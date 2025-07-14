https://ria.ru/20250714/eksporter-2029111672.html

Определены победители окружного этапа "Экспортер года" в ЮФО в 2025 году

Определены победители окружного этапа "Экспортер года" в ЮФО в 2025 году - РИА Новости, 14.07.2025

Определены победители окружного этапа "Экспортер года" в ЮФО в 2025 году

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:36:00+03:00

2025-07-14T20:36:00+03:00

2025-07-14T20:36:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года", в состав которой вошли представители федеральных министерств, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, АНО "Национальные приоритеты" и предпринимательских объединений, объявила победителей конкурса в Южном федеральном округе, как малые и средние предприятия, так и крупные промышленные компании, достигшие значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров и услуг по итогам 2024 года, сообщает центр.Премия "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России."Южный федеральный округ вносит заметный вклад в наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации. В 2024 году в общем объеме ННЭ России доля округа составила 9%. Важно, что в числе ключевых направлений несырьевого неэнергетического экспорта округа помимо зерновых культур, масложировой продукции, есть позиции из металлургии, машиностроения, химической промышленности. Это говорит о сбалансированности в экспортных поставках и разностороннем развитии промышленного потенциала региона. В структуре округа есть регионы лидеры — промышленный экспорт Краснодарского края по итогам 2024 года вырос на 35%. Отдельно отмечаю вклад ЮФО в наращивание кооперационных связей с дружественными странами — экспорт товаров отраслей промышленности Краснодарского края и Астраханской области вырос на 36% и 60% соответственно по сравнению с 2023 годом. Желаю экспортерам округа продолжать наращивать потенциал, развивая производство новой экспортно ориентированной продукции. Ваш успех в этом деле вносит свою лепту в благополучие всей страны", — отметил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Роман Чекушов.Краснодарский край является одновременно крупным поставщиком промышленной и аграрной продукции, экспортирующий не только зерно, но и значительные объемы металлопродукции. Также можно выделить Белгородскую область, которая входит в топ-10 по экспорту металлопродукции среди регионов и занимает второе место по экспорту масложировой продукции по итогам 2024 года."Экспортеры ЮФО демонстрируют стабильные успехи в развитии внешнеэкономической деятельности округа. Мы наблюдаем как растут их экспортные компетенции, успешно решаются вопросы логистики, выстраивается взаимодействие с дружественными рынками, что, безусловно, способствует росту и сбалансированности товарооборота", — уточнил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.Церемония награждения победителей окружного этапа премии "Экспортер года" по Южному федеральному округу состоится 7 августа в Волгограде."Компании Юга России активно осваивают дружественные рынки и получают поддержку как на региональном, так и на федеральном уровне. В 2024 году экспортеры ЮФО при поддержке РЭЦ реализовали поставки на сумму свыше $2,7 млрд. Около 2000 предприятий региона получили комплексную поддержку, включающую финансовые инструменты — льготное кредитование, страхование экспортных рисков и государственные гарантии — а также широкий спектр нефинансовых услуг: консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, аналитические обзоры зарубежных рынков, организацию деловых миссий и участие в международных выставках, а также помощь в оформлении экспортных разрешительных документов", — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.В ЮФО отмечены крупные регионы-поставщики агропромышленной продукции — Краснодарский край и Ростовская область, которые традиционно входят в топ-экспортеров зерна и масложировой продукции."С 2014 года в Волгоградской области продолжается системная работа по расширению экономического сотрудничества с зарубежными странами. Создаются условия для эффективной работы действующих и потенциальных компаний-экспортеров, для вывода местной продукции на международный рынок. Волгоградские компании проявляют активность в освоении новых рынков, а государственная поддержка бизнеса способствует налаживанию новых контактов и укреплению существующих связей с действующими партнерами. Новые возможности для решения задач регион получил, реализуя мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", — сообщила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская.