Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/aeroport-2029630398.html
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом - РИА Новости, 17.07.2025
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:12:00+03:00
2025-07-17T10:12:00+03:00
махачкала
дербент
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906167256_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_1603317716e49c0c2691f4bdfe2cf5fa.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поручил проработать реализацию пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала ("Уйташ") – Дагестанские Огни – Дербент для повышения туристической привлекательности региона, сообщили в пресс-службе правительства РФ. "Для обеспечения доступности железнодорожным транспортом международного аэропорта Махачкала поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа", - говорится в сообщении. Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития, Минфином, РЖД, правительствами Дагестана, Ингушетии и Чечни проработать вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные Воды – Назрань – Грозный – Махачкала – Дербент. В рамках этой работы необходимо опередить источники финансирования первого этапа проекта – восстановления железнодорожной инфраструктуры на участке Слепцовская – Грозный в объеме 15 миллиардов рублей до 2028 года.
https://ria.ru/20250716/rzhd-2029354116.html
махачкала
дербент
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906167256_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_50b5b7c02693f7f000b81fc6628bbb70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, дербент, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии), ржд
Махачкала, Дербент, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России), РЖД
В Махачкале проработают пригородное железнодорожное сообщение с аэропортом

Мишустин поручил проработать пригородное ж/д сообщение с аэропортом Махачкалы

CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт МахачкалаАэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Шамиль Магомедов / Аэропорт Махачкала
Аэропорт Махачкала. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа поручил проработать реализацию пригородного железнодорожного сообщения по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала ("Уйташ") – Дагестанские Огни – Дербент для повышения туристической привлекательности региона, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
"Для обеспечения доступности железнодорожным транспортом международного аэропорта Махачкала поручено проработать вопрос реализации проекта организации пригородного сообщения железнодорожным транспортом по маршруту Махачкала – международный аэропорт Махачкала (Уйташ) – Дагестанские Огни – Дербент. Организация такого маршрута позволит в том числе повысить туристическую привлекательность Северного Кавказа", - говорится в сообщении.
Также Мишустин поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития, Минфином, РЖД, правительствами Дагестана, Ингушетии и Чечни проработать вопрос организации пассажирского и грузового железнодорожного сообщения по маршруту Минеральные ВодыНазраньГрозный – Махачкала – Дербент.
В рамках этой работы необходимо опередить источники финансирования первого этапа проекта – восстановления железнодорожной инфраструктуры на участке Слепцовская – Грозный в объеме 15 миллиардов рублей до 2028 года.
Скоростной поезд Стриж - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
РЖД рассматривают возможность продолжения эксплуатации поездов "Стрижи"
Вчера, 02:18
 
МахачкалаДербентРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)РЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала