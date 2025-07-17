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В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом - РИА Новости, 17.07.2025
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:12:00+03:00
2025-07-17T10:12:00+03:00
2025-07-17T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поручил проработать реализацию пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала ("Уйташ") – Дагестанские Огни – Дербент для повышения туристической привлекательности региона, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Для обеспечения доступности железнодорожным транспортом международного аэропорта Махачкала поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа", - говорится в сообщении. Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития, Минфином, РЖД, правительствами Дагестана, Ингушетии и Чечни проработать вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды – Назрань – Грозный – Махачкала – Дербент. В рамках этой работы необходимо опередить источники финансирования первого этапа проекта – восстановления железнодорожной инфраструктуры на участке Слепцовская – Грозный в объеме 15 миллиардов рублей до 2028 года.
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махачкала, дербент, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), ржд
Махачкала, Дербент, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), РЖД
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
Мишустин поручил проработать пригородное ж/д сообщение с аэропортом Махачкалы