В ЦКБ в Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.
Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.
В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.
В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".
Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.
В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.
Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.
В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".
В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.
Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".
Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.