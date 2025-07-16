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Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля - РИА Новости, 16.07.2025
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01:36 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/sud-2029350877.html
Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля
Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля - РИА Новости, 16.07.2025
Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля
Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T01:36:00+03:00
2025-07-16T01:36:00+03:00
происшествия
россия
москва
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство*
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде. "Предварительное слушание назначено на 21 июля", - рассказал собеседник агентства. В суде уточнили, что оно пройдет в закрытом режиме, как и положено по закону. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте - четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки. В начале ноября 2024 года стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250417/krokus-2011722432.html
https://ria.ru/20250122/krokus-1994924259.html
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россия
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происшествия, россия, москва, красногорск, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство*, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, крокус
Происшествия, Россия, Москва, Красногорск, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), Исламское государство*, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Крокус
Слушание о теракте в "Крокусе" пройдет 21 июля

Суд 21 июля проведет предварительное слушание по делу о теракте в Крокусе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное слушание назначено на 21 июля", - рассказал собеседник агентства.
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В суде уточнили, что оно пройдет в закрытом режиме, как и положено по закону. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела 23 июня, в нем 19 обвиняемых. По версии СК, теракт совершен в интересах руководства Украины с целью дестабилизировать политическую ситуацию в России, а его участники состояли в ячейках группировки "Вилаят Хорасан", входящей в запрещенную в РФ международную террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ)*.
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По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте - четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также в планировании теракта в Каспийске. Им вменяются совершение теракта, участие в террористической организации, незаконный оборот оружия, приготовление к теракту, незаконное изготовление взрывчатки.
В начале ноября 2024 года стало известно об аресте еще двух фигурантов дела, которым вменяется незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Двое их соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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1 июля, 15:02
 
ПроисшествияРоссияМоскваКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)Исламское государство*Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikКрокус
 
 
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