Рейтинг@Mail.ru
"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 16.07.2025 (обновлено: 08:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/zhivotnye--2029269416.html
"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области
"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области - РИА Новости, 16.07.2025
"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области
"Почти 15 лет помогала бездомным кошкам и собакам, а теперь слегла с четвертой стадией рака", — основатель и управляющая приюта "Тимошка" в Ленинградской... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:00:00+03:00
2025-07-16T08:03:00+03:00
общество
здоровье - общество
санкт-петербург
москва
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029385987_0:261:2731:1797_1920x0_80_0_0_bf0ad0a488780e5d8fcc4c623fea9dbd.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Почти 15 лет помогала бездомным кошкам и собакам, а теперь слегла с четвертой стадией рака", — основатель и управляющая приюта "Тимошка" в Ленинградской области Алла Клепацкая уже больше недели в тяжелом состоянии в больнице. Местные волонтеры пытаются пристроить оставшихся без надлежащего ухода животных. О том, с какими трудностями они столкнулись, — в материале РИА Новости.Термальная стадияВ начале июля волонтеры, которые постоянно помогают кошачьему приюту "Тимошка" в поселке Большая Ижора, все никак не могли дозвониться до хозяйки. Им было известно, что 54-летняя владелица питомника больна раком."Все сообщения в личку присылайте голосом, потому что я почти не вижу и текст читать не могу, — сообщила Клепацкая еще в начале лета. — Я прошла путь от четвертой стадии онкологии со множественными метастазами до ремиссии. После годичного курса химиотерапии, всего 38 процедур, почти потеряла зрение. Но я жива и продолжаю заботиться о моих кошках".Вскоре выяснили, что Алла в больнице, причем в очень тяжелом состоянии — у нее метастазы в мозге. Из-за обострения болезни она почти полностью лишилась зрения.Несмотря на это, вплоть до госпитализации Клепацкая постоянно ухаживала за питомцами. Когда же состояние окончательно ухудшилось, в приюте без присмотра остались более 80 кошек и одна немецкая овчарка.Надежные руки"Когда мы приехали туда первый раз, смогли забрать восемь самых тощих и слабых кошечек, — рассказывает питерский волонтер Анна (попросила не называть фамилию). — Остальных просто накормили, убрали клетки, помыли лотки и миски. Неравнодушные люди, узнавшие о проблеме, также стали привозить животным корм и воду".Сложность еще и в том, что до поселка из Петербурга добраться непросто. Общественный транспорт ходит редко, на машине путь занимает не меньше двух часов.Сейчас волонтеры пытаются пристроить животных — причем за короткий срок."Алла Клепацкая — не собственница дома, и мы опасаемся, что животных оттуда могут просто выставить, — объясняет Анна. — Поэтому сейчас первым делом нужны кураторы: люди, которые возьмут животное домой, обследуют в клинике и будут ухаживать, лечить, если надо. Пока не найдутся новые и надежные хозяева".За одну неделю добровольцы проделали колоссальную работу: почти на каждую кошку создали анкету и начали пристраивать. В итоге девять питомцев уехали в приют "Кошкин дом" в Ленинградской области, 25 забрала организация "Хэлпдогмини", специализирующаяся в основном на помощи собакам, еще семь взяли волонтеры из Москвы."Сейчас у нас сразу несколько проблем, — продолжает зоозащитница. — Во-первых, некоторых кошек тяжело отловить: они трусливые и боятся, когда приезжает кто-то чужой, поэтому просто прячутся. Во-вторых, почти у всех кошек есть заразные вирусы. Это характерное явление для больших приютов. Значит, нужны кураторы, у которых в доме или квартире нет других животных".Миссия в 15 летТакже волонтерам нужна помощь ветеринарных врачей — животных необходимо обследовать."Ну и главное, надо, чтобы люди все-таки забирали питомцев себе, — добавляет зоозащитница. – На днях, например, удалось пристроить немецкую овчарку. Еще одна девушка взяла кошку и теперь хочет попробовать себя в роли куратора. Но многие, узнав, что сначала животное надо отвезти в клинику, сдать анализы, пролечить, сразу отказываются от этих лишних хлопот".Сейчас в Большой Ижоре все еще около 40 кошек.Сам приют "Тимошка" Алла Клепацкая организовала еще в 2010-м — в доме покойного отца. Подбирала бездомных кошек, которых в основном оставляли дачники, кормила, если было необходимо — лечила, затем пристраивала в надежные руки. На это тратила все свои деньги и время.Сможет ли она вернуться к своему главному занятию — пока неясно. По словам родных, надежда на ремиссию минимальна, состояние Аллы ухудшается почти с каждым днем. Именно поэтому сейчас волонтеры стремятся как можно скорее пристроить животных, потому что, по их словам, вряд ли кто-то из родственников будет заниматься приютом.Помочь волонтерам и приюту можно по ссылкам: ВК, Телеграм
санкт-петербург
москва
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Михаил Кевхиев
Михаил Кевхиев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029385987_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b0b705792f7eec5d5fd834be06f9ad49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, санкт-петербург, москва, ленинградская область
Общество, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область
"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области

В Ленобласти волонтеры пытаются пристроить 40 кошек из приюта "Тимошка"

CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova (color correction) / Приморское шоссе: Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская областьБольшая Ижора
Большая Ижора - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova (color correction) / Приморское шоссе: Большая Ижора, Ломоносовский район, Ленинградская область
Большая Ижора
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Почти 15 лет помогала бездомным кошкам и собакам, а теперь слегла с четвертой стадией рака", — основатель и управляющая приюта "Тимошка" в Ленинградской области Алла Клепацкая уже больше недели в тяжелом состоянии в больнице. Местные волонтеры пытаются пристроить оставшихся без надлежащего ухода животных. О том, с какими трудностями они столкнулись, — в материале РИА Новости.

