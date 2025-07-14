https://ria.ru/20250714/peterburg-2029009818.html

В Петербурге сожгли более 500 кг служившего вещдоком кокаина

В Петербурге сожгли более 500 кг служившего вещдоком кокаина - РИА Новости, 14.07.2025

В Петербурге сожгли более 500 кг служившего вещдоком кокаина

Более 500 килограммов кокаина, который был вещественным доказательством по уголовным делам, уничтожено в Санкт-Петербурге, стоимость изъятого из оборота... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:53:00+03:00

2025-07-14T13:53:00+03:00

2025-07-14T13:56:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Более 500 килограммов кокаина, который был вещественным доказательством по уголовным делам, уничтожено в Санкт-Петербурге, стоимость изъятого из оборота наркотика превышает 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России. "Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в плановом порядке уничтожено наркотическое средство кокаин, которое являлось вещественным доказательством по уголовным делам, по которым в настоящее время вынесены обвинительные приговоры судов... Общий вес наркотического средства кокаин, уничтоженного на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города, составил 530 кг", – говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что стоимость изъятого из незаконного оборота запрещенного вещества оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Процедура уничтожения наркотика проходила под контролем межведомственной комиссии, включавшей представителей комитета по здравоохранению Петербурга, а также городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027124317.html

санкт-петербург

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Сжигание вещдоков Наркотики являлись вещдоками по уголовным делам, по которым уже вынесены обвинительные приговоры судов. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-14T13:53 true PT0M25S

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происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)