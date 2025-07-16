РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона
РЖД в 2026 году ждут плацкартного вагона с увеличенными габаритами
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Плацкарт
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Плацкарт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. Осенью 2025 года они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщал в мае 2025 года гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.
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"Я полагаю, что это будет 2026 год", - ответил Колесников на вопрос о сроках появления плацкартного вагона с увеличенными габаритами.
Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина - на 28 сантиметров. В сообщении о строительстве этого вагона в конце прошлого года производитель писал, что проход по салону на 9 сантиметров шире, спальные места в купе - на 15 сантиметров длиннее стандартного.
Производитель указывал, что в вагонах габарита Т в купейном вагоне будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54.