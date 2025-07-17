Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ
Школа "Лето с AIRI" собрала в Томске 80 молодых исследователей в области ИИ
© Фото : пресс-служба Института AIRIШкола "Лето с AIRI" в Томске
© Фото : пресс-служба Института AIRI
Школа "Лето с AIRI" в Томске
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с AIRI", завершившейся в Томске, сообщает пресс-служба Института AIRI.
Школа организована Институтом AIRI и Томским государственным университетом при поддержке Cloud.ru. 80 молодых исследователей из регионов России работали с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, Сбера, МФТИ, ВШЭ, Авито, МТУСИ, фонда "Интеллект", Сколтеха и других научно-исследовательских организаций, вузов и компаний. На рассмотрение научной комиссии было представлено 28 проектов в области ИИ.
Наивысшую оценку комиссии получил социально-ориентированный проект по анализу изображений домашних питомцев с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Второе и третье места поделили работы по исследованию агентов с памятью в обучении с подкреплением, а также кейс по восстановлению SMILES-записей молекул из данных конформаций молекул в трехмерном пространстве.
Среди проектов также были представлены работы в области улучшения обобщающей способности моделей голосовой биометрии, языковых моделей нового поколения, обучения с подкреплением, мультимодальности и генеративных моделей для параметрических данных, а также применения ИИ в химии, промышленности и фармацевтике.
Как отметил генеральный директор Института AIRI, профессор РАН Иван Оселедец, за четыре года проведения школы "Лето с AIRI" было собрано более 2,5 тысячи заявок на участие в программе со всей России.
"В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии конкурсного отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет", – привели в пресс-службе его слова.