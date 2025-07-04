https://ria.ru/20250704/ekonomika-2027098779.html

Андрей Клепач: рецессии в экономике России не будет

Андрей Клепач: рецессии в экономике России не будет - РИА Новости, 04.07.2025

Андрей Клепач: рецессии в экономике России не будет

Санкционные удары заставили Россию предпринять серьезные шаги по укреплению национального экономического суверенитета, но страна находится только в начале пути... РИА Новости, 04.07.2025

2025-07-04T10:00:00+03:00

2025-07-04T10:00:00+03:00

2025-07-04T10:00:00+03:00

экономика

россия

китай

индия

андрей клепач

эльвира набиуллина

максим решетников

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/04/2027097577_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_f4dc5fba110586433bb66fc84e25f5e7.jpg

Санкционные удары заставили Россию предпринять серьезные шаги по укреплению национального экономического суверенитета, но страна находится только в начале пути импортозамещения, уверен главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В интервью РИА Новости он объяснил, что спасет экономику от рецессии, есть ли в России возможности для повышения зарплат, и как привлекать квалифицированных мигрантов. Беседовал Серго Кухианидзе.– Мы на ПМЭФ слушали дискуссию между министром экономического развития и главой Центробанка, как надо любить экономику. Что они имели в виду?– Речь о двух разных подходах, или о двух пониманиях "любви к экономике", которые они изложили в ходе сессии на только что закончившемся ПМЭФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина исходит из того, что экономика России перегрета, и в чувство ее привести, сбалансировать может лишь высокая ключевая ставка. Только так, по ее мнению, можно подавить инфляцию. Министр Максим Решетников же считает, что высокая ключевая ставка ЦБ ухудшает условия работы реального сектора экономики, который испытывает дефицит средств, повышаются издержки производства, тормозится рост. В результате страна, по его словам, оказалась на грани рецессии, экономического спада. Поэтому-то министр и попросил председателя ЦБ думать не только об инфляции и финансах, но и о реальном секторе экономики. То есть, чуть с большей любовью относиться к ней. Набиуллина, правда, в конце напомнила, что сама была министром экономики, и экономику поэтому не любить не может.– Вы согласны с тем, что экономика России находится на грани рецессии?– Да, но случилось это не только в результате действий ЦБ, сверхвысокой процентной ставки. Есть и другие факторы, связанные, в частности, с ограничениями и стагнацией экспорта. По нашей оценке, спад мы получили уже в первом квартале текущего года (к четвертому кварталу 2024 года – ред.). В апреле наблюдался рост, но есть опасения, что во втором квартале мы можем опять уйти в минус, или стагнировать, особенно отрасли, ориентированные на внутренний гражданский спрос.– Ну, а в третьем квартале, что – та самая рецессия?– Нет, рецессии в России не будет. Экономика страны, уверен, во второй половине года начнет подниматься.Во-первых, сейчас выросли цены на нефть, газ, во многом из-за событий вокруг Ирана, хотя в дальнейшем они скорее понизятся. Во-вторых, ситуация с инвестициями пока лучше, чем мы ожидали. Во многом, правда, за счет тех проектов, которые стартовали раньше и сейчас завершаются, доинвестируются. Плюс ЦБ, наверное, снизит все-таки ключевую ставку до хотя бы 18%, а быть может, и до 15-16%, тем более, что инфляция снижается, и курс рубля переукреплен.Впрочем, если инфляция в конце года составит 6,7-7%, то ключевая ставка даже в 16% окажется в этом случае чрезвычайно высокой. И те, кто не имеет доступа к бюджетным субсидиям, бюджетным закупкам, все равно будут находиться в достаточно сложном положении. Причем касается это предприятий как малого, среднего, так и крупного бизнеса.– До какого уровня, по вашей оценке, необходимо снижать ключевую ставку?– До 10-11%. Этого будет вполне достаточно. Учитывая, что к концу года инфляция будет на уровне 6,7-7%. Такое снижение ключевой ставки не даст ни инфляционного эффекта, ни обвального изъятия сбережений из банков. При этом надо думать, как наполнять рынок, создавать производства, которые смогут удовлетворить возросший и будущий рост внутреннего спроса, вместо того чтобы отдавать внутренний рынок импорту, особенно китайскому. Надо будет вновь расширять ипотеку, но не субсидируемую, а на рыночных условиях, и создавать условия для повышения доступности жилья, которая существенно понизилась. Необходимо разворачивать производство товаров длительного пользования, привлекая иностранные инвестиции и создавая совместные компании.