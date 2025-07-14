https://ria.ru/20250714/ssha-2029077251.html

США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол

США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025

США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол

США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана, заявил посол Штатов в Турции, спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:40:00+03:00

2025-07-14T17:40:00+03:00

2025-07-14T18:41:00+03:00

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турция

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл — РИА Новости. США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана, заявил посол Штатов в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. "И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: "Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет и можете делить ее со всеми", — сказал дипломат на брифинге в Нью-Йорке.Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.В августе 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Анкарой как часть геополитической и геоэкономической революции, а его открытие станет "стратегическим событием". По его словам, хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции.

https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html

https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html

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армения

сша

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в мире, турция, армения, сша, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров