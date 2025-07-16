https://ria.ru/20250716/rzhd-2029347902.html

РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона

РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона - РИА Новости, 16.07.2025

РЖД в 2026 году ждут появления нового плацкартного вагона

РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:36:00+03:00

2025-07-16T00:36:00+03:00

2025-07-16T00:36:00+03:00

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ржд

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора компании Иван Колесников. "Трансмашхолдинг" уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. Осенью 2025 года они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщал в мае 2025 года гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ. "Я полагаю, что это будет 2026 год", - ответил Колесников на вопрос о сроках появления плацкартного вагона с увеличенными габаритами. Длина вагона с местами купе габарита Т увеличена на 73 сантиметра, а ширина - на 28 сантиметров. В сообщении о строительстве этого вагона в конце прошлого года производитель писал, что проход по салону на 9 сантиметров шире, спальные места в купе - на 15 сантиметров длиннее стандартного. Производитель указывал, что в вагонах габарита Т в купейном вагоне будет 40 мест вместо стандартных 36, в плацкарте - 60 вместо 54.

https://ria.ru/20250312/vagon-2004588086.html

https://ria.ru/20250523/moskva-2018604298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, михаил мишустин, ржд, трансмашхолдинг