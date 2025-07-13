https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html

Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС

Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС - РИА Новости, 13.07.2025

Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС

Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T20:26:00+03:00

2025-07-13T20:26:00+03:00

2025-07-13T20:26:00+03:00

в мире

китай

россия

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ван и (политик)

сергей лавров

шос

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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Шанхайская организация сотрудничества является важной площадкой для развития всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения многосторонности, укрепления практического взаимодействия, а также укрепления солидарности Глобального Юга", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он напомнил, что в настоящее время КНР является страной-председателем ШОС. "Мы готовы сотрудничать с Россией и другими государствами-членами в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, активизации сотрудничества во всех областях и продвижении строительства ШОС на новый уровень", - подчеркнул министр. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

https://ria.ru/20250626/peregovory-2025611779.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, казахстан, ван и (политик), сергей лавров, шос