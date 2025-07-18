"Втрое меньше". В Киеве неожиданно высказались об украинской территории
Дубинский: помощи от ЕС недостаточно для обороны всей Украины
© AP Photo / Omar HavanaФлаг Украины и флаги ЕС
© AP Photo / Omar Havana
Флаг Украины и флаги ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Территория Украины через несколько лет может сократиться в три раза из-за недостаточной финансовой помощи со стороны ЕС, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Бюджет Евросоюза <…> может, в случае позитивного голосования, выделить 88 млрд € Украине в период 2028-2034 годов. Это по 12,57 млрд € в год, или чуть более 1 млрд € в месяц. То есть, примерно в 2,5 раза меньше, чем приходит от Европы сейчас. Отсюда следует очень простой вывод — если Украина к этому моменту еще будет существовать, война, как мечтает Зеленский и его кукловоды, продолжится — то ЗСУ (ВСУ — прим.ред.) будут защищать территорию примерно втрое меньше сегодняшней", — написал он.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее сочли несостоятельным. Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
Европейские страны будут вынуждены урезать социальные программы ради поставок вооружений Украине, что в долгосрочной перспективе может обернуться для них политическим провалом, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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