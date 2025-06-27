https://ria.ru/20250627/yaponiya-2025699571.html

СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили - РИА Новости, 27.06.2025

СМИ: японца, убившего и расчленившего девять человек, казнили

Смертный приговор Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, был приведен в исполнение в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 27.06.2025

2025-06-27T04:07:00+03:00

2025-06-27T04:07:00+03:00

2025-06-27T11:46:00+03:00

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ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Смертный приговор Такахиро Сираиси, убившему и расчленившему девять человек, был приведен в исполнение в Японии, сообщает агентство Киодо со ссылкой на информированные источники. Дата казни пока не уточняется. Серия зверских убийств, совершенных за два месяца молодым человеком, потрясла Японию в 2017 году. Тогда Сираиси проживал в городе Дзама в префектуре Канагава недалеко от Токио. Преступник был выявлен случайно: брат пропавшей девушки знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой, в частности, девушка обсуждала с ним возможность совершения самоубийства и искала кого-то, кто хотел бы сделать это вместе с ней. Во время обыска в квартире у подозреваемого были обнаружены головы и другие фрагменты тел еще восьми человек. Вскоре он признался в совершении убийств, добавив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв. В декабре 2020 года токийский суд признал Такахиро Сираиси виновным в убийстве девяти человек и приговорил его к смертной казни. Суд постановил, что вменяемость молодого человека подтверждена в ходе медицинских освидетельствований, а значит, он является ответственным за совершенные им действия. Помимо жестоких убийств, Сираиси также признали виновным по статьям в расчленении тел своих жертв и хранении их останков.

https://ria.ru/20250501/yaponiya-2014556508.html

https://ria.ru/20250128/anime-1995929617.html

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в мире, япония, канагава, токио