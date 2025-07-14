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Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым ядерную тематику - РИА Новости, 14.07.2025
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14:07 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/lavrov-2029012572.html
Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым ядерную тематику
Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым ядерную тематику - РИА Новости, 14.07.2025
Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым ядерную тематику
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует 15 июля встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Китае и обсудить ядерную тематику, а также Ближний Восток,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:07:00+03:00
2025-07-14T14:07:00+03:00
в мире
иран
китай
ближний восток
аббас аракчи
сергей лавров
нурлан ермекбаев
шос
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ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости, Марина Вялова. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует 15 июля встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Китае и обсудить ядерную тематику, а также Ближний Восток, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. По его словам, такая встреча планируется на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет в китайском Тяньцзине. "В ходе поездки господина Аракчи в Китай, где завтра пройдет заседание СМИД ШОС, в котором... примет участие господин Лавров, состоится встреча двух министров... На повестке дня - продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос", - сказал Багаи. Двумя днями ранее в секретариате ШОС сообщили, что заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится в китайском городе Тяньцзинь 15 июля, стороны обсудят подготовку к саммиту ШОС, а также сотрудничество в рамках организации. Отмечается, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств - членов организации, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
https://ria.ru/20250614/rossija-2022838120.html
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в мире, иран, китай, ближний восток, аббас аракчи, сергей лавров, нурлан ермекбаев, шос
В мире, Иран, Китай, Ближний Восток, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Нурлан Ермекбаев, ШОС
Глава МИД Ирана планирует обсудить с Лавровым ядерную тематику

Аракчи планирует 15 июля встретиться с Лавровым и обсудить ядерную тематику

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости, Марина Вялова. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует 15 июля встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым в Китае и обсудить ядерную тематику, а также Ближний Восток, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По его словам, такая встреча планируется на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет в китайском Тяньцзине.
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"В ходе поездки господина Аракчи в Китай, где завтра пройдет заседание СМИД ШОС, в котором... примет участие господин Лавров, состоится встреча двух министров... На повестке дня - продолжение консультаций о двусторонних отношениях, а также последние события в регионе, включая иранский ядерный вопрос", - сказал Багаи.
Двумя днями ранее в секретариате ШОС сообщили, что заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится в китайском городе Тяньцзинь 15 июля, стороны обсудят подготовку к саммиту ШОС, а также сотрудничество в рамках организации.
Отмечается, что в мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств государств - членов организации, генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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В миреИранКитайБлижний ВостокАббас АракчиСергей ЛавровНурлан ЕрмекбаевШОС
 
 
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