертов, универсального решения, "волшебной таблетки" для этой проблемы пока нет. Преодоление кадрового кризиса в российском здравоохранении, от которого зависит, в частности, продолжительность жизни людей, требует комплексного подхода.

https://ria.ru/20250622/med-2024166158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здравоохранение, медицина