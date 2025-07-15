https://ria.ru/20250715/nauka-2029067151.html

На Дону нашли новый способ улучшать почвы

На Дону нашли новый способ улучшать почвы - РИА Новости, 15.07.2025

На Дону нашли новый способ улучшать почвы

Технологию, которая позволяет очищать почвы от токсичных элементов и в то же время избавляться от загрязняющих окружающую среду сточных вод, предложили ученые... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:00:00+03:00

2025-07-15T09:00:00+03:00

2025-07-15T11:46:00+03:00

наука

южный федеральный университет

дон

российские инновации

качество жизни

продовольственная безопасность

наука

технологии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Технологию, которая позволяет очищать почвы от токсичных элементов и в то же время избавляться от загрязняющих окружающую среду сточных вод, предложили ученые ЮФУ. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Research.По оценкам исследователей Южного федерального университета (ЮФУ), ежегодно в мире образуется около 200 миллиардов тонн сточных вод. В них содержатся тяжелые металлы, ядовитые органические вещества и болезнетворные микробы. Обычное захоронение таких отходов только усугубляет экологические проблемы.Ученые вуза создали технологию, которая превращает осадок от сточных вод в специальный сорбент (поглотитель) с помощью метода низкотемпературного пиролиза (нагревание без доступа кислорода), что минимизирует вредные выбросы. Этот сорбент затем вносится в почвы, загрязненные канцерогенами (особенно опасными веществами из промышленных выбросов, нефтепродуктов и сжигания топлива).Как утверждают исследователи ЮФУ, новый метод снижает содержание опасных соединений в почве почти вдвое (на 48 процентов), одновременно повышая ее плодородные свойства."Практическая значимость предложенного решения многогранна. Во-первых, мы очищаем загрязненные почвы, косвенно улучшая качество сельхозпродукции. Во-вторых, сорбенты производятся из отходов, которые сами по себе составляют огромную экологическую проблему. Под захоронение осадков сточных вод выводятся огромные территории, эти отходы очень опасны с точки зрения содержания патогенных микроорганизмов", — рассказала заведующая исследовательской лабораторией "Интеллектуальные агроэкосистемы" ЮФУ Светлана Сушкова.По ее словам, новый сорбент повышает влагоудерживающую способность почвы, обогащает ее питательными веществами и способен потенциально увеличить урожайность на 10–15 процентов в засушливых южных областях."Аналогичные работы существуют за рубежом, но наша технология адаптирована именно для российских условий. Мы работаем с местными отходами и получаем уникальный продукт", — прокомментировала Сушкова.В ходе исследования учеными применялся метод низкотемпературного пиролиза. По их словам, выбросы токсичных газов были сведены к минимуму.На данном этапе перед специалистами ЮФУ стоит задача внедрения разработанной технологии и ее популяризации в рамках взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами, а также индустриальными партнерами.Исследование выполнено при поддержке программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" в Южном федеральном университете.

https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html

https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

https://ria.ru/20250701/nauka-2025055269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южный федеральный университет, дон, российские инновации, качество жизни, продовольственная безопасность, наука, технологии, экология, экология в россии, университетская наука