Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей
Ренхап: суд в Южной Корее признал арест бывшего президента Юн Сок Еля законным
© AP Photo / Kim Hong-jiБывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Ренхап.
Сообщается, что Центральный районный суд Сеула вынес решение после слушаний, на которых рассматривалась законность ареста Юн Сок Ёля по запросу его адвокатов и вопрос о том, следует ли оставить его под стражей.
Адвокаты Юн Сок Ёля не стали комментировать негативное решение суда.
Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, взяв его под стражу во второй раз. Изначально Юн Сок Ёль был задержан 15 января.
Прокуратура Южной Кореи в марте освободила его в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, 8 марта он покинул следственный изолятор.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, вечером 18 июля на центральной площади Кванхвамун в Сеуле прошел митинг-шествие против якобы нечестных результатов выборов и против избрания президента Ли Чжэ Мёна.
Протестующие кричали "долой Ли Чжэ Мёна, Юн Сок Ёль снова!" Они также скандировали лозунги "USA", "Покажем американским друзьям, что нынешний президент не настоящий".