– Президент России призвал уходить от деления компаний на оборонно-промышленные и гражданские. Насколько условно это деление?– Естественно, они переплетены достаточно крепко. Более того, в стране появилось много частного бизнеса, который не входил раньше в так называемый периметр – список предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а теперь работает на оборону, участвует в изготовлении дронов, разных устройств и систем, средств защиты.– Справедлива ли точка зрения, что идущая модернизация ОПК способствует развитию и гражданских отраслей?– Это действительно так. Просто при этом надо понимать, что мы не должны оставлять без ресурсов те сферы, которые нужны и для нашего технологического будущего, необоронного, для жизни и здоровья людей. Поэтому надо поддерживать развитие гражданских секторов экономики, технологий и увеличивать как частные, так и государственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), особенно на формирование научно-технологических заделов. На эти задачи нацелены национальные проекты, но, в целом, мы пока не увеличиваем, а сокращаем финансирование НИОКР, и тем самым инвестиции в будущее.– Какова, с вашей точки зрения, задача №1 экономики РФ сегодня?– Наладить в полной мере процесс импортозамещения и обеспечить таким образом национальную безопасность. Потому что в импортозамещении мы находимся только в самом начале пути. Пока преобладает замещение импорта из Европы и частичной локализации, которая была у европейских и корейских компаний, прямым импортом из Китая. Да, все эти усилия и бизнеса, и правительства позволили выдержать удар санкций, выжить, но дальше надо браться за развитие собственного производства, особенно в тех сферах, которые определяют наше будущее и международную конкурентоспособность.Импортозамещение – это приоритет сегодня и завтра. Но наше будущее будут определять не только новые технологии, но и еще важнее – формирование социального порядка, соединяющего справедливость и свободу, что делало бы Россию притягательной и для россиян, для нашего молодого поколения, и для других стран.– Вы согласны с бытующим мнением, что санкции – это хорошо, так как они дали импульс развитию экономики РФ?– Говорить о санкциях хорошо или плохо вряд ли стоит, санкции – наш серьезный барьер на долгие годы, из-за санкций Россия, конечно, несет технологические и финансовые потери. С другой стороны, положительным моментом можно назвать то, что санкционные удары заставили экономику России адаптироваться и меняться, а также предпринять на деле серьезные шаги по укреплению национального экономического суверенитета.– Насколько критически важно для меняющейся экономики России взаимодействие с китайцами?– Китай – наш ключевой торгово-технологический партнер, но это не означает, что мы должны уповать только на него. Россия обязательно должна развивать сотрудничество и с Индией, и с Южной Африкой, и с Малайзией, и со многими другими государствами так называемого Глобального Юга.Для России крайне важно именно такое многовекторное партнерство, нельзя яйца складывать в одну корзину. Думаю, в основном это у нас понимают. В противном случае после зависимости от Запада, в которой Россия так долго пребывала, мы рискуем попасть в еще более сильную зависимость от Китая.Более того, не будем забывать, что Китай не делится с нами, например, многими технологиями, даже ввел ограничения на некоторые из них. Так что одно дело – российско-китайское единство в политической сфере, другое – в экономической. В экономике ситуация сложнее.– В выступлении на ПМЭФ президент много говорил про экономику высоких зарплат. Что это такое?– Зарплаты в России начали расти с 2021 года, но особенно с начала СВО, которая дала толчок росту зарплат практически по всем отраслям, а не только тем, что имеют отношение к ОПК. Это все взаимосвязано – это улучшило жизненный уровень людей и позволило поднять потребительский спрос по всей стране, включая глубинные регионы. Предложение, таким образом, стало не поспевать за спросом, что имело инфляционный эффект. Но в результате сейчас надо не столько спрос тормозить, сколько ускорять предложение, и дальше поднимать зарплаты.