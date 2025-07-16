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Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан - РИА Новости, 16.07.2025
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03:56 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/onischenko-2029359963.html
Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан
Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан - РИА Новости, 16.07.2025
Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан
Сибирской язвы не стоит бояться при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот, заявил РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:56:00+03:00
2025-07-16T03:56:00+03:00
здоровье - общество
астана
казахстан
алма-ата
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сибирской язвы не стоит бояться при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы, там заболело 10 голов крупного рогатого скота и было зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло во время забоя и выпаса животных. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, угроза эпидемического распространения исключена. "Если просто познакомиться с Алматы, то в городе вы не заболеете точно, потому что язвенные животные, как мелкого, так и крупного рогатого скота, по улицам Астаны и Алматы не гуляют. Если ехать транзитом в сторону Киргизии, на озеро Иссык-Куль, прилететь в Алматы и потом через небольшой перевал, там же нет пока еще визового перехода, там тоже этого нет. Случаи сибирской язвы, о которых они сообщают, не относятся к числу эпидемиологически значимых, потому что это болезнь животных", - сказал Онищенко. Он добавил, что по всем правилам ЕАЭС и национальным стандартам животное с сибирской язвой утилизируют, его нельзя пускать на мясо или консервы. "Я бы не стал сейчас кого-то убеждать, что туда ехать не надо. У нас очень большая граница. Там и торговые объекты, и поездки, и родственные поездки. Но потребности в каких-то дополнительных мерах нет", - отметил специалист.
https://ria.ru/20250709/yazva-2028155213.html
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здоровье - общество, астана, казахстан, алма-ата, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, российская академия образования, в мире
Здоровье - Общество, Астана, Казахстан, Алма-Ата, Геннадий Онищенко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Российская академия образования, В мире
Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан

Онищенко: скот по улицам Астаны не гуляет, бояться сибирской язвы не стоит

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сибирской язвы не стоит бояться при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в двух селах Атбасарского района Акмолинской области Республики Казахстан ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы, там заболело 10 голов крупного рогатого скота и было зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло во время забоя и выпаса животных. В ведомстве отметили, что Роспотребнадзор ведет мониторинг ситуации, угроза эпидемического распространения исключена.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы
9 июля, 15:28
"Если просто познакомиться с Алматы, то в городе вы не заболеете точно, потому что язвенные животные, как мелкого, так и крупного рогатого скота, по улицам Астаны и Алматы не гуляют. Если ехать транзитом в сторону Киргизии, на озеро Иссык-Куль, прилететь в Алматы и потом через небольшой перевал, там же нет пока еще визового перехода, там тоже этого нет. Случаи сибирской язвы, о которых они сообщают, не относятся к числу эпидемиологически значимых, потому что это болезнь животных", - сказал Онищенко.
Он добавил, что по всем правилам ЕАЭС и национальным стандартам животное с сибирской язвой утилизируют, его нельзя пускать на мясо или консервы.
"Я бы не стал сейчас кого-то убеждать, что туда ехать не надо. У нас очень большая граница. Там и торговые объекты, и поездки, и родственные поездки. Но потребности в каких-то дополнительных мерах нет", - отметил специалист.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Роспотребнадзор исключил эпидемическое распространение сибирской язвы
13 ноября 2024, 12:27
 
Здоровье - ОбществоАстанаКазахстанАлма-АтаГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссийская академия образованияВ мире
 
 
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