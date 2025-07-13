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Невероятная история "Твиттер-киллера" из Японии

Невероятная история "Твиттер-киллера" из Японии - РИА Новости, 13.07.2025

Невероятная история "Твиттер-киллера" из Японии

В Хэллоуин 2017 года полиция Японии ворвалась в квартиру Такахиро Сираиси и обнаружила останки девяти человек. В июне 2025 года он был повешен. Это первая казнь РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T09:48:00+03:00

2025-07-13T09:48:00+03:00

2025-07-13T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Хэллоуин 2017 года полиция Японии ворвалась в квартиру Такахиро Сираиси и обнаружила останки девяти человек. В июне 2025 года он был повешен. Это первая казнь в Японии за последние три года. Однако даже после его смерти общество не может забыть о преступлениях, которые вскрыли глубочайшие проблемы цифровой эпохи.Скромный снаружи, хищник внутриТакахиро Сираиси родился в 1990 году в префектуре Канагавa. Учился он средне, друзья описывали его как замкнутого, но внешне доброжелательного. По сообщениям местных СМИ, он никогда не проявлял агрессии и казался "тихим и незаметным парнем". Однако с возрастом у него начались проблемы с самооценкой и поиском стабильной работы. Несколько лет он проработал в секс-индустрии, в агентствах сопровождения и как скаут, нанимая девушек для эскорт-услуг.Это дало ему навыки манипулирования и психологического давления. После увольнения он оказался в социальной изоляции и начал искать контакты в сети, там же и начал охоту.С 22 августа по 30 октября 2017 года Сираиси убил девять человек — восемь женщин и одного мужчину. Все они были найдены через Twitter, где он создавал аккаунты, изображая человека, сочувствующего самоубийцам. Он использовал псевдонимы, писал, что понимает чужую боль, и "готов умереть вместе", если человеку одиноко. Такая форма манипуляции сделала его особенно опасным.При этом, он сам утверждал, что испытывал "сексуальное возбуждение" при мысли о насилии и смерти. Свои действия объяснял так: "я хотел денег и тела женщин".Квартира смертиКомната Сираиси - обычная квартира-студия в Дзама, площадью 13,5 м², быстро получила в местной прессе название "дом ужаса". Внутри полиция нашла останки тел. Подробности мы не можем раскрыть – настолько картина была жуткой.Расследование началось после того, как брат одной из пропавших девушек, 23-летней Икуко, обнаружил её переписку с незнакомцем в Twitter. Он притворился девушкой, завязал беседу с этим самым незнакомцем и назначил встречу. Так полиция и вышла на преступника.Сираиси признался в преступлениях на первом же допросе. Его защита пыталась убедить суд в невменяемости, утверждая, что он "психически не контролировал свои действия". Однако судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым. В декабре 2020 года суд в Токио приговорил его к смертной казни через повешение.Защитники обвиняемого пытались убедить суд в том, что его действия были "убийствами с согласия", но суд отверг эту позицию. Кроме того, версия о невменяемости также была отклонена.Японская пресса цитировала судью: "Это дело нанесло огромный ущерб японскому обществу, а действия подсудимого были крайне эгоистичными и жестокими".Первая за три годаС 2022 по 2025 год в Японии не проводилось ни одной казни. Но в июне 2025 года Сираиси был повешен. Это стало сигналом обществу о неотвратимости наказания. Министерство юстиции Японии подтвердило казнь 27 июня 2025 года. Министр юстиции Кейсуке Судзуки заявил, что казнь отражает "позицию граждан, которые хотят наказания за подобные преступления".Сейчас в стране остаётся более 100 человек в камерах смертников. Однако почти 83% японцев поддерживают смертную казнь — особенно в случаях жестоких убийств, как это.После его смерти имя Сираиси стало синонимом цифрового ужаса. Этот случай показал, как новые технологии могут стать инструментом преступлений. Он не искал жертв на улицах, он находил их в состоянии крайней уязвимости в интернете. Его аккаунты были заманчивы: он играл на чувстве одиночества, обещая быть рядом "в последний момент".ПоследствияПосле раскрытия преступлений начались массовые обсуждения, как контролировать платформы вроде Twitter. Общество и СМИ требовали как минимум быстрого реагирования на сигналы о склонности к суициду и проверки анонимных аккаунтов.Японское правительство провело ряд совещаний с IТ-компаниями, а Twitter (теперь X) ввёл фильтры на поиск фраз, связанных с самоубийствами. Но, как показывает практика, обойти эти алгоритмы всё ещё возможно.История Сираиси — трагическое напоминание: за безобидным аватаром может скрываться убийца. Чтобы предотвратить подобные случаи, необходимы программы психологической поддержки в интернете, особенно для подростков. А еще - образование в сфере цифровой гигиены в школах и вузах и оперативная связь между пользователями, платформами и правоохранителями.Такахиро Сираиси получил смертный приговор и был казнён. Но это не конец истории. Его дело стало маркером всей цифровой эпохи: оно показало, как новые технологии не только соединяют, но и разрушают. В XXI веке монстры не прячутся в подвалах, они живут в аватарках и лентах новостей.

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