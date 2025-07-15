https://ria.ru/20250715/lavrov-2029256966.html

Лавров заявил о нежелании Киева договариваться

Лавров заявил о нежелании Киева договариваться - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров заявил о нежелании Киева договариваться

Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:06:00+03:00

2025-07-15T15:06:00+03:00

2025-07-15T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица 13 июля заявил, что формат стамбульских переговоров с РФ "практически исчерпал себя". В понедельник замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены."Если они заявляют, что формат исчерпан, означает это, помимо наплевательского отношения к своим гражданам, еще и нежелание договариваться. Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйены и прочие Мерцы запрещают это делать, когда все эти персонажи просто в один голос требуют срочно накачивать Украину дополнительными наступательными вооружениями", - сказал Лавров журналистам по итогам СМИД ШОС.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле. Итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Как заявил 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, сроки третьего раунда переговоров России и Украины согласовываются. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной.

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