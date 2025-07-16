https://ria.ru/20250716/sud-2029350877.html

Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля

Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля - РИА Новости, 16.07.2025

Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля

Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:36:00+03:00

2025-07-16T01:36:00+03:00

2025-07-16T01:36:00+03:00

происшествия

россия

москва

красногорск

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство*

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 21 июля", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что оно пройдет в закрытом режиме, как и положено по закону. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте - четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября 2024 года стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html

https://ria.ru/20250122/krokus-1994924259.html

https://ria.ru/20250701/krokus-2026529479.html

россия

москва

красногорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, крокус