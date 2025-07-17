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В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом

В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом - РИА Новости, 17.07.2025

В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:12:00+03:00

2025-07-17T10:12:00+03:00

2025-07-17T10:12:00+03:00

махачкала

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поручил проработать реализацию пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала ("Уйташ") – Дагестанские Огни – Дербент для повышения туристической привлекательности региона, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Для обеспечения доступности железнодорожным транспортом международного аэропорта Махачкала поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа", - говорится в сообщении. Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития, Минфином, РЖД, правительствами Дагестана, Ингушетии и Чечни проработать вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды – Назрань – Грозный – Махачкала – Дербент. В рамках этой работы необходимо опередить источники финансирования первого этапа проекта – восстановления железнодорожной инфраструктуры на участке Слепцовская – Грозный в объеме 15 миллиардов рублей до 2028 года.

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махачкала, дербент, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), ржд