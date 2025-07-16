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Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком - РИА Новости, 16.07.2025
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15:17 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/moroz-2029491582.html
Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком
Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком - РИА Новости, 16.07.2025
Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком
В ночь с 13 на 14 июля ушёл из жизни известный режиссёр Юрий Мороз. В его жизни было три трагедии, которые могли сломить любого: смерть супруги, потеря дочери и РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:17:00+03:00
2025-07-16T15:17:00+03:00
москва
юрий мороз
виктория исакова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ночь с 13 на 14 июля ушёл из жизни известный режиссёр Юрий Мороз. В его жизни было три трагедии, которые могли сломить любого: смерть супруги, потеря дочери и страшный диагноз. Но он продолжал жить, работать и творить до последних дней.От шахтёрских корней до большого экранаЮрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области, Украинской ССР. Отец работал на шахте имени Засядько, мать была хирургом. После школы Юрий поступил в профтехучилище и жизнь готовила для него путь, уже протоптанный следами отца. Но судьба распорядилась иначе. Кончено тогда будущий режиссер и подумать не мог, что выберет актёрское ремесло, но душа тянулась к сцене.В 19 он все же решился отправится навстречу судьбе, уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Виктору Монюкову. Но осознал своё истинное призвание позже. За более чем сорокалетнюю карьеру в киноиндустрии у него всего 20 ролей, часть из которых и вовсе эпизоды. В отдельных случаях Мороз не был даже указан в титрах. В 1979 году Юрий Викторович окончил МХАТ, а в 1988 режиссёрский факультет ВГИКа. С тех пор начал творческую жизнь как режиссер театра и кино.В 1990 году на экраны вышли первые работы режиссёра: "Подземелье ведьм" (по роману Кира Булычёва) и "Чёрный квадрат", где он также выступил автором сценария. Мороз создавал не просто фильмы, он искал драму, психологию, искру человечности.Одним из ключевых проектов Юрия Мороза стал телесериал "Каменская" с Еленой Яковлевой в главной роли. Основанный на детективах Александры Марининой, он впервые вышел на экраны в 1999 году. Мороз выступил режиссёром первых трёх сезонов, заложив основу успеха картины.В 2006 году на экраны вышел фильм "Точка", который был представлен на международном кинофестивале в Чикаго. За свои роли в этой драме три исполнительницы, а именно Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова получили престижную награду Silver Hugo за лучшую женскую актёрскую работу."Так ответила, что плейбой поперхнулся"Семейная жизнь Юрия была крепкой и полной любви. Его первая супруга, актриса Марина Левтова, стала не только спутницей, но и музой режиссёра. Он познакомился с ней 1980 году на съёмках "Юности Петра"."Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: "Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят". Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина", - рассказывал о первой встрече с возлюбленной режиссер.Яркая и обаятельная блондинка сразу привлекла внимание начинающего актёра, но сама Марина Левтова поначалу не воспринимала его ухаживания всерьёз, несмотря на тесное общение на площадке и за ее пределами.Чтобы завоевать расположение девушки, Юрию пришлось проявить смекалку: он наладил контакт с её родителями, помог им с дачным ремонтом и таким образом сумел завоевать симпатию всей семьи."Мама меня уберегла"Они поженились, и в 1983 году родилась дочь Дарья, которая тоже пошла по стопам родителей и дебютировала в кино еще в трехмесячном возрасте, в картине "Милый, дорогой, любимый…".Супруги построили творческое пространство, в котором рождались идеи для будущих проектов, обсуждались сцены, слова и образы. Их союз был искренним и глубоким. Но горе пришло внезапно: Марина трагически погибла в 2000 году после катания на снегоходе вследствие полученной черепно-мозговой травмы.Ирония судьбы заключалась в том, что последним фильмом в карьере Марины Левтовой стала картина, ставшая одновременно и первой осознанной работой её дочери, Дарьи Мороз.Речь идёт о ленте "Фортуна" режиссёра Георгия Данелия, вышедшей в 2000 году. Именно на вечеринке по случаю премьеры этой картины и произошла трагедия.Молодая актриса упросила маму поехать на подмосковную дачу друга их семьи Михаила Рудяка, к компании присоединились приятели Левтовой, артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Дарья захотела покататься на снегоходах, но Марина настаивала: "Это опасно". В итоге решила поехать с дочерью."Марина была против этой затеи, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение, - рассказывал позже Юрий. - Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра".За рулем снегохода был Михаил Рудяк. В середине сидела Дарья, а позади нее – Марина."Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. "Мы в него слетели и врезались в дерево", —говорила Дарья. - Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала"."Она будто бы засыпала на руках"После двух лет вдовства Мороз женился на актрисе Виктории Исаковой в 2003 году. В этом же году у пары родилась дочь Марина, но судьба нанесла новый удар: малышке диагностировали редкое генетическое заболевание, и она умерла в три месяца, убаюканная отцом на руках.Это испытание могло стать роковым: многие не выдержали бы. Но, по словам коллег, на площадке Юрий продолжал работать, иногда отрешённо общаясь с актёрами, словно внутри него царила пустота. Но он научился жить с ней.Юрий открыто говорил, как тяжело ему далась эта потеря: "Она как будто засыпала у меня на руках".Страшный диагнозВ последние годы Мороз столкнулся с тяжелой болезнью. С 2023 года Юрий боролся с раком поджелудочной железы. Болезнь прогрессировала. Он не скрывал диагноз, боролся с отвагой. Друзья рассказывали, что он посещал госпитали, лечился, проходил курсы терапии.Несмотря на это, был полный рабочий режим: он вовлекался в проекты, принимал участие в фестивалях, давал интервью, продолжал снимать истории, которые он так любил.Морозу назначили паллиативный статус в конце июня 2025 года.Он почти не вставал с постели, передвигался с помощью инвалидной коляски, но продолжал работать и готовить творческие проекты, несмотря на усиливающиеся симптомы.14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Церемония прощания прошла16 июля 2025 года в Большом траурном зале ЦКБ № 1 (Москва), затем отпевание в храме Воскресения Словущего и захоронение на Ваганьковском кладбище.
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4.7
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москва, юрий мороз, виктория исакова
Москва, Юрий Мороз, Виктория Исакова

