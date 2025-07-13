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Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС - РИА Новости, 13.07.2025
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20:26 13.07.2025
https://ria.ru/20250713/kitaj-2028900479.html
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС - РИА Новости, 13.07.2025
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС
Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:26:00+03:00
2025-07-13T20:26:00+03:00
в мире
китай
россия
казахстан
ван и (политик)
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Шанхайская организация сотрудничества является важной площадкой для развития всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения многосторонности, укрепления практического взаимодействия, а также укрепления солидарности Глобального Юга", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он напомнил, что в настоящее время КНР является страной-председателем ШОС. "Мы готовы сотрудничать с Россией и другими государствами-членами в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, активизации сотрудничества во всех областях и продвижении строительства ШОС на новый уровень", - подчеркнул министр. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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в мире, китай, россия, казахстан, ван и (политик), сергей лавров, шос
В мире, Китай, Россия, Казахстан, Ван И (политик), Сергей Лавров, ШОС
Китай готов сотрудничать с Россией в развитии ШОС

Ван И: Китай готов вместе с РФ планировать направления будущего развития ШОС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 13 июл - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией в планировании направлений будущего развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активизации сотрудничества во всех областях, заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Шанхайская организация сотрудничества является важной площадкой для развития всестороннего стратегического сотрудничества, продвижения многосторонности, укрепления практического взаимодействия, а также укрепления солидарности Глобального Юга", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он напомнил, что в настоящее время КНР является страной-председателем ШОС.
"Мы готовы сотрудничать с Россией и другими государствами-членами в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, активизации сотрудничества во всех областях и продвижении строительства ШОС на новый уровень", - подчеркнул министр.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Россия и Китай обсудили сотрудничество в нефтяной и угольной сферах
26 июня, 17:21
 
В миреКитайРоссияКазахстанВан И (политик)Сергей ЛавровШОС
 
 
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