По итогам заседания Единой окружной конкурсной комиссии первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес" заняло ООО "ВОЛМА-Маркетинг", Волгоградская область. Экспортирует строительные материалы. Второе место - ООО "Абинский электрометаллургический завод", Краснодарский край. Экспортирует арматурный и фасонный прокат в прутках, катанку различных групп марок стали, а также арматурный прокат в мотках. Третье место у ООО "Глобал Кемикал", Волгоградская область. Экспортирует АКД-клей (клей на основе алкилкетендимера), технологические смазки, пеногасители, пластификаторы, бактерицидные препараты, обезвоживатели.В этой же номинации среди малого и среднего предпринимательства победило ООО НПО "Броня", Волгоградская область. Экспортирует жидкие тепло-, гидро- звукоизоляции, огнезащиту, грунтовку, защитные покрытия для авто. Второе место у ООО "Сад радости", Волгоградская область. Экспортирует новогодние световые фигуры, декоративные световые фигуры из металла, мебель, декор, система затенения для уличного применения. На третьем месте - индивидуальный предприниматель Бондаренко Н.В., Краснодарский край. Экспортирует одеяла, подушки с искусственным наполнителем, стеганные покрывала.В номинация "Экспортер года в сфере машиностроения" в категории "Крупный бизнес" победило ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", Ростовская область. Экспортирует комбайны, тракторы для сельского хозяйства, самоходные косилки, узлы, агрегаты, запасные части, машинокомплекты для окончательной сборки комбайнов и тракторов. Второе - ООО "Вати-авто", Волгоградская область. Экспортирует материалы, используемые для ремонта промышленного оборудования и автомобилей.Среди МСП в данной номинации выиграло ООО "Завод промышленного оборудования Скат", Волгоградская область. Экспортирует контрольно-измерительные приборы для лабораторных испытаний, измерений, сертификации, тестирования, диагностики. Второе - ООО "Завод ТерраФриго", Ростовская область. Экспортирует холодильно-обогревательные установки на авто, кондиционеры для коммерческого транспорта, спецтранспорта и с/х техники, теплообменные агрегаты. Третье место у ООО "Техноиндустрия", Краснодарский край. Экспортирует пищевое оборудование: автоматы и полуавтоматы выдува ПЭТ-тары, этикетировочные машины, пресс-формы, автоматы и полуавтоматы розлива спокойных жидкостей.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса" в категории "Крупный бизнес" получило ООО "Базис Плюс", Краснодарский край. Экспортирует подсолнечное масло. Второе - ООО "Мегамикс", Волгоградская область. Экспортирует премиксы и белково-витаминно-минеральные добавки, различные виды кормов. Третье - ООО "НьюБио", Волгоградская область. Экспортирует мальтодекстрины, сухие глюкозные сиропы, крахмал, патоку.В малом и среднем бизнесе в этой номинации победило ООО "ТСП", Краснодарский край. Экспортирует растительные масла (кукурузное, подсолнечное, рапсовое). Второе место у ООО "Саликорния Нутришн", Астраханская область. Экспортирует "зеленую соль" — специю полностью растительного происхождения. Третье - у ООО "Южная Торговая Группа", Краснодарский край. Экспортирует овес, жом свекловичный.В номинации "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" в категории "Крупный бизнес" первое место получило ООО "Фанагория", Краснодарский край. Экспортирует тихие и игристые виноградные вина. Второе место - ООО "Еланский сыродельный комбинат", Волгоградская область. Экспортирует твердые и полутвердые сыры. Третье - ООО "Новатор", Республика Крым. Экспортирует мягкие, полутвердые, твердые сыры.Среди МСП - первое место в этой номинации у ООО "Арчеда-продукт", Волгоградская область. Экспортирует более 50 наименований товаров: моно- и мультизлаковые хлопья, различные виды муки и экструдированных отрубей, а также крупы в ассортименте. Второе место - ООО "Торгово-коммерческое предприятие "Элза", Краснодарский край. Экспортирует различные кондитерские изделия. Третье место у ООО "ПаритетАгро", Краснодарский край. Экспортирует пшеничную муку."Экспортером года в сфере услуг" в категории "Крупный бизнес" стал ООО "Европак-Юг", Краснодарский край. Экспортирует услуги по контейнерным перевозкам продукции АПК. На вторам месте - ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоградская область. Экспортирует медицинские услуги. Третье - ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2", Волгоградская область. Экспортирует рождение ребенка "под ключ".Перове место у малого и среднего бизнеса в этой же номинации получило ООО "Адамант Логистика", Ростовская область. Экспортирует транспортно-экспедиционные услуги. Второе место - ООО "ВТА Лайн", Ростовская область. Экспортирует международные перевозки всеми видами транспорта, экспедирование грузов, организацию перевалки и хранения, таможенное сопровождение. Третье - ООО "ОТК", Волгоградская область. Экспортирует услуги по разработке инженерных решений "под ключ" и производство оборудования для настройки термокомпенсированных кварцевых генераторов."