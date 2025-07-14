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США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025
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17:40 14.07.2025 (обновлено: 18:41 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/ssha-2029077251.html
США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол
США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол - РИА Новости, 14.07.2025
США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол
США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана, заявил посол Штатов в Турции, спецпредставитель... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:40:00+03:00
2025-07-14T18:41:00+03:00
в мире
турция
армения
сша
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл — РИА Новости. США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана, заявил посол Штатов в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. &quot;И Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: &quot;Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет и можете делить ее со всеми&quot;, — сказал дипломат на брифинге в Нью-Йорке.Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.В августе 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Анкарой как часть геополитической и геоэкономической революции, а его открытие станет "стратегическим событием". По его словам, хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции.
https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html
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в мире, турция, армения, сша, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров
В мире, Турция, Армения, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров
США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет, заявил посол

Посол Баррак: США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана

© Getty Images / Anadolu/Resul RehimovЗангезурский коридор
Зангезурский коридор - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Resul Rehimov
Зангезурский коридор. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 14 июл — РИА Новости. США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана, заявил посол Штатов в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак.
«

Турция находится в центре всего этого, как и Азербайджан с Арменией. Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 километра дороги. И тут приходит Америка и говорит: "Хорошо, мы возьмем управление на себя. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет и можете делить ее со всеми", — сказал дипломат на брифинге в Нью-Йорке.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Пашинян сделал новое заявление о Зангезурском коридоре
21 июня, 16:32
Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку — соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее — с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
В августе 2024 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Зангезурский коридор рассматривается Анкарой как часть геополитической и геоэкономической революции, а его открытие станет "стратегическим событием". По его словам, хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Ереван сдержанно отреагировал на слова Эрдогана о Зангезурском коридоре
5 июля, 23:48
 
В миреТурцияАрменияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганСергей Лавров
 
 
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