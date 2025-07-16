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МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным - РИА Новости, 16.07.2025
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21:38 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/shos-2029571948.html
МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным
МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным - РИА Новости, 16.07.2025
МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным
Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет стран, которые пренебрегают ее принципами или переносят на международную площадку двусторонние... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:38:00+03:00
2025-07-16T21:38:00+03:00
в мире
белоруссия
китай
пакистан
максим рыженков
александр лукашенко
никол пашинян
шос
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет стран, которые пренебрегают ее принципами или переносят на международную площадку двусторонние проблемы, нецелесообразно и вредно, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, данное заявление Рыженков сделал во вторник в Тяньцзине на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Китае. "Глава белорусской делегации акцентировал внимание на приверженности Минска "шанхайскому духу", основанному на взаимном уважении, равенстве и солидарности. Он также предостерег, что вступление в ШОС государств, которые пренебрегают ее принципами или переносят на ее площадку двусторонние проблемы, является нецелесообразным и вредным", - говорится в сообщении. В выступлении министр также назвал важным направлением работы ШОС ее взаимодействие с другими региональными международными структурами, включая трек ЕАЭС – ШОС. В этом контексте Рыженков напомнил об инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании на евразийском пространстве глобального транзитного хаба. "Кроме того, принимая во внимание изначальную миссию ШОС – обеспечение региональной безопасности, – глава белорусской дипломатии предложил активнее задействовать организацию в качестве основной площадки для обсуждения положений Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч белорусского министра. В частности, говорится в сообщении, состоялись встречи и рабочие контакты с министрами иностранных дел Пакистана, Китая, Индии, России, Узбекистана, Таджикистана, а также с генеральным секретарем ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
https://ria.ru/20250103/shos-1992369088.html
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в мире, белоруссия, китай, пакистан, максим рыженков, александр лукашенко, никол пашинян, шос, евразийский экономический союз
В мире, Белоруссия, Китай, Пакистан, Максим Рыженков, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, ШОС, Евразийский экономический союз
МИД Белоруссии назвал расширение ШОС нецелесообразным

Рыженков: расширение ШОС за счет стран, пренебрегающих ее принципами, вредно

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг с эмблемой ШОС
Флаг с эмблемой ШОС - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет стран, которые пренебрегают ее принципами или переносят на международную площадку двусторонние проблемы, нецелесообразно и вредно, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, данное заявление Рыженков сделал во вторник в Тяньцзине на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Китае.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
ШОС рассматривает шесть заявок на статус наблюдателя
3 января, 06:04
"Глава белорусской делегации акцентировал внимание на приверженности Минска "шанхайскому духу", основанному на взаимном уважении, равенстве и солидарности. Он также предостерег, что вступление в ШОС государств, которые пренебрегают ее принципами или переносят на ее площадку двусторонние проблемы, является нецелесообразным и вредным", - говорится в сообщении.
В выступлении министр также назвал важным направлением работы ШОС ее взаимодействие с другими региональными международными структурами, включая трек ЕАЭС – ШОС. В этом контексте Рыженков напомнил об инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании на евразийском пространстве глобального транзитного хаба. "Кроме того, принимая во внимание изначальную миссию ШОС – обеспечение региональной безопасности, – глава белорусской дипломатии предложил активнее задействовать организацию в качестве основной площадки для обсуждения положений Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на полях мероприятия состоялся ряд двусторонних встреч белорусского министра. В частности, говорится в сообщении, состоялись встречи и рабочие контакты с министрами иностранных дел Пакистана, Китая, Индии, России, Узбекистана, Таджикистана, а также с генеральным секретарем ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран. В начале июля МИД Армении заявил, что страна желает стать членом ШОС. А 16 июля премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества с просьбой присоединиться к этой организации.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Генсек ШОС оценил перспективы расширения организации
6 мая, 10:10
 
В миреБелоруссияКитайПакистанМаксим РыженковАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянШОСЕвразийский экономический союз
 
 
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