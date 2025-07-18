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Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей - РИА Новости, 18.07.2025
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19:57 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/koreja-2030061534.html
Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей
Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей - РИА Новости, 18.07.2025
Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей
Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:57:00+03:00
2025-07-18T19:57:00+03:00
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СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Ренхап. Сообщается, что Центральный районный суд Сеула вынес решение после слушаний, на которых рассматривалась законность ареста Юн Сок Ёля по запросу его адвокатов и вопрос о том, следует ли оставить его под стражей. Адвокаты Юн Сок Ёля не стали комментировать негативное решение суда. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, взяв его под стражу во второй раз. Изначально Юн Сок Ёль был задержан 15 января. Прокуратура Южной Кореи в марте освободила его в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, 8 марта он покинул следственный изолятор. Как сообщает корреспондент РИА Новости, вечером 18 июля на центральной площади Кванхвамун в Сеуле прошел митинг-шествие против якобы нечестных результатов выборов и против избрания президента Ли Чжэ Мёна. Протестующие кричали "долой Ли Чжэ Мёна, Юн Сок Ёль снова!" Они также скандировали лозунги "USA", "Покажем американским друзьям, что нынешний президент не настоящий".
https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html
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в мире, сеул, южная корея, юн сок ель, ли чжэ мен
В мире, Сеул, Южная Корея, Юн Сок Ель, Ли Чжэ Мен
Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей

Ренхап: суд в Южной Корее признал арест бывшего президента Юн Сок Еля законным

© AP Photo / Kim Hong-jiБывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Kim Hong-ji
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что Центральный районный суд Сеула вынес решение после слушаний, на которых рассматривалась законность ареста Юн Сок Ёля по запросу его адвокатов и вопрос о том, следует ли оставить его под стражей.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Суд отказался отменить ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи
5 января, 12:01
Адвокаты Юн Сок Ёля не стали комментировать негативное решение суда.
Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, взяв его под стражу во второй раз. Изначально Юн Сок Ёль был задержан 15 января.
Прокуратура Южной Кореи в марте освободила его в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, 8 марта он покинул следственный изолятор.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, вечером 18 июля на центральной площади Кванхвамун в Сеуле прошел митинг-шествие против якобы нечестных результатов выборов и против избрания президента Ли Чжэ Мёна.
Протестующие кричали "долой Ли Чжэ Мёна, Юн Сок Ёль снова!" Они также скандировали лозунги "USA", "Покажем американским друзьям, что нынешний президент не настоящий".
Ви Сон Нак - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Новый президент Южной Кореи выдвинул экс-посла в России на пост главы УНБ
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