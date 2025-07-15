https://ria.ru/20250715/lenoblast-2029178791.html

В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем

В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем - РИА Новости, 15.07.2025

В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем

Мотоциклист и его пассажирка погибли после ночного столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области, животное скрылось в лесу, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:30:00+03:00

2025-07-15T10:30:00+03:00

2025-07-15T10:30:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мотоциклист и его пассажирка погибли после ночного столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области, животное скрылось в лесу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, авария произошла около 00.15 во вторник на 47-м километре автодороги Санкт-Петербург – Сортавала во Всеволожском районе. "41-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha и двигаясь со скоростью, не позволившей ему постоянно контролировать движение мотоцикла, совершил наезд на лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП и байкер и его пассажир, 42-летняя женщина, погибли на месте", – говорится в сообщении. Уточняется, что животное убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)