Трейдером года" в категории "Крупный бизнес" стало ООО "Топ Грейн", Ростовская область. Экспортирует ячмень, горох, пшеницу, рожь, нут, чечевицу, лен, подсолнечный шрот, свекловичный жом. Второе - ООО "Интрофорус", Краснодарский край. Экспортирует пшеницу, ячмень, желтый горох, нут, кукурузу, семена сафлора, подсолнечника, льна, кормовые продукты. Третье место у ООО "ТПК Альянс", Волгоградская область. Экспортирует прием, хранение, очистку любой степени сложности, калибровку, фасовку зерновых, бобовых, технических, масличных культур, оформление фитосанитарных документов.Среди МСП первым стало ООО "Вил Групп", Краснодарский край. Экспортирует горох, нут, семена льна, свекловичный жом. Вторым - ООО "Траст", Краснодарский край. Экспортирует бакалейную группу товаров. Третьим - ООО "ТК Агроиндустрия", Краснодарский край. Экспортирует сельскохозяйственную продукцию.В номинации "Новая география" первое место заняло ООО "Топ Грейн", Ростовская область. Экспортирует ячмень, горох, пшеницу, рожь, нут, чечевицу, лен, подсолнечный шрот, свекловичный жом. Второе место у ООО "Глобал Кемикал", Волгоградская область. Экспортирует АКД-клей (клей на основе алкилкетендимера), технологические смазки, пеногасители, пластификаторы, бактерицидные препараты, обезвоживатели. Третье место у ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1"."Прорывом года" стало ООО "Арчеда-продукт", Волгоградская область. Экспортирует более 50 наименований товаров: моно- и мультизлаковые хлопья, различные виды муки и экструдированных отрубей, а также крупы в ассортименте. На втором месте ООО "Траст", Краснодарский край. Экспортирует бакалейную группу товаров. На третьем - ООО "Торгово-коммерческое предприятие "Элза", Краснодарский край. Экспортирует различные кондитерские изделия."Ответственным экспортером (ESG)" в категории "Крупный бизнес" стало ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника №12", Волгоградская область. Экспортирует стоматологические услуги. Вторым - ООО "Мегамикс", Волгоградская область. Экспортирует премиксы и белково-витаминно-минеральные добавки, различные виды кормов. На третьем месте - ГАУЗ "Государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №8", Волгоградская область. Экспортирует стоматологические услуги.В категории "Малое и среднее предпринимательство" в этой номинации первое место заняло ООО НПО "Броня". На втором месте - ООО "Сад радости", Волгоградская область. Экспортирует новогодние световые фигуры, декоративные световые фигуры из металла, мебель, декор, системы затенения для уличного применения. На третьем - ООО "Бумэкс", Волгоградская область. Экспортирует туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки."Лучшей женщиной-экспортером" в категории "Крупный бизнес" стала Кушнирук Н.Э., главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградская областная клиническая больница №1". Второе место - Веровская Т.А., главный врач ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2". Третье - Коваленко Н.В., главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", Волгоградская область. Экспортирует медицинские услуги.Среди МСП первое место заняла Плехова С.П., генеральный директор компании "Адамант Логистика", Ростовская область. Экспортирует транспортно-экспедиционные услуги. Второе место - Ермаченко О.В., генеральный директор компании "Сад радости". Третье - Бондаренко Н.В., предприниматель ИП Бондаренко Наталья Викентьевна, Краснодарский край. Экспортирует одеяла, подушки с искусственным наполнителем, стеганные покрывала.В номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" победил Белов Н.С., (34 года), генеральный директор "НТА – АгроКом", Ростовская область. Экспортирует зерновые, бобовые, масличные культуры, растительные и эфирные масла. На втором месте - Панферов А.И., (33 года), генеральный директор "Южной торговой группы", Краснодарский край. Экспортирует овес, свекловичный жом. На третьем - Башмакова Д.С., (27 лет), генеральный директор "Альфа-Экспорт", Краснодарский край. Экспортирует шкафы-купе и корпусную мебель."Лучшим экспортером в сфере электронной торговли" стало ООО "Сад радости". Второе место у ИП Ильюхин Д.В., Волгоградская область. Экспортирует декоративные панели на основе листового ПВХ с нанесением декоративного рисунка."Отметим, что 14% всех соискателей этого года уже имеют сертификат "Сделано в России", а среди номинантов – это их 19%. Также 84% всех участников пользуются услугами государственной цифровой платформы "Мой экспорт", - добавляет РЭЦ.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проводится на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение состоится на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 21 октября 2025 года.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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