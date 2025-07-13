Казахстан стал главным импортером российского шоколада
РФ с января продала больше всего шоколада Казахстану, Азербайджану и Узбекистану
Шоколад. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.
Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан - поставки в эту страну за январь-апрель 2025 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.
За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч).
Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии - в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана - в 1,3 раза.
Всего по итогам первых четырех месяцев текущего года Россия экспортировала шоколада как минимум на 170,7 миллиона долларов, следует из доступных данных. Экспорт за весь прошлый год, по данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, составил 850 миллионов долларов, увеличившись на 8%.
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