Да, зарплаты в России поднялись, они выше, допустим, чем в Индии, в Малайзии. Но если мы возьмем зарплаты ведущих инженеров, врачей, профессорско-преподавательского состава, то в России они ниже, чем в крупных городах Китая. Поэтому на мировом уровне наши зарплаты пока выглядят не очень, их надо увеличивать. Эту позицию, кстати, давно высказали экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Согласно их исследованиям, повышение зарплаты является дополнительным фактором для внедрения технологий, для повышения производительности труда.–"Утечка умов" из России продолжается?– Полной картины нет. Известно, что большой отток был после 2022 года, однако сейчас вроде бы ситуация стабилизировалась. Скажу так: "утечка мозгов" из России не исчезла, но приостановилась или замедлилась. Притока, однако, если брать высококвалифицированные кадры, мы тоже не наблюдаем.– Согласно статистике, мы видим приток в Россию малоквалифицированной рабочей силы.– Вопрос трудовой миграции, безусловно, непростой, во многом даже болезненный. Это вопрос социализации, вопрос правил, адаптивной способности мигрантов к жизни в другом обществе.В Россию на протяжении веков мигранты приезжали всегда – немцы, англичане, голландцы, американцы, корейцы, китайцы. В царское время одних китайцев в стране насчитывалось, по разным оценкам, миллиона три. С их помощью строилась, в частности, Транссибирская магистраль. А потом они в большинстве своем принимали участие в гражданской войне на стороне Красной армии. Экономике России и сегодня нужен миграционный приток. Необходимы, в том числе, и высококвалифицированные специалисты.Никто не говорит, что это не проблема. Вопрос, как к ней относиться и как ее решать. Мы же много лет практически ничего не делали и не помогали соседям на постсоветском пространстве восстанавливать образование, в том числе с русским языком. Нужно не только говорить об этом, а реально предпринимать шаги, усилия, тратить деньги, чтобы обучать там людей русскому языку.– Как, наконец, положить конец случайным мигрантам?– Надо договариваться, грамотно выстраивать отношения. Скажите, где у нас основные мигранты? Разумеется, в Москве, в Московской области. В Сибири же, где дефицит рабочих особенно высок, их достаточно мало. Значит, это вопрос опять-таки государственной политики, которая должна создавать условия, чтобы трудовые мигранты ехали и трудились там, где в первую очередь нужны рабочие руки. Нужно разрабатывать соответствующие программы. Возьмем, к примеру, наших партнеров из Азии. В Индии есть специальная государственная программа по подготовке кадров для работы за рубежом. Почему бы к ней нам не подключиться?В России сейчас дефицит врачей и медсестер, которых можно было бы привезти, допустим, из Кубы, уровень медицины которой весьма высок. В странах Латинской Америки, Африки до недавнего времени работало от 20 до 40 тысяч кубинских врачей и медсестер. Из-за разных геополитических и прочих конфликтов многие из них вернулись на Кубу. Почему бы сейчас их не пригласить в Россию? Думаю, это было бы правильное решение.– Принято считать, что после начала СВО деньги перестали из России утекать, работая теперь главным образом внутри самой страны. Это правда?– Масштабы ухода капитала стали значительно меньше. Это результат и санкций, и того, что в России стал более жестким контроль за сделками, которые проводятся за рубежом. Но есть и объективные проблемы. Возвращать валютную выручку порой в страну почти невозможно, даже при желании, поскольку большинство банков находятся под санкциями.Деньги стали меньше уходить из страны, но притока капитала из-за рубежа, несмотря на разговоры, пока мы особо не видим. Думаю, что в дальнейшем привлекательность России для зарубежных инвестиций из арабских и других стран будет только расти.– За счет чего?– Во-первых, за счет экономического роста, который неизбежен. И, во-вторых – у нас ведь колоссальные окна возможностей и по природным ресурсам, и их ценностям, которые со временем будут только шириться. Да и российские технологии, наши финансовые активы и госдолг, сама человеческая среда тоже являются привлекательными объектами инвестиций.

https://ria.ru/20250703/shuvalov-2027021422.html

https://ria.ru/20250620/shuvalov-2024367750.html

https://ria.ru/20250619/shuvalov-2023916964.html

https://ria.ru/20250606/veb-2021429640.html

https://ria.ru/20250520/vebrf-2018075341.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, индия, андрей клепач, эльвира набиуллина, максим решетников, центральный банк рф (цб рф), российская академия наук, интервью