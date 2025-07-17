Рейтинг@Mail.ru
Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:00 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tomsk-2029168319.html
Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ
Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ - РИА Новости, 17.07.2025
Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ
Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:00:00+03:00
2025-07-17T10:00:00+03:00
наука
россия
томск
томский государственный университет
наука
технологии
искусственный интеллект (ии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029167957_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_548db24920c444e974ac3e7ff8ace709.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с AIRI", завершившейся в Томске, сообщает пресс-служба Института AIRI.Школа организована Институтом AIRI и Томским государственным университетом при поддержке Cloud.ru. 80 молодых исследователей из регионов России работали с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, Сбера, МФТИ, ВШЭ, Авито, МТУСИ, фонда "Интеллект", Сколтеха и других научно-исследовательских организаций, вузов и компаний. На рассмотрение научной комиссии было представлено 28 проектов в области ИИ.Наивысшую оценку комиссии получил социально-ориентированный проект по анализу изображений домашних питомцев с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Второе и третье места поделили работы по исследованию агентов с памятью в обучении с подкреплением, а также кейс по восстановлению SMILES-записей молекул из данных конформаций молекул в трехмерном пространстве.Среди проектов также были представлены работы в области улучшения обобщающей способности моделей голосовой биометрии, языковых моделей нового поколения, обучения с подкреплением, мультимодальности и генеративных моделей для параметрических данных, а также применения ИИ в химии, промышленности и фармацевтике.Как отметил генеральный директор Института AIRI, профессор РАН Иван Оселедец, за четыре года проведения школы "Лето с AIRI" было собрано более 2,5 тысячи заявок на участие в программе со всей России."В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии конкурсного отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет", – привели в пресс-службе его слова.
россия
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029167957_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_b373e8b7382594022fb5f41c12fe451f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, томск, томский государственный университет, технологии, искусственный интеллект (ии)
Наука, Россия, Томск, Томский государственный университет, Наука, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ)
Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ

Школа "Лето с AIRI" собрала в Томске 80 молодых исследователей в области ИИ

© Фото : пресс-служба Института AIRIШкола "Лето с AIRI" в Томске
Школа Лето с AIRI в Томске - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : пресс-служба Института AIRI
Школа "Лето с AIRI" в Томске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с AIRI", завершившейся в Томске, сообщает пресс-служба Института AIRI.
Школа организована Институтом AIRI и Томским государственным университетом при поддержке Cloud.ru. 80 молодых исследователей из регионов России работали с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, Сбера, МФТИ, ВШЭ, Авито, МТУСИ, фонда "Интеллект", Сколтеха и других научно-исследовательских организаций, вузов и компаний. На рассмотрение научной комиссии было представлено 28 проектов в области ИИ.
Наивысшую оценку комиссии получил социально-ориентированный проект по анализу изображений домашних питомцев с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Второе и третье места поделили работы по исследованию агентов с памятью в обучении с подкреплением, а также кейс по восстановлению SMILES-записей молекул из данных конформаций молекул в трехмерном пространстве.
Среди проектов также были представлены работы в области улучшения обобщающей способности моделей голосовой биометрии, языковых моделей нового поколения, обучения с подкреплением, мультимодальности и генеративных моделей для параметрических данных, а также применения ИИ в химии, промышленности и фармацевтике.
Как отметил генеральный директор Института AIRI, профессор РАН Иван Оселедец, за четыре года проведения школы "Лето с AIRI" было собрано более 2,5 тысячи заявок на участие в программе со всей России.
"В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии конкурсного отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет", – привели в пресс-службе его слова.
 
НаукаНаукаРоссияТомскТомский государственный университетТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала