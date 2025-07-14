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Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства
Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства - РИА Новости, 14.07.2025
Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства
Вице-премьер РФ Виталий Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства Андрея Никитина, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:01:00+03:00
2025-07-14T17:01:00+03:00
2025-07-14T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства Андрея Никитина, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. "В министерстве транспорта заместитель председателя правительства Виталий Савельев представил министра транспорта Андрея Никитина коллективу Минтранса и транспортного комплекса страны… На представлении присутствовали заместители министра и руководители подведомственных Минтрансу организаций, представители Совета Федерации, Государственной Думы и профессионального транспортного сообщества, руководители крупнейших транспортных компаний", - говорится в сообщении. Савельев подчеркнул, что новый глава ведомства имеет большой профессиональный опыт: руководил Агентством стратегических инициатив и был губернатором Новгородской области. "Одной из ключевых задач является выполнение национального проекта "Эффективная транспортная система", который включает в себя девять федеральных проектов, в том числе строительство высокоскоростной магистрали, утверждённое Президентом России. В числе других масштабных задач – развитие Большого Северного морского пути, строительство третьего этапа Восточного полигона железных дорог, создание современной и качественной аэродромной и аэропортовой инфраструктуры", – приводятся в сообщении слова вице-премьера. В свою очередь Никитин добавил, что Минтранс РФ сделает акцент на цифровизацию отрасли для обеспечения мультимодальности, максимального комфорта и удобства пассажиров.
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россия, новгородская область, виталий савельев, андрей никитин (политик), совет федерации рф, политика
Россия, Новгородская область, Виталий Савельев, Андрей Никитин (политик), Совет Федерации РФ, Политика
Савельев представил коллективу Минтранса нового главу ведомства
Вице-премьер Савельев представил коллективу Минтранса нового главу Никитина