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Умер режиссер Юрий Мороз

Умер режиссер Юрий Мороз - РИА Новости, 14.07.2025

Умер режиссер Юрий Мороз

Актер и режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Актер и режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий."Он умер сегодня ночью. Да, он болел", — сказал собеседник агентства.Юрий Павлович Мороз родился в 1956 году в Краснодоне. В 1979-м окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988-м — режиссерский факультет ВГИКа. Он дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса цирка". Актер сыграл также в таких лентах, как "Тайна "Черных дроздов", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял сериалы "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и многие другие — всего более 20. Почти столько же имеет актерских работ и около 40 — продюсерских.

краснодон

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общество, юрий мороз, игорь золотовицкий, светлана дружинина, сергей герасимов, краснодон, вгик