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РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона - РИА Новости, 16.07.2025
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00:36 16.07.2025
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РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона
РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона - РИА Новости, 16.07.2025
РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона
РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:36:00+03:00
2025-07-16T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. Осенью 2025 года они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщал в мае 2025 года гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ. "Я полагаю, что это будет 2026 год", - ответил Колесников на вопрос о сроках появления плацкартного вагона с увеличенными габаритами. Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина - на 28 сантиметров. В сообщении о строительстве этого вагона в конце прошлого года производитель писал, что проход по салону на 9 сантиметров шире, спальные места в купе - на 15 сантиметров длиннее стандартного. Производитель указывал, что в вагонах габарита Т в купейном вагоне будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54.
https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html
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экономика, москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, михаил мишустин, ржд, трансмашхолдинг
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, РЖД, Трансмашхолдинг
РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона

РЖД в 2026 году ждут плацкартного вагона с увеличенными габаритами

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Плацкарт
Плацкарт - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Плацкарт. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников.
"Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. Осенью 2025 года они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщал в мае 2025 года гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.
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"Я полагаю, что это будет 2026 год", - ответил Колесников на вопрос о сроках появления плацкартного вагона с увеличенными габаритами.
Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина - на 28 сантиметров. В сообщении о строительстве этого вагона в конце прошлого года производитель писал, что проход по салону на 9 сантиметров шире, спальные места в купе - на 15 сантиметров длиннее стандартного.
Производитель указывал, что в вагонах габарита Т в купейном вагоне будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54.
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ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровМихаил МишустинРЖДТрансмашхолдинг
 
 
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