Рейтинг@Mail.ru
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tsivilev-2029608955.html
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС - РИА Новости, 17.07.2025
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:22:00+03:00
2025-07-17T06:22:00+03:00
в мире
россия
китай
казахстан
сергей цивилев
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977108698_0:124:3094:1864_1920x0_80_0_0_3c646d6bacbfdd94f645efb3d2306e13.jpg
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Государства-члены ШОС обладают одним из самых значительных потенциалов в части энергетики и реализации энергетических проектов. Сегодня взаимодействие ведётся по всем основным направлениям. Это – поставки, реализация конкретных проектов, сотрудничество в части технологий, логистики, финансов и страхования", - заявил Цивилев. Он подчеркнул, что "уже сегодня большая часть торговли энергоносителями ведется в национальных валютах". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
https://ria.ru/20250716/shos-2029571948.html
https://ria.ru/20250522/nikolaev-2018547755.html
россия
китай
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977108698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ad64c2621402276761da2d90507e6f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, казахстан, сергей цивилев, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Сергей Цивилев, ШОС
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС

Цивилев: большая часть торговли энергоносителями между ШОС ведется в нацвалютах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС.
"Государства-члены ШОС обладают одним из самых значительных потенциалов в части энергетики и реализации энергетических проектов. Сегодня взаимодействие ведётся по всем основным направлениям. Это – поставки, реализация конкретных проектов, сотрудничество в части технологий, логистики, финансов и страхования", - заявил Цивилев.
Флаг с эмблемой ШОС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным
Вчера, 21:38
Он подчеркнул, что "уже сегодня большая часть торговли энергоносителями ведется в национальных валютах".
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Николаев: ТЭК необходимы рабочие кадры и специалисты среднего звена
22 мая, 21:34
 
В миреРоссияКитайКазахстанСергей ЦивилевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала