https://ria.ru/20250716/shoygu-2029519694.html

Европейские страны-члены НАТО могут обмануть Трампа, заявил Шойгу

Европейские страны-члены НАТО могут обмануть Трампа, заявил Шойгу - РИА Новости, 16.07.2025

Европейские страны-члены НАТО могут обмануть Трампа, заявил Шойгу

Европейские страны-члены НАТО, не исключено, захотят обмануть президента США Дональда Трампа, отказавшись от выполнения принятых на саммите альянса в Гааге в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:02:00+03:00

2025-07-16T17:02:00+03:00

2025-07-16T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европейские страны-члены НАТО, не исключено, захотят обмануть президента США Дональда Трампа, отказавшись от выполнения принятых на саммите альянса в Гааге в июне обязательств повысить свои оборонные расходы до 5% от ВВП к 2035 году, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Если раньше все страны-члены альянса имели формально равные права, хотя и осуществляли свою деятельность под руководством Вашингтона, то сейчас в НАТО США открыто доминируют, в то время как остальные являются лишь их вассалами. Не случайно госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу в Гааге "саммитом Дональда Трампа". Ведь именно он заставил европейцев взять на себя обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% к 2035 году", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсант". "Европейские вассалы на фоне заявлений американцев о готовности выйти из НАТО и вывести часть своих войск из Европы, если союзники не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность, согласились на все требования действующего президента США. Однако искренность их намерений вызывает большие сомнения", - отметил Шойгу. Кроме того, факты говорят сами за себя, добавил он. "Например, до утвержденного в 2014 году целевого показателя в 2% по-прежнему не добрались даже такие родоначальники НАТО, как Канада, Италия, Португалия и Люксембург. Однако они хотя бы пообещали увеличить оборонный бюджет. В Мадриде же, например, сразу подчеркнули, что не смогут реализовать указанные требования, обещая нарастить расходы лишь до 2,1% от своего ВВП. А Бельгия и вовсе заявила о "нереалистичности" выполнения натовского норматива. В Брюсселе ожидают, что смогут достичь уровня в 2,5% ВВП лишь к 2034 году", - пояснил Шойгу. "При этом не случайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы, которые сделали обман неотъемлемым элементом своей внешнеполитической стратегии, собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств", - отметил Шойгу. По его словам, согласившись на увеличение оборонных расходов, государства Европы оставили для себя лазейки. "Ведь из 5% на основные, военные, потребности заложили 3,5%, еще до 1,5% — на так называемые смежные расходы, связанные с обороной и безопасностью. В этой связи европейские страны могут пойти на ухищрения. Попытаются выдать расходы, связанные с развитием гражданской инфраструктуры, за упомянутые "смежные". Например, затраты на строительство дорог, портов, мостов, транспортных узлов и хабов, местных и региональных аэропортов, развитие телекоммуникационных сетей, закупку амуниции и спецтехники для нужд экстренных и оперативных служб. Получается, что рекомендации НАТО могут выполняться лишь формально", - добавил секретарь СБ РФ. Итогом саммита НАТО, прошедшего в Гааге 24-25 июня, стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте указал, что испанские власти не поддержат увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250715/ryutte-2029135909.html

https://ria.ru/20250703/nato-2026878619.html

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в мире, сша, россия, сергей шойгу, дональд трамп, нато