Тяжелая судьба Юрия Мороза: гибель жены, потеря дочери и битва с раком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер, режиссер Юрий Мороз
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В ночь с 13 на 14 июля ушёл из жизни известный режиссёр Юрий Мороз. В его жизни было три трагедии, которые могли сломить любого: смерть супруги, потеря дочери и страшный диагноз. Но он продолжал жить, работать и творить до последних дней.

От шахтёрских корней до большого экрана

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне Ворошиловградской области, Украинской ССР. Отец работал на шахте имени Засядько, мать была хирургом. После школы Юрий поступил в профтехучилище и жизнь готовила для него путь, уже протоптанный следами отца. Но судьба распорядилась иначе. Кончено тогда будущий режиссер и подумать не мог, что выберет актёрское ремесло, но душа тянулась к сцене.
В 19 он все же решился отправится навстречу судьбе, уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Виктору Монюкову. Но осознал своё истинное призвание позже. За более чем сорокалетнюю карьеру в киноиндустрии у него всего 20 ролей, часть из которых и вовсе эпизоды. В отдельных случаях Мороз не был даже указан в титрах. В 1979 году Юрий Викторович окончил МХАТ, а в 1988 режиссёрский факультет ВГИКа. С тех пор начал творческую жизнь как режиссер театра и кино.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАртист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме "Принцесса цирка"
Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме "Принцесса цирка"
В 1990 году на экраны вышли первые работы режиссёра: "Подземелье ведьм" (по роману Кира Булычёва) и "Чёрный квадрат", где он также выступил автором сценария. Мороз создавал не просто фильмы, он искал драму, психологию, искру человечности.
Одним из ключевых проектов Юрия Мороза стал телесериал "Каменская" с Еленой Яковлевой в главной роли. Основанный на детективах Александры Марининой, он впервые вышел на экраны в 1999 году. Мороз выступил режиссёром первых трёх сезонов, заложив основу успеха картины.
В 2006 году на экраны вышел фильм "Точка", который был представлен на международном кинофестивале в Чикаго. За свои роли в этой драме три исполнительницы, а именно Дарья Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова получили престижную награду Silver Hugo за лучшую женскую актёрскую работу.
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанкВиктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы" по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы"
Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы" по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза "Братья Карамазовы"

"Так ответила, что плейбой поперхнулся"

