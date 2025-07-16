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В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025

В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:15:00+03:00

2025-07-16T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали его жена актриса Виктория Исакова и дочь — актриса Дарья Мороз, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев, другие друзья и коллеги Мороза, а также поклонники его творчества.Венки передали Союз кинематографистов, кинокомпания "Марс медиа", "Первый канал", гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и другие. Похоронят Мороза на Ваганьковском кладбище. Отпевание состоится в кладбищенском храме Воскресения Словущего, там будут присутствовать только родные и близкие.Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет.Он родился в 1956 году в Краснодоне. Окончил Школу-студию МХАТ, и режиссерский факультет ВГИКа. Как актер дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в "Принцессе цирка" Светланы Дружининой. Сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 1990-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же на его счету актерских работ и около 40 — продюсерских.

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