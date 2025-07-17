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Шевченко назначили ректором Южного федерального университета
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета - РИА Новости, 18.07.2025
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T23:22:00+03:00
2025-07-17T23:22:00+03:00
2025-07-18T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "Назначить Шевченко Инну Константиновну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
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россия, михаил мишустин, южный федеральный университет, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Южный федеральный университет, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета
Мишустин назначил Шевченко ректором Южного федерального университета