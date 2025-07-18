https://ria.ru/20250718/gubernator-2029993510.html
Губернатор Владимирской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Владимирской области доложил Путину о развитии региона - РИА Новости, 18.07.2025
Губернатор Владимирской области доложил Путину о развитии региона
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:58:00+03:00
2025-07-18T15:58:00+03:00
2025-07-18T16:20:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев доложил президенту Владимиру Путину о развитии региона."За три года удалось подрасти в экономике более чем на треть. Сейчас нам необходимо выйти на уровень ВРП в один триллион рублей", — сказал глава региона.Губернатор сообщил об открытии 13 предприятий в 2024 году, это позволило создать 2200 новых рабочих мест. Он также отметил, что в Гусь-Хрустальном муниципальном районе производится 90 процентов всего тарного стекла и 70 процентов стекловолокна в стране.Авдеев рассказал Путину о строительстве крупнейшей в Суздале школы и пригласил главу государства на ее открытие в 2025 году. Он добавил, что намерен пригласить на мероприятие президента Белоруссии Александра Лукашенко и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.На встрече президент и глава региона также обсудили проблемы региона. Путин отметил высокий уровень ДТП на дорогах Владимирской области. В свою очередь, Авдеев обратился к нему с просьбой помочь в решении проблемы, связанной с предаварийным состоянием моста через реку Клязьму во Владимире.
https://ria.ru/20250711/putin-2028542763.html
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Путин на встрече с Губернатором Владимирской области
Губернатор Владимирской области Авдеев доложил Путину о развитии региона.
Отдельно обсуждались промышленное производство и транспортная инфраструктура.
2025-07-18T15:58
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владимир путин, суздаль, владимирская область, гусь-хрустальный, александр авдеев (дипломат), совет федерации рф, александр лукашенко, общество, политика
Владимир Путин, Суздаль, Владимирская область, Гусь-Хрустальный, Александр Авдеев (дипломат), Совет Федерации РФ, Александр Лукашенко, Общество, Политика
Губернатор Владимирской области доложил Путину о развитии региона
Авдеев доложил Путину о развитии Владимирской области