https://ria.ru/20250716/petergof-2029526502.html

В Нижнем парке "Петергофа" распустились более 2,5 тысячи кустов роз

В Нижнем парке "Петергофа" распустились более 2,5 тысячи кустов роз - РИА Новости, 16.07.2025

В Нижнем парке "Петергофа" распустились более 2,5 тысячи кустов роз

В Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф" распустились более 2,5 тысячи кустов роз, общая протяженность рабаток с розами в Купеческой гавани... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:17:00+03:00

2025-07-16T17:17:00+03:00

2025-07-16T17:17:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. В Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф" распустились более 2,5 тысячи кустов роз, общая протяженность рабаток с розами в Купеческой гавани Нижнего парка составляет более 1 километра, сообщила пресс-служба музея-заповедника. "В Нижнем парке и на Островах музея-заповедника "Петергоф" распустились розы. Общая протяженность рабаток с розами в Купеческой гавани Нижнего парка составляет 1110 метров. В этой части парка представлено более 2500 кустов, а посетители могут познакомиться с более чем 50 видами сортов", - говорится в сообщении. Здесь растут в том числе такие уникальные сорта, как Чиппендайл фирмы Тантау (Tantau, существует с 1906 года), Валенсия от Кордесы (W. Kordes' Sohne), Блэк Меджик. Розы в Купеческой гавани цветут до конца сентября, а при благоприятных погодных условиях – до середины октября. "Уход за розами в парке проводится с марта по ноябрь и включает в себя весь комплекс работ от укрытия на зимний период, раскрытия весной, рыхления, внесения удобрения до обработки от болезней и вредителей, регулярной прополки и полива в летний период", – отметил главный специалист по благоустройству и содержанию садово-парковых территорий ГМЗ "Петергоф" Виталий Веселов. Также розы сейчас цветут на Царицыном и Ольгином островах Колонистского парка. В садах растет 250 кустов различных видов, в том числе исторических: бурбонская роза Королева Виктория ("Reine Victoria", 1872 г.); ремонтантная Инфант де Франс (Infant de France, 1860 г.), из рода мускоза (Muscosa): Муссэ Ансьен (Mousseux Ancien – "Сверкающий древний", 1825 г.), Бланш Моро (Blanche Moreau – Белый Моро, 1880 г.), Шапо де Наполеон (Chapeau de Napoleon – треуголка Наполеона, 1827 г.) и другие. В состав музея-заповедника "Петергоф", кроме Большого Петергофского дворца, входят, в частности, музеи "Особая кладовая", "Банный корпус" и "Екатерининский корпус", построенный для императрицы Елизаветы Петровны в середине XVIII века. В настоящее время в государственном музее-заповеднике "Петергоф" 33 музея и более 400 гектаров садов и парков. Нижний парк украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны "Солнце" в восточной части Нижнего парка и фонтан "Тритон" у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715-1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.

https://ria.ru/20250715/vdnh-2029175295.html

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Ольга Фомченкова

петергоф, санкт-петербург, ленинградская область, музеи