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Шевченко назначили ректором Южного федерального университета

Шевченко назначили ректором Южного федерального университета - РИА Новости, 18.07.2025

Шевченко назначили ректором Южного федерального университета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-17T23:22:00+03:00

2025-07-17T23:22:00+03:00

2025-07-18T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "Назначить Шевченко Инну Константиновну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.

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россия, михаил мишустин, южный федеральный университет, общество, социальный навигатор, сн_образование