Термальная стадия

В начале июля волонтеры, которые постоянно помогают кошачьему приюту "Тимошка" в поселке Большая Ижора, все никак не могли дозвониться до хозяйки. Им было известно, что 54-летняя владелица питомника больна раком.
"Все сообщения в личку присылайте голосом, потому что я почти не вижу и текст читать не могу, — сообщила Клепацкая еще в начале лета. — Я прошла путь от четвертой стадии онкологии со множественными метастазами до ремиссии. После годичного курса химиотерапии, всего 38 процедур, почти потеряла зрение. Но я жива и продолжаю заботиться о моих кошках".
© Фото : Приют "Тимошка"У многих кошек свои клетки
У многих кошек свои клетки - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Приют "Тимошка"
У многих кошек свои клетки
Вскоре выяснили, что Алла в больнице, причем в очень тяжелом состоянии — у нее метастазы в мозге. Из-за обострения болезни она почти полностью лишилась зрения.
Несмотря на это, вплоть до госпитализации Клепацкая постоянно ухаживала за питомцами. Когда же состояние окончательно ухудшилось, в приюте без присмотра остались более 80 кошек и одна немецкая овчарка.

Надежные руки

"Когда мы приехали туда первый раз, смогли забрать восемь самых тощих и слабых кошечек, — рассказывает питерский волонтер Анна (попросила не называть фамилию). — Остальных просто накормили, убрали клетки, помыли лотки и миски. Неравнодушные люди, узнавшие о проблеме, также стали привозить животным корм и воду".
© Фото : Приют "Тимошка"Немецкой овчарке уже нашли новых хозяев
Немецкой овчарке уже нашли новых хозяев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Приют "Тимошка"
Немецкой овчарке уже нашли новых хозяев
Сложность еще и в том, что до поселка из Петербурга добраться непросто. Общественный транспорт ходит редко, на машине путь занимает не меньше двух часов.
Сейчас волонтеры пытаются пристроить животных — причем за короткий срок.
"Алла Клепацкая — не собственница дома, и мы опасаемся, что животных оттуда могут просто выставить, — объясняет Анна. — Поэтому сейчас первым делом нужны кураторы: люди, которые возьмут животное домой, обследуют в клинике и будут ухаживать, лечить, если надо. Пока не найдутся новые и надежные хозяева".
За одну неделю добровольцы проделали колоссальную работу: почти на каждую кошку создали анкету и начали пристраивать. В итоге девять питомцев уехали в приют "Кошкин дом" в Ленинградской области, 25 забрала организация "Хэлпдогмини", специализирующаяся в основном на помощи собакам, еще семь взяли волонтеры из Москвы.
© Фото : Приют "Тимошка"Волонтеры поддерживают в доме чистоту
Волонтеры подерживают в доме чистоту - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Приют "Тимошка"
Волонтеры поддерживают в доме чистоту
"Сейчас у нас сразу несколько проблем, — продолжает зоозащитница. — Во-первых, некоторых кошек тяжело отловить: они трусливые и боятся, когда приезжает кто-то чужой, поэтому просто прячутся. Во-вторых, почти у всех кошек есть заразные вирусы. Это характерное явление для больших приютов. Значит, нужны кураторы, у которых в доме или квартире нет других животных".

Миссия в 15 лет

Также волонтерам нужна помощь ветеринарных врачей — животных необходимо обследовать.
"Ну и главное, надо, чтобы люди все-таки забирали питомцев себе, — добавляет зоозащитница. – На днях, например, удалось пристроить немецкую овчарку. Еще одна девушка взяла кошку и теперь хочет попробовать себя в роли куратора. Но многие, узнав, что сначала животное надо отвезти в клинику, сдать анализы, пролечить, сразу отказываются от этих лишних хлопот".
© Фото : Приют "Тимошка"Кошки, которых забрали волонтеры организации "Хэлпдогмини"
Кошки, которых забрали волонтеры организации Хэлпдогмини - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Приют "Тимошка"
Кошки, которых забрали волонтеры организации "Хэлпдогмини"
Сейчас в Большой Ижоре все еще около 40 кошек.
Сам приют "Тимошка" Алла Клепацкая организовала еще в 2010-м — в доме покойного отца. Подбирала бездомных кошек, которых в основном оставляли дачники, кормила, если было необходимо — лечила, затем пристраивала в надежные руки. На это тратила все свои деньги и время.
Сможет ли она вернуться к своему главному занятию — пока неясно. По словам родных, надежда на ремиссию минимальна, состояние Аллы ухудшается почти с каждым днем. Именно поэтому сейчас волонтеры стремятся как можно скорее пристроить животных, потому что, по их словам, вряд ли кто-то из родственников будет заниматься приютом.
Помочь волонтерам и приюту можно по ссылкам: ВК, Телеграм
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургМоскваЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала