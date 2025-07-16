Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ночь с 13 на 14 июля ушёл из жизни известный режиссёр Юрий Мороз. В его жизни было три трагедии, которые могли сломить любого: смерть супруги, потеря дочери и страшный диагноз. Но он продолжал жить, работать и творить до последних дней.
От шахтёрских корней до большого экрана
Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области, Украинской ССР. Отец работал на шахте имени Засядько, мать была хирургом. После школы Юрий поступил в профтехучилище и жизнь готовила для него путь, уже протоптанный следами отца. Но судьба распорядилась иначе. Кончено тогда будущий режиссер и подумать не мог, что выберет актёрское ремесло, но душа тянулась к сцене.
В 19 он все же решился отправится навстречу судьбе, уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Виктору Монюкову. Но осознал своё истинное призвание позже. За более чем сорокалетнюю карьеру в киноиндустрии у него всего 20 ролей, часть из которых и вовсе эпизоды. В отдельных случаях Мороз не был даже указан в титрах. В 1979 году Юрий Викторович окончил МХАТ, а в 1988 режиссёрский факультет ВГИКа. С тех пор начал творческую жизнь как режиссер театра и кино.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАртист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме "Принцесса цирка"
Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме "Принцесса цирка"
В 1990 году на экраны вышли первые работы режиссёра: "Подземелье ведьм" (по роману Кира Булычёва) и "Чёрный квадрат", где он также выступил автором сценария. Мороз создавал не просто фильмы, он искал драму, психологию, искру человечности.
Одним из ключевых проектов Юрия Мороза стал телесериал "Каменская" с Еленой Яковлевой в главной роли. Основанный на детективах Александры Марининой, он впервые вышел на экраны в 1999 году. Мороз выступил режиссёром первых трёх сезонов, заложив основу успеха картины.
В 2006 году на экраны вышел фильм "Точка", который был представлен на международном кинофестивале в Чикаго. За свои роли в этой драме три исполнительницы, а именно Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова получили престижную награду Silver Hugo за лучшую женскую актёрскую работу.
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанкВиктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы" по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы"
Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы" по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы"
"Так ответила, что плейбой поперхнулся"
Семейная жизнь Юрия была крепкой и полной любви. Его первая супруга, актриса Марина Левтова, стала не только спутницей, но и музой режиссёра. Он познакомился с ней 1980 году на съёмках "Юности Петра".
"Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: "Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят". Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина", - рассказывал о первой встрече с возлюбленной режиссер.
© РИА НовостиЛидия Федосеева-Шукшина и Марина Левтова в художественном фильме "Ключ без права передачи"
Лидия Федосеева-Шукшина и Марина Левтова в художественном фильме "Ключ без права передачи"
Яркая и обаятельная блондинка сразу привлекла внимание начинающего актёра, но сама Марина Левтова поначалу не воспринимала его ухаживания всерьёз, несмотря на тесное общение на площадке и за ее пределами.
Чтобы завоевать расположение девушки, Юрию пришлось проявить смекалку: он наладил контакт с её родителями, помог им с дачным ремонтом и таким образом сумел завоевать симпатию всей семьи.
"Мама меня уберегла"
Они поженились, и в 1983 году родилась дочь Дарья, которая тоже пошла по стопам родителей и дебютировала в кино еще в трехмесячном возрасте, в картине "Милый, дорогой, любимый…".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Супруги построили творческое пространство, в котором рождались идеи для будущих проектов, обсуждались сцены, слова и образы. Их союз был искренним и глубоким. Но горе пришло внезапно: Марина трагически погибла в 2000 году после катания на снегоходе вследствие полученной черепно-мозговой травмы.
Ирония судьбы заключалась в том, что последним фильмом в карьере Марины Левтовой стала картина, ставшая одновременно и первой осознанной работой её дочери, Дарьи Мороз.
Речь идёт о ленте "Фортуна" режиссёра Георгия Данелия, вышедшей в 2000 году. Именно на вечеринке по случаю премьеры этой картины и произошла трагедия.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкКинорежиссер Георгий Данелия на XI Открытом российском кинофестивале "Кинотавр"
Кинорежиссер Георгий Данелия на XI Открытом российском кинофестивале "Кинотавр"
Молодая актриса упросила маму поехать на подмосковную дачу друга их семьи Михаила Рудяка, к компании присоединились приятели Левтовой, артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Дарья захотела покататься на снегоходах, но Марина настаивала: "Это опасно". В итоге решила поехать с дочерью.
"Марина была против этой затеи, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение, - рассказывал позже Юрий. - Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра".
За рулем снегохода был Михаил Рудяк. В середине сидела Дарья, а позади нее – Марина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
"Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. "Мы в него слетели и врезались в дерево", —говорила Дарья. - Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала".
"Она будто бы засыпала на руках"
После двух лет вдовства Мороз женился на актрисе Виктории Исаковой в 2003 году. В этом же году у пары родилась дочь Марина, но судьба нанесла новый удар: малышке диагностировали редкое генетическое заболевание, и она умерла в три месяца, убаюканная отцом на руках.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
Это испытание могло стать роковым: многие не выдержали бы. Но, по словам коллег, на площадке Юрий продолжал работать, иногда отрешённо общаясь с актёрами, словно внутри него царила пустота. Но он научился жить с ней.
Юрий открыто говорил, как тяжело ему далась эта потеря: "Она как будто засыпала у меня на руках".
Страшный диагноз
В последние годы Мороз столкнулся с тяжелой болезнью. С 2023 года Юрий боролся с раком поджелудочной железы. Болезнь прогрессировала. Он не скрывал диагноз, боролся с отвагой. Друзья рассказывали, что он посещал госпитали, лечился, проходил курсы терапии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова
Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова
Несмотря на это, был полный рабочий режим: он вовлекался в проекты, принимал участие в фестивалях, давал интервью, продолжал снимать истории, которые он так любил.
Морозу назначили паллиативный статус в конце июня 2025 года.
Он почти не вставал с постели, передвигался с помощью инвалидной коляски, но продолжал работать и готовить творческие проекты, несмотря на усиливающиеся симптомы.
Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом
14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Церемония прощания прошла16 июля 2025 года в Большом траурном зале ЦКБ № 1 (Москва), затем отпевание в храме Воскресения Словущего и захоронение на Ваганьковском кладбище.