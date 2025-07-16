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Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе
Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе - РИА Новости, 16.07.2025
Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе
Минобрнауки РФ предлагает выработать единые методические принципы формирования стоимости обучения в вузах страны, сообщил замминистра Андрей Омельчук. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:41:00+03:00
2025-07-16T14:41:00+03:00
2025-07-16T15:11:00+03:00
россия
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ предлагает выработать единые методические принципы формирования стоимости обучения в вузах страны, сообщил замминистра Андрей Омельчук."Мы не говорим о введении единой стоимости обучения - речь идет о выработке единых методических принципов ее формирования. Мы прекрасно понимаем, что медицинские вузы, учрежденные Минздравом России, аграрные, учрежденные Минсельхозом России, и прочие имеют свою специфику", - сказал замминистра.Он отметил, что сложившаяся в России система формирования стоимости высшего образования требует серьезного осмысления и систематизации: каждый учредитель руководствуется собственными подходами и критериями при установлении стоимости обучения."Это приводит к значительным диспропорциям, когда за одинаковые образовательные программы в вузах разной подведомственности обучающиеся платят принципиально разные суммы", - добавил Омельчук.По его словам, предлагаемый единый порядок должен стать своего рода "дорожной картой" для учредителей, позволяющей принимать взвешенные решения с учетом как интересов граждан, так и стратегических задач развития высшей школы.
https://ria.ru/20250716/stoimost-2029403380.html
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россия, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минобрнауки может создать единые принципы формирования оплаты учебы в вузе
Минобрнауки может создать единые принципы формирования платы за обучение в вузах