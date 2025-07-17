https://ria.ru/20250717/tomsk-2029168319.html

Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ

Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ - РИА Новости, 17.07.2025

Молодые ученые представили в Томске 28 проектов в области ИИ

Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

2025-07-17T10:00:00+03:00

наука

россия

томск

томский государственный университет

наука

технологии

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029167957_0:0:3408:1918_1920x0_80_0_0_548db24920c444e974ac3e7ff8ace709.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Молодые ученые из более чем 10 регионов России представили 28 собственных проектов в рамках летней школы по искусственному интеллекту для молодых ученых "Лето с AIRI", завершившейся в Томске, сообщает пресс-служба Института AIRI.Школа организована Институтом AIRI и Томским государственным университетом при поддержке Cloud.ru. 80 молодых исследователей из регионов России работали с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, Сбера, МФТИ, ВШЭ, Авито, МТУСИ, фонда "Интеллект", Сколтеха и других научно-исследовательских организаций, вузов и компаний. На рассмотрение научной комиссии было представлено 28 проектов в области ИИ.Наивысшую оценку комиссии получил социально-ориентированный проект по анализу изображений домашних питомцев с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Второе и третье места поделили работы по исследованию агентов с памятью в обучении с подкреплением, а также кейс по восстановлению SMILES-записей молекул из данных конформаций молекул в трехмерном пространстве.Среди проектов также были представлены работы в области улучшения обобщающей способности моделей голосовой биометрии, языковых моделей нового поколения, обучения с подкреплением, мультимодальности и генеративных моделей для параметрических данных, а также применения ИИ в химии, промышленности и фармацевтике.Как отметил генеральный директор Института AIRI, профессор РАН Иван Оселедец, за четыре года проведения школы "Лето с AIRI" было собрано более 2,5 тысячи заявок на участие в программе со всей России."В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии конкурсного отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет", – привели в пресс-службе его слова.

россия

томск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, россия, томск, томский государственный университет, технологии, искусственный интеллект (ии)