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Шевченко назначили ректором Южного федерального университета - РИА Новости, 18.07.2025
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23:22 17.07.2025 (обновлено: 10:17 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/vuz-2029820374.html
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета - РИА Новости, 18.07.2025
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T23:22:00+03:00
2025-07-18T10:17:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг. "Назначить Шевченко Инну Константиновну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
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россия, михаил мишустин, южный федеральный университет, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Южный федеральный университет, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Шевченко назначили ректором Южного федерального университета

Мишустин назначил Шевченко ректором Южного федерального университета

CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева / Южный федеральный университет
Южный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 3.0 / Алина Агишева /
Южный федеральный университет. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Инну Шевченко ректором Южного федерального университета, соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг.
"Назначить Шевченко Инну Константиновну ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Южный федеральный университет" сроком на пять лет", - говорится в распоряжении.
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РоссияМихаил МишустинЮжный федеральный университетОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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