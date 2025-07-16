https://ria.ru/20250716/onischenko-2029359963.html

Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан

Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан - РИА Новости, 16.07.2025

Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан

Сибирской язвы не стоит бояться при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот, заявил РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:56:00+03:00

2025-07-16T03:56:00+03:00

2025-07-16T03:56:00+03:00

здоровье - общество

астана

казахстан

алма-ата

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сибирской язвы не стоит бояться при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы, там заболело 10 голов крупного рогатого скота и было зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло во время забоя и выпаса животных. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, угроза эпидемического распространения исключена. "Если просто познакомиться с Алматы, то в городе вы не заболеете точно, потому что язвенные животные, как мелкого, так и крупного рогатого скота, по улицам Астаны и Алматы не гуляют. Если ехать транзитом в сторону Киргизии, на озеро Иссык-Куль, прилететь в Алматы и потом через небольшой перевал, там же нет пока еще визового перехода, там тоже этого нет. Случаи сибирской язвы, о которых они сообщают, не относятся к числу эпидемиологически значимых, потому что это болезнь животных", - сказал Онищенко. Он добавил, что по всем правилам ЕАЭС и национальным стандартам животное с сибирской язвой утилизируют, его нельзя пускать на мясо или консервы. "Я бы не стал сейчас кого-то убеждать, что туда ехать не надо. У нас очень большая граница. Там и торговые объекты, и поездки, и родственные поездки. Но потребности в каких-то дополнительных мерах нет", - отметил специалист.

https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html

https://ria.ru/20241113/yazva-1983487070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, астана, казахстан, алма-ата, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, российская академия образования, в мире