Семейная жизнь Юрия была крепкой и полной любви. Его первая супруга, актриса Марина Левтова, стала не только спутницей, но и музой режиссёра. Он познакомился с ней 1980 году на съёмках "Юности Петра".
"Мы стояли на съемочной площадке: Дмитрий Золотухин, Коля Еременко и я. Три красавца в костюмах петровской эпохи. Вдруг видим, приехали девчонки с герасимовского курса, прошли мимо нас. Еременко еще пошутил: "Вы куда? Мимо нас просто так девушки не ходят". Две усмехнулись, а одна что-то хлесткое бросила в ответ, да так, что даже плейбой Еременко поперхнулся. Это была Марина", - рассказывал о первой встрече с возлюбленной режиссер.
© РИА НовостиЛидия Федосеева-Шукшина и Марина Левтова в художественном фильме "Ключ без права передачи"
Лидия Федосеева-Шукшина и Марина Левтова в художественном фильме Ключ без права передачи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости
Лидия Федосеева-Шукшина и Марина Левтова в художественном фильме "Ключ без права передачи"
Яркая и обаятельная блондинка сразу привлекла внимание начинающего актёра, но сама Марина Левтова поначалу не воспринимала его ухаживания всерьёз, несмотря на тесное общение на площадке и за ее пределами.
Чтобы завоевать расположение девушки, Юрию пришлось проявить смекалку: он наладил контакт с её родителями, помог им с дачным ремонтом и таким образом сумел завоевать симпатию всей семьи.

"Мама меня уберегла"

Они поженились, и в 1983 году родилась дочь Дарья, которая тоже пошла по стопам родителей и дебютировала в кино еще в трехмесячном возрасте, в картине "Милый, дорогой, любимый…".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске
Супруги построили творческое пространство, в котором рождались идеи для будущих проектов, обсуждались сцены, слова и образы. Их союз был искренним и глубоким. Но горе пришло внезапно: Марина трагически погибла в 2000 году после катания на снегоходе вследствие полученной черепно-мозговой травмы.
Ирония судьбы заключалась в том, что последним фильмом в карьере Марины Левтовой стала картина, ставшая одновременно и первой осознанной работой её дочери, Дарьи Мороз.
Речь идёт о ленте "Фортуна" режиссёра Георгия Данелия, вышедшей в 2000 году. Именно на вечеринке по случаю премьеры этой картины и произошла трагедия.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкКинорежиссер Георгий Данелия на XI Открытом российском кинофестивале "Кинотавр"
Кинорежиссер Георгий Данелия на XI Открытом российском кинофестивале Кинотавр - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
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Кинорежиссер Георгий Данелия на XI Открытом российском кинофестивале "Кинотавр"
Молодая актриса упросила маму поехать на подмосковную дачу друга их семьи Михаила Рудяка, к компании присоединились приятели Левтовой, артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Дарья захотела покататься на снегоходах, но Марина настаивала: "Это опасно". В итоге решила поехать с дочерью.
"Марина была против этой затеи, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение, - рассказывал позже Юрий. - Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра".
За рулем снегохода был Михаил Рудяк. В середине сидела Дарья, а позади нее – Марина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде
"Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. "Мы в него слетели и врезались в дерево", —говорила Дарья. - Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала".

"Она будто бы засыпала на руках"

После двух лет вдовства Мороз женился на актрисе Виктории Исаковой в 2003 году. В этом же году у пары родилась дочь Марина, но судьба нанесла новый удар: малышке диагностировали редкое генетическое заболевание, и она умерла в три месяца, убаюканная отцом на руках.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре "Россия"
Это испытание могло стать роковым: многие не выдержали бы. Но, по словам коллег, на площадке Юрий продолжал работать, иногда отрешённо общаясь с актёрами, словно внутри него царила пустота. Но он научился жить с ней.
Юрий открыто говорил, как тяжело ему далась эта потеря: "Она как будто засыпала у меня на руках".

Страшный диагноз

В последние годы Мороз столкнулся с тяжелой болезнью. С 2023 года Юрий боролся с раком поджелудочной железы. Болезнь прогрессировала. Он не скрывал диагноз, боролся с отвагой. Друзья рассказывали, что он посещал госпитали, лечился, проходил курсы терапии.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова
Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Дарья Мороз, ее отец, режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова
Несмотря на это, был полный рабочий режим: он вовлекался в проекты, принимал участие в фестивалях, давал интервью, продолжал снимать истории, которые он так любил.
Морозу назначили паллиативный статус в конце июня 2025 года.
Он почти не вставал с постели, передвигался с помощью инвалидной коляски, но продолжал работать и готовить творческие проекты, несмотря на усиливающиеся симптомы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрощание с режиссером и актером Юрием Морозом
Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом
14 июля 2025 года Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Церемония прощания прошла16 июля 2025 года в Большом траурном зале ЦКБ № 1 (Москва), затем отпевание в храме Воскресения Словущего и захоронение на Ваганьковском кладбище.
 
МоскваЮрий МорозВиктория Исакова
 
 
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