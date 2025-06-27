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СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили - РИА Новости, 27.06.2025
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04:07 27.06.2025 (обновлено: 11:46 27.06.2025)
https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html
СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили
СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили - РИА Новости, 27.06.2025
СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили
Смертный приговор Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, был приведен в исполнение в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2025
2025-06-27T04:07:00+03:00
2025-06-27T11:46:00+03:00
в мире
япония
канагава
токио
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ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Смертный приговор Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, был приведен в исполнение в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Дата казни пока не уточняется. Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Преступник был выявлен случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв. В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни. Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.
https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014556508.html
https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html
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в мире, япония, канагава, токио
В мире, Япония, Канагава, Токио
СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

Kyodo: японца Такахиро Сираиси, убившего и расчленившего девять человек, казнили

© Фото : UnknownТакахиро Сираиси
Такахиро Сираиси - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Фото : Unknown
Такахиро Сираиси. Архивное фото
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ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Смертный приговор Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, был приведен в исполнение в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.
Дата казни пока не уточняется.
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Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио.
Преступник был выявлен случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней.
Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв.
В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни. Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.
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