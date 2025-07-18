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В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России - РИА Новости, 18.07.2025
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11:56 18.07.2025 (обновлено: 13:02 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/gorelkin-2029895019.html
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России - РИА Новости, 18.07.2025
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России
WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T11:56:00+03:00
2025-07-18T13:02:00+03:00
россия
whatsapp inc.
технологии
антон горелкин
павел дуров
госдума рф
telegram
британские виргинские острова
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале."Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента", — написал он.По данным депутата, WhatsApp ежедневно используют 68 процентов россиян. На втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55 процентами, но его юрисдикция до сих пор до конца не ясна."В реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать желание сохраниться на рынке", — отметил Горелкин.Что касается WhatsApp, то его нишу может занять национальный мессенджер."Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее", — подытожил парламентарий. Национальный мессенджер MaxВ марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Сейчас мессенджер тестирует возможность создания каналов. Цифровая платформа уже внедрила систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.Подпишитесь на канал РИА Новости&gt;&gt;&gt;Пользователи уже могут:В скором времени появятся счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, whatsapp inc., технологии, антон горелкин, павел дуров, госдума рф, telegram, британские виргинские острова
Россия, WhatsApp Inc., Технологии, Антон Горелкин, Павел Дуров, Госдума РФ, Telegram, Британские Виргинские острова
В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

Горелкин: WhatsApp может попасть в список ПО из недружественных стран

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.
"Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, который правительство разрабатывает по поручению президента", — написал он.
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Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, из недружественных стран. Президент призвал увеличить использование отечественного ПО во всех сферах, особенно в секторе госуправления. По его словам, это в том числе влияет на обеспечение нацбезопасности.

По данным депутата, WhatsApp ежедневно используют 68 процентов россиян. На втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55 процентами, но его юрисдикция до сих пор до конца не ясна.
"В реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах. Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать желание сохраниться на рынке", — отметил Горелкин.
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Что касается WhatsApp, то его нишу может занять национальный мессенджер.
"Ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через "Госуслуги", интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее", — подытожил парламентарий.
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Национальный мессенджер Max

В марте VK запустил бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Сейчас мессенджер тестирует возможность создания каналов. Цифровая платформа уже внедрила систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.
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В скором времени появятся счетчик просмотров и возможность комментирования постов, настройка отдельного чата канала и визуального оформления.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Новый российский мессенджер MAX от VK: обзор, сравнение, функции
17 июля, 20:39
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
РоссияWhatsApp Inc.ТехнологииАнтон ГорелкинПавел ДуровГосдума РФTelegramБританские Виргинские острова
 
 
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