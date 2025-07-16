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В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:15 16.07.2025 (обновлено: 12:01 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/proschanie-2029394489.html
В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом
В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом - РИА Новости, 16.07.2025
В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом
Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали его жена актриса Виктория Исакова и дочь — актриса Дарья Мороз, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев, другие друзья и коллеги Мороза, а также поклонники его творчества.Венки передали Союз кинематографистов, кинокомпания "Марс медиа", "Первый канал", гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и другие. Похоронят Мороза на Ваганьковском кладбище. Отпевание состоится в кладбищенском храме Воскресения Словущего, там будут присутствовать только родные и близкие.Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет.Он родился в 1956 году в Краснодоне. Окончил Школу-студию МХАТ, и режиссерский факультет ВГИКа. Как актер дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в "Принцессе цирка" Светланы Дружининой. Сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 1990-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же на его счету актерских работ и около 40 — продюсерских.
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москва, россия, дарья мороз, краснодон, виктория исакова, юрий мороз, зарядье, вгик
Культура, Москва, Россия, Дарья Мороз, Краснодон, Виктория Исакова, Юрий Мороз, Зарядье, ВГИК
В Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

В ЦКБ в Москве началась церемония прощания с режиссером Юрием Морозом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрощание с режиссером и актером Юрием Морозом
Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прощание с режиссером и актером Юрием Морозом
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Церемония прощания с режиссером и актером Юрием Морозом проходит в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовали его жена актриса Виктория Исакова и дочь — актриса Дарья Мороз, гендиректор Первого канала Константин Эрнст с женой, худрук театра Сатиры и театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, Джаник Файзиев с женой — актрисой Светланой Ивановой, актеры Павел Деревянко, Иван Кокорин, Марьяна Спивак, продюсер Антон Златопольский, музыкант Гарик Сукачев, другие друзья и коллеги Мороза, а также поклонники его творчества.
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

Режиссер Юрий Мороз перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Режиссер Юрий Мороз с дочерью, актрисой Дарьей Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 7

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 7

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
Перейти в медиабанк
6 из 7

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Венки передали Союз кинематографистов, кинокомпания "Марс медиа", "Первый канал", гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и другие.
Похоронят Мороза на Ваганьковском кладбище. Отпевание состоится в кладбищенском храме Воскресения Словущего, там будут присутствовать только родные и близкие.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом
Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дочь Юрия Мороза, актриса Дарья Мороз во время церемонии прощания с режиссером и актером Юрием Морозом
Юрий Мороз умер в ночь на 14 июля. Ему было 68 лет.
Он родился в 1956 году в Краснодоне. Окончил Школу-студию МХАТ, и режиссерский факультет ВГИКа. Как актер дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в "Принцессе цирка" Светланы Дружининой. Сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
В 1990-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же на его счету актерских работ и около 40 — продюсерских.
Актер, режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Биография режиссера Юрия Мороза
14 июля, 14:18
 
КультураМоскваРоссияДарья МорозКраснодонВиктория ИсаковаЮрий МорозЗарядьеВГИК
 
 
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