https://ria.ru/20250716/printsip-2029478293.html

Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе

Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе - РИА Новости, 16.07.2025

Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе

Минобрнауки РФ предлагает выработать единые методические принципы формирования стоимости обучения в вузах страны, сообщил замминистра Андрей Омельчук. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:41:00+03:00

2025-07-16T14:41:00+03:00

2025-07-16T15:11:00+03:00

россия

общество

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социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает выработать единые методические принципы формирования стоимости обучения в вузах страны, сообщил замминистра Андрей Омельчук."Мы не говорим о введении единой стоимости обучения - речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования. Мы прекрасно понимаем, что медицинские вузы, учрежденные Минздравом России, аграрные, учрежденные Минсельхозом России, и прочие имеют свою специфику", - сказал замминистра.Он отметил, что сложившаяся в России система формирования стоимости высшего образования требует серьезного осмысления и систематизации: каждый учредитель руководствуется собственными подходами и критериями при установлении стоимости обучения."Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы", - добавил Омельчук.По его словам, предлагаемый единый порядок должен стать своего рода "дорожной картой" для учредителей, позволяющей принимать взвешенные решения с учетом как интересов граждан, так и стратегических задач развития высшей школы.

https://ria.ru/20250716/stoimost-2029403380.html

https://ria.ru/20250711/vuz-2028620912.html

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россия, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), социальный навигатор, сн_образование