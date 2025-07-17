https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html

Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС

Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС - РИА Новости, 17.07.2025

Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС

Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:22:00+03:00

2025-07-17T06:22:00+03:00

2025-07-17T06:22:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Государства-члены ШОС обладают одним из самых значительных потенциалов в части энергетики и реализации энергетических проектов. Сегодня взаимодействие ведётся по всем основным направлениям. Это – поставки, реализация конкретных проектов, сотрудничество в части технологий, логистики, финансов и страхования", - заявил Цивилев. Он подчеркнул, что "уже сегодня большая часть торговли энергоносителями ведется в национальных валютах". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

https://ria.ru/20250716/shos-2029571948.html

https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, казахстан, сергей цивилев, шос