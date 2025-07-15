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Лавров заявил о нежелании Киева договариваться - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 15.07.2025 (обновлено: 15:18 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029256966.html
Лавров заявил о нежелании Киева договариваться
Лавров заявил о нежелании Киева договариваться - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров заявил о нежелании Киева договариваться
Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:06:00+03:00
2025-07-15T15:18:00+03:00
киев
украина
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
сергей кислица
михаил галузин
шос
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены."Если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться. Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйены и прочие Мерцы запрещают это делать, когда все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
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киев, украина, россия, сергей лавров, сергей кислица, михаил галузин, шос
Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Сергей Кислица, Михаил Галузин, ШОС
Лавров заявил о нежелании Киева договариваться

Лавров: слова Киева о переговорах в Стамбуле означают нежелание договариваться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены.
"Если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться. Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйены и прочие Мерцы запрещают это делать, когда все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров заявил, что Вашингтон знает позицию России по Украине
15:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияСергей ЛавровСергей КислицаМихаил ГалузинШОС
 
 
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