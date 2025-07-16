https://ria.ru/20250716/zhivotnye--2029269416.html

"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области

"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области - РИА Новости, 16.07.2025

"Люди боятся ответственности". С чем столкнулись в Ленинградской области

"Почти 15 лет помогала бездомным кошкам и собакам, а теперь слегла с четвертой стадией рака", — основатель и управляющая приюта "Тимошка" в Ленинградской... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:00:00+03:00

2025-07-16T08:03:00+03:00

общество

здоровье - общество

санкт-петербург

москва

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029385987_0:261:2731:1797_1920x0_80_0_0_bf0ad0a488780e5d8fcc4c623fea9dbd.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. "Почти 15 лет помогала бездомным кошкам и собакам, а теперь слегла с четвертой стадией рака", — основатель и управляющая приюта "Тимошка" в Ленинградской области Алла Клепацкая уже больше недели в тяжелом состоянии в больнице. Местные волонтеры пытаются пристроить оставшихся без надлежащего ухода животных. О том, с какими трудностями они столкнулись, — в материале РИА Новости.Термальная стадияВ начале июля волонтеры, которые постоянно помогают кошачьему приюту "Тимошка" в поселке Большая Ижора, все никак не могли дозвониться до хозяйки. Им было известно, что 54-летняя владелица питомника больна раком."Все сообщения в личку присылайте голосом, потому что я почти не вижу и текст читать не могу, — сообщила Клепацкая еще в начале лета. — Я прошла путь от четвертой стадии онкологии со множественными метастазами до ремиссии. После годичного курса химиотерапии, всего 38 процедур, почти потеряла зрение. Но я жива и продолжаю заботиться о моих кошках".Вскоре выяснили, что Алла в больнице, причем в очень тяжелом состоянии — у нее метастазы в мозге. Из-за обострения болезни она почти полностью лишилась зрения.Несмотря на это, вплоть до госпитализации Клепацкая постоянно ухаживала за питомцами. Когда же состояние окончательно ухудшилось, в приюте без присмотра остались более 80 кошек и одна немецкая овчарка.Надежные руки"Когда мы приехали туда первый раз, смогли забрать восемь самых тощих и слабых кошечек, — рассказывает питерский волонтер Анна (попросила не называть фамилию). — Остальных просто накормили, убрали клетки, помыли лотки и миски. Неравнодушные люди, узнавшие о проблеме, также стали привозить животным корм и воду".Сложность еще и в том, что до поселка из Петербурга добраться непросто. Общественный транспорт ходит редко, на машине путь занимает не меньше двух часов.Сейчас волонтеры пытаются пристроить животных — причем за короткий срок."Алла Клепацкая — не собственница дома, и мы опасаемся, что животных оттуда могут просто выставить, — объясняет Анна. — Поэтому сейчас первым делом нужны кураторы: люди, которые возьмут животное домой, обследуют в клинике и будут ухаживать, лечить, если надо. Пока не найдутся новые и надежные хозяева".За одну неделю добровольцы проделали колоссальную работу: почти на каждую кошку создали анкету и начали пристраивать. В итоге девять питомцев уехали в приют "Кошкин дом" в Ленинградской области, 25 забрала организация "Хэлпдогмини", специализирующаяся в основном на помощи собакам, еще семь взяли волонтеры из Москвы."Сейчас у нас сразу несколько проблем, — продолжает зоозащитница. — Во-первых, некоторых кошек тяжело отловить: они трусливые и боятся, когда приезжает кто-то чужой, поэтому просто прячутся. Во-вторых, почти у всех кошек есть заразные вирусы. Это характерное явление для больших приютов. Значит, нужны кураторы, у которых в доме или квартире нет других животных".Миссия в 15 летТакже волонтерам нужна помощь ветеринарных врачей — животных необходимо обследовать."Ну и главное, надо, чтобы люди все-таки забирали питомцев себе, — добавляет зоозащитница. – На днях, например, удалось пристроить немецкую овчарку. Еще одна девушка взяла кошку и теперь хочет попробовать себя в роли куратора. Но многие, узнав, что сначала животное надо отвезти в клинику, сдать анализы, пролечить, сразу отказываются от этих лишних хлопот".Сейчас в Большой Ижоре все еще около 40 кошек.Сам приют "Тимошка" Алла Клепацкая организовала еще в 2010-м — в доме покойного отца. Подбирала бездомных кошек, которых в основном оставляли дачники, кормила, если было необходимо — лечила, затем пристраивала в надежные руки. На это тратила все свои деньги и время.Сможет ли она вернуться к своему главному занятию — пока неясно. По словам родных, надежда на ремиссию минимальна, состояние Аллы ухудшается почти с каждым днем. Именно поэтому сейчас волонтеры стремятся как можно скорее пристроить животных, потому что, по их словам, вряд ли кто-то из родственников будет заниматься приютом.Помочь волонтерам и приюту можно по ссылкам: ВК, Телеграм

санкт-петербург

москва

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, здоровье - общество, санкт-петербург, москва, ленинградская область