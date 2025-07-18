https://ria.ru/20250718/koreja-2030061534.html

Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей

Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей - РИА Новости, 18.07.2025

Суд в Южной Корее оставил бывшего президента под стражей

Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:57:00+03:00

2025-07-18T19:57:00+03:00

2025-07-18T19:57:00+03:00

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СЕУЛ, 18 июл - РИА Новости. Суд в Южной Корее в пятницу отклонил ходатайство бывшего президента Юн Сок Ёля об отмене его ареста, оставив его под стражей в связи с неудачной попыткой ввести военное положение, передает агентство Ренхап. Сообщается, что Центральный районный суд Сеула вынес решение после слушаний, на которых рассматривалась законность ареста Юн Сок Ёля по запросу его адвокатов и вопрос о том, следует ли оставить его под стражей. Адвокаты Юн Сок Ёля не стали комментировать негативное решение суда. Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года, взяв его под стражу во второй раз. Изначально Юн Сок Ёль был задержан 15 января. Прокуратура Южной Кореи в марте освободила его в связи с решением суда об отмене запроса на продление его содержания под стражей, 8 марта он покинул следственный изолятор. Как сообщает корреспондент РИА Новости, вечером 18 июля на центральной площади Кванхвамун в Сеуле прошел митинг-шествие против якобы нечестных результатов выборов и против избрания президента Ли Чжэ Мёна. Протестующие кричали "долой Ли Чжэ Мёна, Юн Сок Ёль снова!" Они также скандировали лозунги "USA", "Покажем американским друзьям, что нынешний президент не настоящий".

https://ria.ru/20250105/koreya-1992564413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сеул, южная корея, юн сок ель, ли чжэ мен