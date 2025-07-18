https://ria.ru/20250718/dubinskiy-2030026889.html

"Втрое меньше". В Киеве неожиданно высказались об украинской территории

"Втрое меньше". В Киеве неожиданно высказались об украинской территории - РИА Новости, 18.07.2025

"Втрое меньше". В Киеве неожиданно высказались об украинской территории

Территория Украины через несколько лет может сократиться в три раза из-за недостаточной финансовой помощи со стороны ЕС, заявил в своем Telegram-канале депутат... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:55:00+03:00

2025-07-18T17:55:00+03:00

2025-07-18T17:55:00+03:00

в мире

украина

киев

россия

александр дубинский

сергей лавров

урсула фон дер ляйен

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Территория Украины через несколько лет может сократиться в три раза из-за недостаточной финансовой помощи со стороны ЕС, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Бюджет Евросоюза <…> может, в случае позитивного голосования, выделить 88 млрд € Украине в период 2028-2034 годов. Это по 12,57 млрд € в год, или чуть более 1 млрд € в месяц. То есть, примерно в 2,5 раза меньше, чем приходит от Европы сейчас. Отсюда следует очень простой вывод — если Украина к этому моменту еще будет существовать, война, как мечтает Зеленский и его кукловоды, продолжится — то ЗСУ (ВСУ — прим.ред.) будут защищать территорию примерно втрое меньше сегодняшней", — написал он.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее сочли несостоятельным. Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250718/sanktsii-2030001154.html

https://ria.ru/20250718/merts-2029999387.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, александр дубинский, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, верховная рада украины