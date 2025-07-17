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Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС - РИА Новости, 17.07.2025
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:22:00+03:00
2025-07-17T06:22:00+03:00
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Большая часть торговли энергоносителями между странами ШОС уже сегодня ведется в национальных валютах, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Государства-члены ШОС обладают одним из самых значительных потенциалов в части энергетики и реализации энергетических проектов. Сегодня взаимодействие ведётся по всем основным направлениям. Это – поставки, реализация конкретных проектов, сотрудничество в части технологий, логистики, финансов и страхования", - заявил Цивилев. Он подчеркнул, что "уже сегодня большая часть торговли энергоносителями ведется в национальных валютах". Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, казахстан, сергей цивилев, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Сергей Цивилев, ШОС
Цивилев рассказал о торговле энергоносителями между странами ШОС
Цивилев: большая часть торговли энергоносителями между ШОС ведется в нацвалютах