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Умер режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 14.07.2025
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Культура
 
11:51 14.07.2025 (обновлено: 19:05 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moroz-2028979284.html
Умер режиссер Юрий Мороз
Умер режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 14.07.2025
Умер режиссер Юрий Мороз
Актер и режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 14.07.2025
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий."Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — сказал собеседник агентства.Юрий Павлович Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988-м — режиссерский факультет ВГИКа. Он дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка". Актер сыграл также в таких лентах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же имеет актерских работ и около 40 — продюсерских.
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общество, юрий мороз, игорь золотовицкий, светлана дружинина, сергей герасимов, краснодон, вгик
Культура, Общество, Юрий Мороз, Игорь Золотовицкий, Светлана Дружинина, Сергей Герасимов, Краснодон, ВГИК
Умер режиссер Юрий Мороз

Режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Мороз
Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Мороз. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — сказал собеседник агентства.
Какие фильмы и сериалы Юрия Мороза вспоминают зрители
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

Режиссер Юрий Мороз перед началом церемонии открытия VI фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

Режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии закрытия VIII фестиваля нового российского кино Горький fest в Нижнем Новгороде

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 7
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Артист Юрий Мороз (исполнитель роли Тони) в кинофильме Принцесса цирка

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
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3 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

Председатель жюри фестиваля, актер, режиссер Юрий Мороз на торжественной церемонии открытия XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов Дух огня в Ханты-Мансийске

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала" | Перейти в медиабанк

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

Виктория Исакова (Катерина Ивановна) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в сцене из фильма режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы по роману Ф. М. ДостоевскогоФильм режиссера Юрия Мороза Братья Карамазовы

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
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6 из 7
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

Режиссер Юрий Мороз с дочерью, актрисой Дарьей Мороз на Звездной дорожке перед началом церемонии открытия 30-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7

Режиссер Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Его отец работал электриком на шахте, а мама — хирургом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 7

В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ и поступил в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, где прослужил до 1987-го.

В кино дебютировал в исторических картинах Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 7

Зрители запомнили его в роли Тони в кинофильме "Принцесса цирка" Светланы Дружининой. Картина вышла на экраны в 1982 году.

В 1988-м Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 7

Стал режиссером популярного телесериала "Каменская", где главную роль исполнила Елена Яковлева. Сам Юрий Мороз появляется в эпизодах этой картины.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
4 из 7

В 2006 году основал кинокомпанию "Мороз фильм", первой работой которой стала лента "Точка".

В главных ролях в этом проекте сыграли дочь режиссера Дарья Мороз и его жена Виктория Исакова.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Зрителям известны многие его работы, среди которых "Инквизитор", "Апостол", "Операция "Сатана", "Угрюм-река".

© РИА Новости / Пресс-служба "Первого канала"
Перейти в медиабанк
6 из 7

Юрий Мороз снял третий сезон популярного сериала "Содержанки", в котором одну из главных ролей сыграла его дочь Дарья.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 7
Юрий Павлович Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988-м — режиссерский факультет ВГИКа.
Он дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка". Актер сыграл также в таких лентах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же имеет актерских работ и около 40 — продюсерских.
 
КультураОбществоЮрий МорозИгорь ЗолотовицкийСветлана ДружининаСергей ГерасимовКраснодонВГИК
 
 
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