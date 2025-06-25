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Минздрав предложил новые меры по трудоустройству молодых медиков - РИА Новости, 25.06.2025
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09:45 25.06.2025 (обновлено: 13:43 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/vrachi-2025258608.html
Минздрав предложил новые меры по трудоустройству молодых медиков
Минздрав предложил новые меры по трудоустройству молодых медиков - РИА Новости, 25.06.2025
Минздрав предложил новые меры по трудоустройству молодых медиков
Минздрав намерен ввести для выпускников медицинских вузов обязательную трехлетнюю отработку в государственных клиниках и систему наставничества. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:45:00+03:00
2025-06-25T13:43:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав намерен ввести для выпускников медицинских вузов обязательную трехлетнюю отработку в государственных клиниках и систему наставничества.В пояснительной записке к обновленному законопроекту о работе выпускников-медиков ведомство отмечает, что примерно 35 процентов окончивших медицинские вузы и 40 процентов выпускников колледжей не работают в госклиниках."В связи с этим законопроектом предлагается, что в отношении лиц, освоивших основные профессиональные образовательные программы медицинского образования, фармацевтического образования и впервые прошедших первичную аккредитацию, первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течение не менее трех лет осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, положение о котором устанавливается Минздравом России", — говорится в документе.Согласно новым предложениям Минздрава, выпускники обязаны будут не менее трех лет отработать либо в организациях, оказывающих населению бесплатную медпомощь, либо в клиниках, указанных в договоре о целевом обучении. Только после этого они получат право на прохождение периодической аттестации.В ведомстве добавили, что законопроект не ограничивает выпускников в выборе конкретного места работы: как медицинской организации, так и региона пребывания.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
Минздрав предложил новые меры по трудоустройству молодых медиков

Минздрав предложил ввести систему наставничества и отработку в госклиниках

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врачи подмосковного Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Минздрав намерен ввести для выпускников медицинских вузов обязательную трехлетнюю отработку в государственных клиниках и систему наставничества.
В пояснительной записке к обновленному законопроекту о работе выпускников-медиков ведомство отмечает, что примерно 35 процентов окончивших медицинские вузы и 40 процентов выпускников колледжей не работают в госклиниках.
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"В связи с этим законопроектом предлагается, что в отношении лиц, освоивших основные профессиональные образовательные программы медицинского образования, фармацевтического образования и впервые прошедших первичную аккредитацию, первичную специализированную аккредитацию по соответствующей специальности, в течение не менее трех лет осуществляется наставничество в сфере здравоохранения, положение о котором устанавливается Минздравом России", — говорится в документе.

В первоначальной версии законопроекта предполагалось ввести для выпускников, обучавшихся за счет бюджета, обязательное трудоустройство в организации системы ОМС. Тех, кто откажется, планировалось штрафовать в двукратном размере от суммы затрат на обучение.

Согласно новым предложениям Минздрава, выпускники обязаны будут не менее трех лет отработать либо в организациях, оказывающих населению бесплатную медпомощь, либо в клиниках, указанных в договоре о целевом обучении. Только после этого они получат право на прохождение периодической аттестации.
В ведомстве добавили, что законопроект не ограничивает выпускников в выборе конкретного места работы: как медицинской организации, так и региона пребывания.
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