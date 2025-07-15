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В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем - РИА Новости, 15.07.2025
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10:30 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/lenoblast-2029178791.html
В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем
В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем - РИА Новости, 15.07.2025
В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем
Мотоциклист и его пассажирка погибли после ночного столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области, животное скрылось в лесу, сообщила... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:30:00+03:00
2025-07-15T10:30:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мотоциклист и его пассажирка погибли после ночного столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области, животное скрылось в лесу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, авария произошла около 00.15 во вторник на 47-м километре автодороги Санкт-Петербург – Сортавала во Всеволожском районе. "41-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha и двигаясь со скоростью, не позволившей ему постоянно контролировать движение мотоцикла, совершил наезд на лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП и байкер и его пассажир, 42-летняя женщина, погибли на месте", – говорится в сообщении. Уточняется, что животное убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20250624/medved-2025155867.html
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области двое людей погибли в ДТП, столкнувшись с лосем

Мотоциклист и его пассажирка погибли при столкновении с лосем в Ленобласти

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Мотоциклист и его пассажирка погибли после ночного столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленинградской области, животное скрылось в лесу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла около 00.15 во вторник на 47-м километре автодороги Санкт-ПетербургСортавала во Всеволожском районе.
"41-летний водитель, управляя мотоциклом Yamaha и двигаясь со скоростью, не позволившей ему постоянно контролировать движение мотоцикла, совершил наезд на лося, перебегавшего дорогу. В результате ДТП и байкер и его пассажир, 42-летняя женщина, погибли на месте", – говорится в сообщении.
Уточняется, что животное убежало в лес. По факту ДТП проводится проверка.
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ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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